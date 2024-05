Abinader dice: Crisis haitiana ha “drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano” Otras Noticias Presidenciales

Washington USA.-El presidente Luis Abinader dijo que tras la muerte del ex mandatario haitiano Jovenel Moïse, en 2021, República Dominicana ha estado “solo” lidiando con temas que han “drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano”.

“Nos hemos encontrado solos, lidiando con estos temas, sin colaboración de una contraparte haitiana efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley. Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano”, expresó el mandatario tras recibir este miércoles el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas en la 54 Conferencia sobre las Américas, en la ciudad de Washington DC.

Asimismo, el mandatario llamó al orden internacional a que debe responder con mayor prontitud cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan las fronteras de un país e impiden la convivencia pacífica.

Abinader se refirió a uno de los retos más difíciles que República Dominicana ha enfrentado en varios lustros. “Me refiero a las consecuencias del descalabro político, económico y social de Haití”.

El gobernante valoró que después de tantos años de reclamo ante las Naciones Unidas y otros foros, la comunidad internacional finalmente ha escuchado.

Dando como resultado la instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en ese país. “Nos alientan a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz, la seguridad y la democracia en Haití”, dijo Abinader.

El mandatario agradeció a Estados Unidos, Canadá, Kenia, los países de CARICOM, así como al Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas. También, y también reconoció el esfuerzo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general.

Dijo esperar que todos los sectores haitianos que se han comprometido con este camino hagan el sacrificio necesario para llevar a su nación por el sendero hacia la paz y la democracia.

“Es importante decir que simultáneamente con la pacificación de Haití, el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial: empleo, salud y educación, de tal manera que puedan vislumbrar un futuro más promisorio”, apuntó.

RECONOCIMIENTO

“Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que este se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”, dijo el jefe de Estado dominicano.

El presidente Abinader dijo que el reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, y se comprometió frente al consejo a continuar profundizando hasta el último día en que ejerza el cargo de presidente en República Dominicana.

El mandatario expresó que, en 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato del partido al cual pertenece, Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán.

El mandatario expresó que, en 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato del partido al cual pertenece, Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán.

Abinader destacó que desde entonces en el país se han celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

“Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia”, expuso el presidente Abinader.

Por otro lado, aseguró la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para las próximas elecciones a celebrarse el 19 de mayo en República Dominicana sean libres, justas y transparentes.

“Quiero ser categórico frente a ustedes, como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente” aseguró Abinader.

Agregó que la Junta Central Electoral, ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de las elecciones.

Discurso íntegro del presidente Luis Abinader en el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas

Salutaciones

Señoras y señores,

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta Cincuenta y cuatro (54) Conferencia sobre las Américas en la cual recibo el Chairman’s Award for Leadership in the Americas, gran distinción que me otorga el Consejo de las Américas; un reconocimiento que acojo en nombre del pueblo dominicano y del mío propio.

Agradezco al Consejo, en la persona de su presidente el señor Andrés Gluski, por este galardón. Es la primera vez que esta organización reconoce a una economía en desarrollo del Caribe.

Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia.

Este reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, y me comprometo frente a ustedes a continuar profundizándola hasta el último día en que ejerza el cargo de Presidente.

De hecho, este es un legado político que nos llega desde lejos. En 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato de nuestro partido, Antonio Guzmán, el padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, aquí presente, doña Sonia Guzmán. Desde entonces hemos celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en nuestro país.

Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia.

Como ustedes saben las elecciones generales dominicanas se celebrarán el próximo domingo 19 de mayo. Quiero ser categórico frente a ustedes: como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente.

En consonancia con esto, la Junta Central Electoral, ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de nuestras elecciones.

Señoras y señores,

Desde hace cierto tiempo, República Dominicana viene mostrando un crecimiento económico sostenido, fruto del esfuerzo de todos los sectores del país. Con nuestra llegada al gobierno hemos profundizado esa tendencia, primero reduciendo el impacto económico de la pandemia y luego impulsando una recuperación rápida y contundente, gracias, en buena medida, a las políticas públicas que adoptamos.

Del 2021 al 2023, nuestro Producto Interno Bruto ha alcanzado un crecimiento promedio del 6.5% anual, superior a la media regional. Este logro nos ha llevado a ser la séptima economía de América Latina y el Caribe.

Por primera vez, el año pasado llegaron más de 10 millones de turistas a República Dominicana, lo que nos sitúa como el segundo país más visitado de América Latina y el primero del Caribe.

El año pasado exportamos casi 13 mil millones de dólares. A nadie debe sorprender que, de esta cifra, las exportaciones de tabaco totalizaron 1,208 millones de dólares, pero es poco conocido que nuestras zonas francas exportaron 1,173 millones dólares en productos eléctricos, principalmente circuitos, y 2,444 millones de dólares en equipos médicos y quirúrgicos.

Es importante señalar que estos productos cumplen con los estándares sanitarios y de fabricación exigidos por los mercados más sofisticados del mundo. Las empresas instaladas en República Dominicana tienen la capacidad para participar de las cadenas de suministro de los productos tecnológicos más complejos, como son los semiconductores. Mi gobierno está plenamente comprometido y trabaja activamente para lograr la inserción de República Dominicana en las cadenas de suministro de Estados Unidos en el ensamblaje, experimentación, empacamiento y distribución de los semiconductores.

Buena parte de los logros obtenidos en estos últimos años se ha debido a una estrategia diseñada para incluir al sector privado en una amplia Alianza Público-Privada que incluye a diversos sectores de la vida nacional: Gobierno, agentes sociales y, por supuesto, el sector empresarial. Esta alianza es un sello distintivo de nuestra administración.

Por otro lado, gracias a una firme disciplina, hemos alcanzado los mayores niveles de reservas internacionales de divisas, casi 14 mil millones de dólares, lo que nos ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica y el tipo de cambio dentro del rango establecido por nuestro Banco Central.

También hemos logrado un aumento considerable de la inversión extranjera, con un monto sin precedentes en la historia dominicana, superando en 2023 los 4,300 millones de dólares, la cifra de inversión extranjera más alta en Centro América y el Caribe.

Esto refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en el empuje de la economía dominicana, y además en la seguridad jurídica que hoy día impera en nuestro país.

Esta seguridad jurídica tiene su piedra angular en el respeto al Estado de derecho, a través de tres ejes: 1) la observancia escrupulosa de nuestro gobierno a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, 2) nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, un importante legado de mi gestión, y 3) la implementación de un gobierno más abierto, más transparente y más eficiente.

Consecuentes con ello, hemos tomado medidas para garantizar un Ministerio Público independiente y promover la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos del Estado dominicano.

República Dominicana ha mostrado avances fehacientes en temas como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, la estabilidad económica y la reforma en seguridad ciudadana. Permítanme ofrecerles algunos ejemplos con índices e informes fehacientes de instituciones de reconocida reputación:

• En cuanto a democracia y derechos humanos, el reconocido índice de Democracia Liberal 2023 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, muestra que República Dominicana ha aumentado la calidad de su democracia en los últimos años, mejorado 27 posiciones desde el 2020.

• En relación a la libertad de expresión, el Índice de Chapultepec 2023, el más importante en esa área evidencia que República Dominicana obtuvo la puntuación más alta en América Latina, con un 81% ocupando el primer lugar, no solo de América Latina, sino de toda América incluyendo Estados Unidos y Canadá.

• En el caso de la transparencia y la lucha contra la corrupción, desde 2020, República Dominicana ha mejorado 29 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Este dato coincide con el que publica el Anticorruption Working Group de este Consejo de las Américas en su índice de Capacidad de Lucha Contra la Corrupción, según el cual en 2023 República Dominicana se mantuvo como el 5to país mejor capacitado de la región.

• Sobre seguridad ciudadana, el reporte de 2023 de InSight Crime, revela que la tasa de homicidios en República Dominicana descendió de 13.2% en 2022 a 11.5% en 2023, muy por debajo del promedio regional.

• Por su parte, el último informe de Desarrollo Humano 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que República Dominicana ha superado los niveles prepandemia de desarrollo humano.

Crisis haitiana ha “drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano”, según Abinader

Señoras y señores,

Es mi firme creencia que una democracia estable no sólo debe anclarse en las dinámicas políticas y sociales a lo interno del país, sino también en un conjunto de principios y valores internacionales que fomenten la paz, los derechos humanos, la cooperación internacional y el comercio. Es por esto que mi gobierno es un firme defensor de un multilateralismo fortalecido.

Los dominicanos creemos en un orden internacional basado en normas, en la solución pacífica de las controversias y en el apego a las obligaciones internacionales, asumidas libre y soberanamente por los Estados. Estos han sido fundamentos de nuestro hemisferio que valen la pena defender mediante el trabajo mancomunado de los Estados, el sector privado y la sociedad civil.

Estos valores y principios servirán de inspiración para los temas nodales que guiarán la décima Cumbre de las Américas que, como ustedes saben, se celebrará a fines del año que viene en República Dominicana.

Amigas y amigos,

El orden internacional debería responder con mayor celeridad cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan las fronteras de un país e impiden la convivencia pacífica. En este sentido, permítanme referirme a uno de los retos más difíciles que República Dominicana ha enfrentado en varios lustros: me refiero a las consecuencias del descalabro político, económico y social de Haití.

Siendo dos Estados en desarrollo que compartimos una misma isla y siendo el único vecino terrestre uno del otro, la convivencia requiere un grado de corresponsabilidad en aspectos como la seguridad fronteriza, la lucha contra el delito trasnacional, la gestión justa y equitativa de los recursos naturales compartidos, la gobernanza migratoria y tantos otros, de una interdependencia compleja como la nuestra.

Sin embargo, la virtual ausencia de un Estado haitiano funcional desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, hace tres años, ha implicado para República Dominicana asumir una carga desproporcionada en todos estos frentes. Nos hemos encontrado solos, lidiando con estos temas, sin colaboración de una contraparte haitiana efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley. Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano.

Señoras y señores,

Después de tantos años de reclamo ante las Naciones Unidas y otros foros a nuestro alcance, la comunidad internacional finalmente ha escuchado. La instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la inminente llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en ese país, nos alientan a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz, la seguridad y la democracia en Haití.

Por ello, agradecemos a Estados Unidos, Canadá, Kenia, los países de CARICOM, así como al Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas. Asimismo, agradecemos el esfuerzo de la OEA y de su secretario general.

Esperamos que todos los sectores haitianos que se han comprometido con este camino hagan el sacrificio necesario para llevar a su nación por el complejo, pero ineludible sendero hacia la paz y la democracia.

Es importante decir que simultáneamente con la pacificación de Haití, el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial: empleo, salud y educación, de tal manera que puedan vislumbrar un futuro más promisorio.

Amigas y amigos,

El gobierno que inicié en agosto de 2020 ha enfrentado varios grandes retos: la pandemia, la cual superamos con éxito; la crisis haitiana, cuyo futuro hoy es más esperanzador; las consecuencias de los conflictos internacionales que han generado volatilidad de los precios internacionales y la disrupción de las cadenas de suministro, impactando en una economía abierta como la nuestra.

También tenemos desafíos pendientes como cumplir con la agenda 2030, en particular con las metas: fin de la pobreza, hambre cero y una importante reducción de las desigualdades.

Más allá de esos aspectos puntuales, debemos avanzar en: 1) Mejorar la calidad de nuestra educacion que nos permita participar competitivamente en la economía del conocimiento; 2) una reforma penitenciaria que complemente la reforma policial iniciada; y 3) un pacto fiscal que permita distribuir la carga impositiva con mayor justicia y que aumente las recaudaciones para poder cumplir con estos desafíos asumidos en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo.

Señoras y señores,

Todo reto trae consigo nuevas oportunidades. Si bien cada nación enfrenta sus propios desafíos, existen oportunidades que compartimos globalmente. En la actualidad, la humanidad está más consciente de la necesidad urgente de proteger nuestro planeta. Al mismo tiempo, los avances en tecnologías como la Inteligencia Artificial abren caminos hacia un futuro más próspero. Es crucial que trabajemos juntos para capitalizar estas ventajas y enfrentar nuestros desafíos individuales y colectivos de manera más efectiva.

Ahora bien, al final del día lo más importante es llevar la ética al poder, como ha dicho la filósofa española Adela Cortina. Este es el único sendero real para la humanidad en el siglo 21.

Muchas gracias.

Nota: Por considerarla de interés para el lector, con el permiso del prestigioso Periódico Dominicano Listín diario nos permitimos publicar una muy interesante entrevista exclusiva hecha al Presidente Constitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona.

Abinader: “Lo que a mí me hicieron yo no se lo voy a hacer a los que vengan”

El presidente Luis Abinader durante el espacio “De cara al elector”.

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que durante su gestión han trabajado en la generación de energía eléctrica para que así haya holgura durante las horas picos, cosa que aseguró no existía a su llegada al gobierno en 2020.

Abinader expresó que durante su mandato de tres años y ocho meses se han generado casi 1,200 nuevos megavatios, lo que contribuye a que haya reserva de energía mientras las plantas trabajan, asegurando que no les hará a próximos gobiernos lo que a él le hicieron.

“Yo recuerdo que los que tuvieron el gobierno y después la oposición, dijeron a finales de agosto ‘y vamos a ver los apagones’, porque pensaban que nosotros no íbamos a reaccionar (…) lo que a mí me hicieron yo no se los voy a hacer a los que vengan, para que sí tengan generación de holgura”, dijo el mandatario al participar en el espacio de “De cara al elector”, del Listín Diario.

El mandatario indicó que se han agregado al sistema más de 600 megas de energía solar, lo que encamina a que el país tenga una transición a energías renovables de un 30% para el 2028

El mandatario indicó que se han agregado al sistema más de 600 megas de energía solar, lo que encamina a que el país tenga una transición a energías renovables de un 30% para el 2028, según sus palabras.

“Nosotros vamos a llegar a más del 25% de generación renovable, yo diría un 30% para el año 2028”, dijo el presidente Abinader durante la entrevista.

En ese mismo sentido, mencionó la adición de 400 megas de energía térmica “urgente”, ya que de no ser así el país estaría “lleno de apagones”.

“Agregamos 400 de energía térmica, 390 de energía térmica urgente, porque si no tuviéramos apagones de un 20% las horas, porque no hubo planificación”, dijo al tiempo de hacer alusión a la entrega de 800 megas en Manzanillo y otros 800 que se encuentran en proceso de licitación.

Indicó que también se trabaja en el almacenamiento de energías, explicando que la energía renovable trabajaría en ese sentido, con el funcionamiento de la solar durante el día y la integración de las presas en las noches.

PRESAS

Respecto a las presas refirió a la de La Placeta, en la Sierra de Santiago y Noroeste del país, como una de las más importantes en generación de energía, de la que identifican el impacto social y medioambiental que esta genera a las demarcaciones de la zona.

“Estamos en proceso de planificación de también del impacto de terminar el impacto social y medioambiental y esa sería la gran presa que quedaría de generación”, manifestó.

En materia de irrigación el también candidato a repetir en la misma posición, hizo alusión a la recién inaugurada de Monte Grande, en el Yaque del Sur, la cual aseguró se encuentra en funcionamiento, mientras que de la presa de Guayubin, la que manifestó estará concluida el próximo año, estará orientada al control de inundaciones.

Abinader afirma reforzó la frontera “como nunca antes”

El mandatario manifestó que desde el gobierno y sus distintos cuerpos castrenses se han preparado para fortalecer la frontera “como nunca antes”

El presidente Luis Abinader junto a los principales ejecutivos del Listín Diario, ministros y redactores durante la entrevista en el espacio “De cara al elector”.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/ LD

El presidente de la República y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, declaró que el país se ha estado preparando durante este tiempo en materia de seguridad fronteriza en distintos aspectos, ante la llegada de tropas militares multinacionales a Haití, para el restablecimiento de la paz.

El mandatario manifestó que desde el gobierno y sus distintos cuerpos castrenses se han preparado para fortalecer la frontera “como nunca antes”, tanto en infraestructura, personal y los equipos utilizados por los militares.

“Nosotros nos fuimos preparando para fortalecer la frontera como nunca antes, en todos los aspectos, tanto de personal, como también de infraestructura y en la parte del equipamiento”, aseveró al participar en el espacio “De cara al elector”, del Listín Diario, encabezado por el director, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral.

En el encuentro, el candidato estuvo acompañado de su jefe de campaña, José Ignacio Paliza; el ministro de Presidencia, Joel Santos; el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, y la directora del programa Supérate, Gloria Reyes.

Abinader citó además como parte del fortalecimiento, el uso de drones en las distintas provincias fronterizas y mejores equipos para las Fuerzas Armadas, aludiendo a la integración de los vehículos blindados URO modelo VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) ST5, los que cuentan con blindaje contra armas y explosivos, así como autonomía de más de 600 kilómetros y velocidades de hasta 135 kilómetros por hora, a plena carga en zonas geográficamente accidentadas, predominantes en la frontera.

“Estamos también utilizando drones en lugares donde no está la verja, hoy nuestras Fuerzas Armadas están mejor equipadas que nunca. Recuérdense todos los blindados que trajimos, una gran parte está en la frontera”, indicó. “Los 54 kilómetros de la frontera están listos, son detallitos que faltan”, para la verja, dijo.

En el tema de mejoras en las infraestructuras fronterizas, citó una ampliación a la Fortaleza Beller, en Dajabón, así como un área común en cada kilómetro de la verja perimetral, que cuenta con destacamentos.

El aspirante reeleccionista defendió que algo “nunca antes hecho” en la frontera se está implementando, en referencia a la identificación de datos biométricos de haitianos, quienes no cuentan con un registro en su país y en la frontera el gobierno dominicano está realizando esa tarea.

“La parte biométrica hoy tenemos a cientos de miles ya, de haitianos, que al ellos no tener identificación. Nosotros estamos identificando con el sistema biométrico cosa que no existía en la en la frontera”, aseguró Abinader.

RD NO SERÁ BASE

Sobre la participación de República Dominicana en la pacificación del clima de inestabilidad que impera en la vecina República de Haití, desde la muerte de su presidente Jovenel Moïse y la toma de las calles y algunas instituciones de ese país de parte de las bandas, expresó que el país no puede, ni va a servir como base para los intervencionistas extranjeros.

La frontera está reforzada “como nunca antes”, según Luis Abinader

“No podemos utilizar República Dominicana como base, podemos darle cualquier ayuda humanitaria en caso de”, dijo al tiempo de especificar que el país solo estará relacionado en materia logística y de información, para conocimiento de cuando las fuerzas lideradas por Kenia vayan a accionar, por la proximidad territorial. “Estamos también en coordinación con las fuerzas que van a pacificar Haití, para nosotros desde el punto de vista logístico cuando hayan acciones especiales (…) nosotros tenemos que estar preparados para saber cuándo lo van a hacer en términos de información”, sostuvo. Agregó que el país estaría dispuesto a brindar ayuda humanitaria a los militares, tales como acceso a hospitales localizados en las demarcaciones que dividen a los dos países.

“Asistencia humanitaria, claro obviamente, si quieren venir aquí a un hospital, nosotros vamos a dar acceso asistencia humanitaria, no asistencia militar, pero si asistencia humanitaria”, insistió.

Sobre la posible clausura de las fronteras en sus distintos puntos, mientras las fuerzas pacifistas se encuentren en suelo haitiano, puntualizó que eso se dará en función del manejo que haya, indicando que la frontera norte, que incluye a Dajabón, no tiene peligro, ni proximidad en donde se encuentran las bandas, a diferencia de la frontera sur, que incluye a Jimaní y Elías Piña, demarcaciones que si tienen cercanía con las bandas.

“La frontera norte no tiene ese problema con las bandas, las fronteras norte no, la frontera sur especialmente el paso por Jimaní es el paso que tiene al pasar ahí está controlado por las bandas, la parte que va por Comendador, Elías Piña tiene paso y el comercio en Pedernales funciona es el más pequeño”, sostuvo.

Abinader presumió que cuentan con las estrategias para proteger y que ningún miembro de ninguna de las bandas que operan en Haití ha ingresado a suelo dominicano, debido a la seguridad que mantienen los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). “Tenemos estrategias de lugar para proteger como hemos protegido, señores fíjense que ninguna de esas bandas ha tenido ni ha podido tener ningún acceso a República Dominicana”, dijo.

UN PAÍS MÁS SEGURO

Aunque indicó no conocer con exactitud será cuál la fecha en que inicié el despliegue, Abinader si manifestó creer que con esta seguridad, el país estará más seguro.

“Nosotros vamos a saber y vamos a estar, vamos a tener la inteligencia, la información estratégica para nosotros cuando vayan a proceder, nosotros protegernos en caso de que haya alguna situación. Yo sí creo que la seguridad de República Dominicana estará mejor con la presencia allá de esa fuerza”, concluyó.

Abinader: Al pasar las elecciones convocaré a los aspirantes presidenciales del PRM

El presidente Abinader defendió que lo que define un buen liderazgo es la preparación de su sucesión. “¿Tú sabes dónde se define un gran liderazgo? En preparar su sucesión, ese es un verdadero líder: el que prepara su sucesión”, dijo el mandatario

El presidente Luis Abinader habla de su gobierno en “De cara al elector”

El presidente Luis Abinader reveló que cuando pasen las elecciones convocará a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que aspiran a la presidencia de la República para 2028.

El mandatario, y aspirante a la reelección para los comicios del 19 de mayo, dijo que harían un protocolo de cómo se va a desarrollar el proceso interno en el partido de gobierno y que los apoyaría a todos.

“Cuando pasen las elecciones, voy a hacer mi primera reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM para hacer un protocolo de cómo se van a desarrollar y los voy apoyar a todos”, dijo el presidente Abinader en una entrevista especial en “De cara al elector”, espacio de entrevistas políticas por el periodo electoral en Listín Diario.

El presidente Abinader defendió que lo que define un buen liderazgo es la preparación de su sucesión.

“¿Tú sabes dónde se define un gran liderazgo? En preparar su sucesión, ese es un verdadero líder: el que prepara su sucesión”, dijo el mandatario durante la conversación.

El presidente dijo que estaba convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido sus dirigentes y que seguirán adquiriendo en los próximos años, los futuros líderes del país que lleguen lo harán mejor que él.

Abinader y la sucesión

Video con la explicación del presidente

El presidente Abinader defendió que lo que define un buen liderazgo es la preparación de su sucesión.

“¿Tú sabes dónde se define un gran liderazgo? En preparar su sucesión, ese es un verdadero líder: el que prepara su sucesión”, dijo el mandatario durante la conversación.

El presidente dijo que estaba convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido sus dirigentes y que seguirán adquiriendo en los próximos años, los futuros líderes del país que lleguen lo harán mejor que él.

El presidente Abinader defendió que lo que define un buen liderazgo es la preparación de su sucesión.

“¿Tú sabes dónde se define un gran liderazgo? En preparar su sucesión, ese es un verdadero líder: el que prepara su sucesión”, dijo el mandatario durante la conversación.

El presidente dijo que estaba convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido sus dirigentes y que seguirán adquiriendo en los próximos años, los futuros líderes del país que lleguen lo harán mejor que él.

“Los demonios saldrían con los que se quieren quedar siempre y pensar que son los únicos, que solamente ellos saben. Yo les quiero decir que yo estoy convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido y que seguirán adquiriendo, los que vengan lo van a hacer mejor que yo”, dijo el presidente y candidato en la entrevista.

Lo de retirarse de la búsqueda de la presidencia en el año 2028, cuando tenga 60 años, dijo que es completamente normal en el mundo y citó los ejemplos de Barack Obama y Bill Clinton, en los Estados Unidos, como políticos que solo buscaron ocho años en el poder y nunca más.

“Eso es un cambio que tenemos que hacer aquí. Ahora, yo no me voy a alejar, el país siempre va a contar conmigo. Y yo voy a estar ahí, defendiendo la democracia, las mejores prácticas pero lo que le conviene a esta democracia y es de lo que yo voy a proponer: es ponerle el candado para que no venga una gente a querer reelegirse constantemente. No. Aquí nadie es indispensable, eso no es verdad, dijo.

El presidente Abinader es el candidato presidencial del PRM por tercera ocasión corrida, habiendo ganado los comicios del año 2020 y presentándose a la reelección para las elecciones del 19 de mayo próximo.

Presidente Dominicano Luis Abinader convocó reunión de emergencia para conocer detalles sobre situación pluvial del país por vaguadas

Presidente Luis Abinader

Palacio Nacional, R. D.-El presidente Luis Abinader convocó una reunión de emergencia en el Palacio Nacional, tras su regreso de su viaje a la ciudad de Washington, Estados Unidos, con el objetivo de conocer los detalles de la situación pluvial en la que se encuentra el territorio nacional como consecuencia de las lluvias provocadas por diversas vaguadas.

De igual forma, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y todos los organismos de rescate, se pasó balance de la situación en general, revisando a detalle las localidades afectadas y definiendo un plan de acción para seguir dando respuesta inmediata a la situación atmosférica que vive el país.

Ante esta situación el director del COE, Juan Manuel Méndez, afirmó que “el Gobierno se ha articulado bastante bien y la respuesta no se ha dejado esperar”. Al momento, el COE mantiene 5 provincias en alerta roja, 17 y el Distrito Nacional en amarilla y 4 en verde, debido a que una vaguada continúa provocando un ambiente húmedo e inestable, generando fuertes lluvias, tronadas y ráfagas de viento.

En tanto la directora de la Onamet, Gloria Ceballos, informó que aunque el mes de mayo se mantendrá lluvioso “la última vaguada que nos ha estado afectando se va alejando paulatinamente y en los próximos días vamos a tener un ligero respiro con relación a esas lluvias significativas que se han producido en las últimas semanas”.

En la reunión celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Diaz Morfa; el director de la Defensa Civil, Juan Salas; los ministros, de la Presidencia, Joel Santos, de Obras Públicas, Deligne Ascención; de Salud Pública, Víctor Atallah; de Energía y Minas, Antonio Almonte; los directores, de la CAASD, Fellito Suberví; de INAPA, Wellington Arnaud; del INDRHI, Olmedo Caba.

Asimismo, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, comandante general del Ejército; general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional; el general Francisco Ozoria de la Cruz, director de la DIGESSET; coronel piloto, Rodolfo Rijo Gómez, director del 911; el presidente del Consejo Unificado de las EDES, César Marranzini.

También estuvieron presentes, Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Públicas; Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; los directores, Rafael Salazar, de EHEGID; Yadira Henríquez, del Plan de Asistencia Social de la Presidencia; Edgar Feliz, de los Comedores Económicos; Roberto Ángel Salcedo, de PROPEEP; Rolfi Rojas, de Desarrollo Barrial.

Mientras, de manera virtual participaron, Andrés Cueto, director de Edenorte; las gobernadoras de, Santiago, Rosa Santos; de La Vega, Luisa Jiménez; de Duarte, Xiomara Cartes; de Puerto Plata, Claritza Rochtte; de Monseñor Nouel, Adela Tejada; de Valverde, Deysi Aquino. También los alcaldes de Santiago, Ulises Rodríguez; de Duarte, Alex Díaz; y de La Vega, Kelvin Cruz.