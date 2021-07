Hodelpa Nicolás de Ovando recibe el Travelers’ Choice 2021 de TripAdvisor

La distinción hecha por la plataforma especializada en viajes celebra a los hoteles que reciben excelentes comentarios y valoraciones de viajeroS

Santo Domingo.- El Hodelpa Nicolás de Ovando fue reconocido con el Travelers’ Choice Best of the Best 2021 que otorga anualmente TripAdvidor, el portal especializado en viajes, considerado el más grande del mundo, que ofrece opiniones y valoraciones de viajeros sobre sus experiencias turísticas, gastronómicas y de ocio.

Establecidos en 2002, los premios Travelers’ Choice Best of the Best son los más altos honores que otorga TripAdvisor y están basados en millones de reseñas y opiniones de viajeros de todo el mundo, que votan por “lo mejor de lo mejor” en cuanto a servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

Este reconocimiento habla de la excelente reputación del emblemático hotel de la Ciudad Colonial que obtuvo excelentes valoraciones de viajeros en el ranking de Tripadvisor durante los últimos 12 meses.

Kanika Soni, directora comercial de TripAdvisor felicitó a todos los ganadores de los premios Travelers’ Choice Best of the Best 2021. “Sé que el año pasado ha sido un gran desafío para las empresas turísticas. Lo que me ha impresionado es cómo las empresas se adaptaron a estos desafíos, implementando nuevas medidas de limpieza, agregando pautas de distanciamiento social y utilizando tecnología para priorizar la seguridad de los huéspedes. Los premios destacan los lugares que son consistentemente excelentes, ofreciendo experiencias de calidad una y otra vez, incluso mientras navegan por las expectativas cambiantes de los clientes y las nuevas formas de trabajar. Basado en un año completo de reseñas de clientes, este premio habla del excelente servicio y la experiencia que se brindó a los huéspedes en medio de una pandemia”.

El Hodelpa Nicolás de Ovando opera hasta el momento siguiendo un riguroso protocolo de bioseguridad para que sus huéspedes puedan disfrutar de sus facilidades en un ambiente seguro y confortable.

Durante la pandemia, el histórico complejo hotelero, ubicado en la calle Las Damas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, redefinió sus protocolos de higiene y seguridad para cumplir con los nuevos estándares que demanda la industria, debido a la pandemia impuesta por el Covid-19.

En ese sentido, Hodelpa Nicolás de Ovando adoptó la guía POSI (Prevención de la Propagación de Infecciones), propuesta por Cristal International Standards. La auditoría POSI-Check está diseñada para formular y supervisar una respuesta eficaz a las infecciones transmisibles en hoteles y restaurantes de todo el mundo.







El icónico Hodelpa Nicolás de Ovando, ubicado en la calle Las Damas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, se caracteriza por ofrecer un ambiente entrañable que evocan sus 500 años de historia con el confort y las facilidades de los nuevos tiempos, para garantizar una estadía memorable.

