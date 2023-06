Los boricuas se apoderan de Manhattan en el Desfile Nacional de Puerto Rico 2023

Cantando y coreando “Yo Soy Boricua, Pa’ Que Tu Lo sepas!” “Qué Bonita Bandera!” los puertorriqueños se apoderaron por todo lo largo y ancho de la quinta avenida. El desfile se celebró este domingo 11 de junio (siempre el segundo domingo del mes) y recorrió la quinta avenida desde la 44th Street a la 79th. El desfile de orgullo patrio más grande del país y en un símbolo cultural de la ciudad de Nueva York. Este evento empezó a las 11 de la mañana hastalas 5.00pm aproximadamente. Unas 80.000 personas participan en el desfile y más de 2 millones acuden como espectadores, sin contar a todos los que lo ven desde sus casas por televisión

Por José Zabala.—

New York.— Con la presencia de la gobernadora del estado de New York Kathy Hochul, el alcalde de la ciudad Eric Adams, la gran mariscal Giselle Blondet, el senador de New York ChuckSchumer, el congresista Adriano Espaillat por el distrito 13, Mark Levine presidente del condado de Manhattan entre otros líderes electos de la ciudad de New York y de puerto Rico, los directivos de la organización responsable del desfile e invitados especiales se celebró con un éxito total la 66 edición del Desfile Nacional Puertorriqueño en la Quinta Avenida de Manhattan. Millares de seguidores en su mayoría de origen puertorriqueños muchos llegaron de la Isla del Encanto junto a los que residen en los Estados Unidos se unieron para la gran celebración del orgullo puertorriqueños en la ciudad de New York.

Durante el desfile los boricuas mostraron arte, cultura, bomba y plena, bandera en mano por todo lo alto, músicas artistas líderes electas y comunitarias logrando apoderarse de la afamada quinta avenida.

Desfile Nacional de Puerto Rico, fue respaldo por muchas empresas y medios de comunicación destacándose La Mega 93.9 FM y su emisora hermana Amor 93.1 FM presentando en su carroza a la afamada artista de Puerto Rico La India quien deleito a todos los asistentes durante el largo recorrido con su música junto a todos sus talentos de los diferentes programas que transmite con El Vacilón de la Mañana, El Jukeo entre otros.

El desfile nacional del día de Puerto Rico (parada puertorriqueña en Nueva York) es un evento anual que se celebra el segundo domingo de junio en honor a los casi 4 millones de habitantes de origen puertorriqueño viviendo en los Estados Unidos. El primer desfile tuvo lugar el 13 de abril de 1958 en El Barrio, conocido por la mayoría como Spanish Harlem. Años después, Fifth Avenue se ha convertido en el escenario de este desfile patrio lleno de color y orgullo boricua. Según reportawww.nuevayork.com

Mas del Desfile Nacional de Puerto Rico.

¿Qué se celebra en el desfile nacional de Puerto Rico?

El desfile nacional de Puerto Rico nació con el objetivo de mostrar a Nueva York y al mundo más sobre la cultura y tradiciones puertorriqueñas y acabar con la segregación a la que los puertorriqueños habían sido relegados al establecerse en la ciudad. Los Nuyoricans, neoyorquinos de origen puertorriqueño, están orgullosos de sus raíces y quieren mostrar cómo la cultura boricua influencia la ciudad de Nueva York y viceversa. Además, los puertorriqueños tienen un dicho: “Yo soy boricua pa’ que tú lo sepas” que resume un aspecto muy importante de su gente: Puerto Rico sigue siendo una colonia, pero el pueblo boricua está orgulloso de su identidad y quiere mantenerla. Este desfile celebra con alegría la cultura y tradiciones puertorriqueñas.

¿Cuándo y dónde se celebra el desfile de Puerto Rico?

En 2023 el desfile se celebrará el 11 de junio (siempre el segundo domingo del mes) y recorrerá Fifth Avenue desde la 44th Street a la 79th. Se ha convertido en el desfile de orgullo patrio más grande del país y en un símbolo cultural de la ciudad de Nueva York.

El consejo de Eric: Este desfile congrega a miles de personas, por lo que te recomiendo ir con tiempo y buscar un buen sitio. Dirígete a Fifth Avenue en la 50th Street cerca de St. Patrick’s Cathedral y tendrás unas buenas vistas de la comparsa.

¿Qué puedes esperar del desfile del día de Puerto Rico?

Diversión, música, salsa, trajes regionales, impresionantes tocados de plumas… el desfile nacional de Puerto Rico es una fiesta de color y diversión en la que descubrirás más sobre la cultura y tradiciones de la isla mientras lo pasas en grande.

La comitiva también es parte de una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por promover la cultura puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. El desfile tiene una temática distinta cada año, con un elemento histórico como telón de fondo.

Unas 80.000 personas participan en el desfile y más de 2 millones acuden como espectadores, sin contar a todos los que lo ven desde sus casas por televisión. A este multitudinario evento asisten muchas celebridades de la comunidad puertorriqueña como Marc Anthony, Calle 13, Ricky Martin y Jennifer López, así como políticos neoyorquinos, entre ellos Michael Bloomberg, Andrew Cuomo, Rudy Giuliani entre otros.

