Teniente Coronel de la Policía Nacional desafía decreto Presidencial

Por Héctor Danilo Sánchez, Special- Reporter,USA.-Un Teniente Coronel de la Policía Nacional con asiento en Boca Chica ha decidido desafiar un decreto y una orden Presidencial ya que fue sorprendido por los dueños de una Propiedad Privada protegiendo a una poderosa Mafia de invasores en Los Tanquecitos de Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.

El Teniente coronel ( P.N.) De apellido de León el cual es además Subdirector encargado de la Dotación Policíal del importante y emblemático polo Turístico del Hermoso país Caribeño fue sorprendido infraganty acompañado de toda una unidad de Policías Motorizados Este Sábado dia 10 de Junio invadiendo la Propiedad de la Familia del General Pedro Santana y de la Familia castillo.

El Subcomandante de Boca Chica custodiaba y protegía a la horda de Mafiosos con grandes Maquinarias de la Construcción y en donde realizaron excavaciones nadie sabe con qué fines. El Teniente coronel de León has sido señalado por fuentes que por razones de seguridad quieren mantenerse en el anonimato, han revelado que este es el mismo Oficial Superior que ha sido visto retirando dinero de las mafias invasoras de Propiedades.



Dentro de las personas que acompañaban al Mencionado Oficial Superior Policial se encontraba un extranjero Peruano el cual alega que a él los Abogados Cunilleras le vendieron de esa Propiedad Privada 400 mil Metros cuadrados para ellos montar una empresa.

Las Familias Santana y Castillo de manera indignadas se expresaron de la siguiente manera apelando al Señor Presidente de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y al Jefe de la Policía Nacional Mayor General Luis Alberto Then.



¿Que si es que ellos no son ciudadanos Dominicanos que se supone están Protegidos por las Leyes y mandatos Constitucionales? ¿Que cual es la razón por la que ellos no son recibidos por el Mandatario Dominicano y por el Jefe de la Policía, habiendo advertido El Honorable presidente Abinader que el no tenía ni socios ni Cómplices en Materia de violar la ley en los respectivos despachos mencionados no le informan a nuestro Presidente y a nuestro Jefe de la Policía Nacional para que ellos nos reciban por separados para ellos alegar sus razones y mostrar sus derechos?

Que Poder tan grande tienen estas Mafias que creen que se pueden meter un nuestras Propiedades como Oerros por su casa y entonces con una custodia de policías que se suponen deben estar al servicio de la Ciudadanía y no para proteger a estos delincuentes invasores y sicarios? Es Justicia que os Pedimos Don Luis Abinader y Mayor General Then.

Y ellos se hicieron una Pregunta. ¿Será que en el Despacho Presidencial y en despacho del Jefe Policial se habrán metidos estas Mafias y habrán bloqueado nuestras cartas en donde pedimos nuestras citas y nos han dejado solos como niños huérfanos en manos de estos Mafiosos carroñeros?



De igual manera Señor Presidente y Comandante Then reiteramos que nuestras familias y nuestras vidas en estos momentos se sienten amenazadas por esos Mafiosos y reiteramos que son responsables los Señores

al Teniente Coronel de León, comandante y sub-comandante de la dotación Policial de Boca Chica y también a al Coronel De león alias la esponja el cual se menciona que supuestamente tiene un muy negro y oscuro historial como gatillero.

De igual manera se responsabiliza también al General de Brigada retirado Garcia de Leon de quien supuestamente dicen que es el que comanda a este personal activo y en retiro por la mencionada compañía, así como al Teniente Coronel (FARD) Retirado Ramón Andres de Leon Tambien hermano de este coronel activo al que le llaman la esponja, además al Segundo Teniente retirado (PN) Juan Carlos Novas Florentino y al agente de la DNCD Carmito Corcino Alcántara y a los demás gatilleros que estaban invadiendo la propiedad de las familias mencionadas, no se puede tocar la vida ni al integridad física de ningún periodista, cualquier cosa estos personajes serán los responsables

Familias Santana y Castillo advierten de no ser escuchado podrá haber un derramamiento de sangre

Las Familias Santana y Castillos están advirtiendo desde hace dia, que de ninguna manera renunciaremos a nuestros derechos que están garantizados en la Constitución de la República cediendo nuestras Propiedades dejadas por nuestros ancestros en manos de esos delincuentes Mafiosos y que no claudicaremos aunque Mil corruptos Guardias, Policías activos y en retiro y Sicarios como este siniestro Teniente coronel De León les acompañen en cada incursión que estos hagan en nuestras propiedades.

Por lo que aunque somos hombres de paz y le reclamamos con mucho respeto la aplicación de la ley a estos Bucaneros de nuestras Tierras Basta ya de atropellos Señor Presidente.

¿O ustedes quieren que nosotros defendamos eso con un baño de Sangre si nadie no nos quiere escuchar Señor Presidente imploramos su atención urgente e inmediata no nos deje solos en manos de estas Mafias? Es por Jesús que lo suplicamos.

Coronel De Leon Viola y desafía decreto constitucional

Este Oficial superior con esa actitud esta violando y desafiando el Decreto No. 668-22, emitido por el presidente Luis Abinader hace apenas cinco meses, el 11 de noviembre de 2022, el cual dispone en su artículo uno “que la policía nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, y en el artículo dos “instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado”.

