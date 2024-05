Leonel Fernandez dice no sería extraño que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos

Atención: Por considerarlo de sumo interés para nuestros lectores reproducimos con el permiso del Prestigioso Periódico Dominicano Listín Diario la entrevista exclusiva hecha por ellos al Expresidente de la República y candidato a la misma posición por el Partido La Fuerza del Pueblo, Dr. Leonel Fernández Reyna

Santo Domingo, R. D.-El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseveró que no resultaría extraño, que el candidato republicano Donald Trump resulte ganancioso de las elecciones de Estados Unidos, frente al presidente Joe Biden. Manifestó que esto se debe a la preferencia que mantiene en las encuestas y a la decadencia física que presenta el demócrata Joe Biden.

“Frente a la decadencia física de Biden, a ciertas limitaciones psicomotoras que ya son inocultables, Trump está emergiendo así y no sería extrañable que podría ganar las elecciones”, expresó al participar en “De cara al elector” de Listín Diario. Fernández considera que el liderato de Trump en las encuestas estadounidenses, a pesar de sus situaciones judiciales, se debe también a que representa la extrema derecha radical y se ha convertido en el centro de un movimiento que tiene más de 60 años gestándose.

“Es toda una cultura y un sistema de redes que se ha creado en todo a eso y entonces Trump se ha erigido como la figura central”, manifestó. El candidato a la presidencia de la República expresó que esta corriente política está ligada a la supremacía americana de “América para los americanos”, agregando un componente racial.

“Trump es el resultado de una evolución política norteamericana, yo diría que de los años sesenta en adelante”, manifestó. Fernández explicó que anteriormente el Sur de los Estados Unidos era demócrata, hasta que el presidente Lyndon B. Johnson eliminó la segregación existente y permitió la votación de descendientes negros, lo que convirtió al Sur en republicano.

Señaló que con este sentimiento se ha dado a demostrar que su hijo venció a su contrincante incluso antes de las elecciones del 19 de mayo y señaló que son injustos los ataques que recibe de parte de funcionarios y la “maquinaria” del oficialismo.

“La gente lo que ha visto es la luz, o sea, todo un gobierno, una maquinaria de poder en contra de un muchacho… ¿qué es eso? Eso es un abuso; dejen que las cosas fluyan. La gente ha visto eso y se va a inclinar siempre por el más débil”, expresó al indicar que los ciudadanos han anotado los ataques y se han inclinado por preferir a Omar como el candidato a senador del Distrito Nacional.

Indicó que el rol de cada candidato es enfrentarse a su contrincante sin la necesidad de embestirlo de forma negativa.

Manifestó que con la llegada de Barack Obama a la presidencia el tema del racismo que había quedado en el olvido volvió a estar en la palestra y varios grupos, como los “Proud Boys”, apoyaron a Trump, al igual que algunas multinacionales televisivas. “Tiene mucho que ver con su personalidad también, egocéntrica es una personalidad narcisista, se siente todopoderoso superior a todo el mundo que un nuevo”, manifestó respecto a la posición de Trump.

Leonel sobre ataques y funcionarios contra Omar: “Diría que ya ganó”

Indicó que de cada candidato debe de enfrentarse a su contrincante sin necesidad de embestirlo de forma negativa. Consideró un “abuso” los ataques que ha recibido de parte del oficialismo y su “maquinaria”

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, consideró que su hijo y también candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ya se ganó su plaza por la aceptación que ha tenido a pesar de los supuestos ataques que recibe de los funcionarios del partido oficialista.

Al participar en el espacio “De cara al elector”, el ex presidente dijo que los ciudadanos han evidenciado la campaña que existe en contra de sus aspiraciones y eso ha provocado que le tengan afecto. “Yo diría que ya Omar ganó porque está en el sentimiento popular”, dijo al asegurar que este factor ya penetró en el corazón de los ciudadanos.

Leonel siente que se está acercando al poder

Fernández dice tener en sus manos “El siguiente ciclo de transformación” que requiere la República Dominicana

Manuel Corripio, presidente de Editora Listín Diario, camina hacia la redacción de este diario junto al expresidente Leonel Fernández, donde fue entrevistado ayer.

El candidato presidencial Leonel Fernández afirmó ayer que la fortaleza del partido Fuerza del Pueblo está basada en un “secreto” que le permitiría ganar las elecciones, pero no lo reveló porque sus rivales se lo copiarían. No obstante, prometió que revelará su secreto luego de las elecciones del 19 de este mes.

“Siento que después de las encuestas, después de lo ocurrido en Nueva York con un simulacro de votación, lo que siento en las calles, lo que sentí en Puerto Plata y aquí en el Distrito Nacional siento que hay un sentimiento que se ha volcado a favor de las cosas buenas”, dijo Fernández. Consideró que ganar unas elecciones puede ser “complicado o simple”, sin embargo, define como importante la creación de una “masa crítica” en una organización política, la cual puede reproducirse y tener un impacto positivo.

Indicó que desde hace meses están trabajando para la mutación de esta masa crítica. “El factor sorpresa puede darse y como les digo, estamos trabajando justamente para lograr la sorpresa”, comentó. tiene en sus manos “el siguiente ciclo de transformación” que requiere la República Dominicana y por tanto, ha optado por buscar un nuevo periodo presidencial para continuar con la visión que tiene instaurada.

.El líder opositor dijo que tiene el interés de continuar con los planes que inició en sus pasados tres períodos presidenciales para resarcir “las copias” de las obras por la que ha optado el actual gobierno como una forma de justificar su paso por el poder, según expresó. “Ellos (el gobierno) están reproduciendo lo que nosotros hicimos y dicen que están haciendo más que nosotros”, precisó Leonel al hacer referencia a la visión real de transformación que dejó en planos.

Consideró que muchas de las obras que ha ejecutado el gobierno son imitaciones de sus ideas y que están al pendiente de todo para realizar un plagio, a la que vez que exaltan su materialización a pesar de no tener originalidad. “¿Qué no nos copian? Nos copian todo. Ellos están atentos a todo para reproducirlo; yo me he restringido de hablar”, respondió Fernández al ser cuestionado si considera que sus ideas han sido imitadas en la actualidad.

En un posible cuarto período, el ex gobernante garantiza continuar la visión de transformación que inició en sus pasados mandatos si el elector así lo decide y queda demostrado en las urnas. “La visión de la transformación continua y otro después nos copia y dice: el hizo un ITLA, nosotros hemos hecho 10. ¿Pero quién tuvo la visión y quién cargó con el costo político?”, dijo Fernández, argumentando indirectamente que quien tiene una visión es el precursor de la idea original, no quien la continúa.

“Nosotros creamos los cimientos y creamos la base, pero si no le han dado seguimiento, no se va a cumplir nunca. Por eso urge que regresemos para complementar el siguiente ciclo de transformación de la República Dominicana”, apuntó el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo.

OBRAS DESTACADAS

El ex gobernante enumeró algunas obras significativas que ejecutó en su gobierno con relación al transporte, entre ellas la edificación del Metro de Santo Domingo, los elevados y túneles.

Señaló que cuando era presidente, los partidos opositores se oponían a estas transformaciones denominándoles como “caprichos”, alegando que se pausaba el desarrollo de alguna demarcación para materializar estas estructuras que en la actualidad han tenido buenos resultados. Indicó que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) nadie le había prestado atención y que durante su administración fue notoria la renovación que tuvo tanto como de infraestructura como de equipamiento.

Resaltó que en ese entonces, su gestión construyó campus universitarios en diferentes provincias estratégicas, no “liceos” que exhiben el nombre de la universidad en la parte frontal sin cumplir las condiciones de una extensión. “Este gobierno dice que están haciendo más de que nadie en la historia de la UASD pero son liceos, una escuela y le ponen UASD adelante. Ahora, ¿eso es copiar o no es copiar?”, dijo al cuestionar el modelo de construcción que está ejecutando el presidente Luis Abinader.

También se refirió al funcionamiento del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el cual definió como parte de un ecosistema construido en un parque científico tecnológico que es el Parque Cibernético Santo Domingo, con la mirada de convertirlo en un corredor tecnológico de Las Américas.

Enfatizó en que una de las motivaciones de su cuarto periodo presidencial, es completar el objetivo de la existencia de este instituto donde se puedan impartir doctorados y maestrías orientados completamente a tecnologías de la mano de docentes especializados provenientes de la India, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, entre otras naciones.

“Cuando tú sacas eso (un ITLA) a Elías Piña, eso es otra cosa. No me opongo a que se hagan pero no es el concepto debido. El ITLA es parte de un ecosistema de alta tecnología que debe llevar al país a la propuestas nuestra, que es transformar a la República Dominicana en una sociedad y economía del conocimiento”, expresó Fernández, mostrando indignación por el mal concepto que el gobierno actual está aplicando a las extensiones de este centro, alejándolo de su finalidad.

Dijo que el próximo paso del territorio dominicano debe ser ingresar a los Estados Unidos a través de la industria automotriz. “No es que vamos a fabricar vehículos”, enfatizó indicando en la importancia de pertenecer a estos ambientes de innovación.

Explicó que lo importante es poder formar parte de la “cadena global de valor en la industria automotriz, aeronáutica y de la tecnología…ahí es donde la República Dominicana debe de colocarse pero para eso hay que tener la visión, si no se tiene la visión, usted lo que está es copiando”, dijo firmemente.

Contribuyendo a su visión fijada a la evolución del sistema educativo del país, Fernández señaló que desde ya tienen el capital humano que estará inmerso en estos proyectos para su mejora. “Nosotros creamos los cimientos y creamos la base pero sino le han dado seguimiento no se va cumplir nunca, por eso urge que regresemos para complementar el siguiente ciclo de transformación del país.

Hizo mención al Instituto Técnico Superior Comunitario ubicado en San Luis, al cual no se le ha dado la dimensión que el mismo requiere para contribuir precisamente a la educación. “El Instituto Técnico Superior de San Luis no se la ha dado la dimensión que requiere en una alianza”, sostuvo.

Detalló que este instituto tenía previsto hacer una alianza con otro de Estados Unidos para que los jóvenes puedan formarse técnicamente en unas 27 carreras y luego puedan validar sus conocimientos para obtener una licenciatura. Este plan es uno de sus planes a retomar en su cuarto mandato como un foco para fortalecer la educación técnico superior dirigido a nuevas tecnologías.