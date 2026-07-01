Rescatistas de las Fuerzas Armadas dominicanas rescatan niño con vida en Venezuela

Santo Domingo, R. D.– Los miembros de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana pertenecientes al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED) continúan realizando una heroica labor de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en Venezuela, tras los terremotos que han afectado a esa nación.

Uno de los momentos más conmovedores fue el rescate con vida del niño Carlos Miguel Gutiérrez, de 12 años, quien fue localizado entre los escombros gracias al esfuerzo, la preparación y la valentía del equipo dominicano. La operación reflejó el alto nivel técnico y humano de los miembros del CEMED, quienes actuaron con disciplina, precisión y profundo sentido de solidaridad.

Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, los rescatistas dominicanos han trabajado entre escombros y estructuras colapsadas, logrando salvar la vida de varios ciudadanos venezolanos afectados por la tragedia.

La misión se desarrolla bajo la constante supervisión del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa, quien ha dado seguimiento permanente al despliegue de los equipos, el envío de ayuda humanitaria, medicamentos, insumos y nuevas brigadas de apoyo hacia Venezuela.

Las Fuerzas Armadas dominicanas también han participado en el envío de contingentes especializados, asistencia a dominicanos afectados, transporte de ayuda humanitaria y habilitación de centros de acopio para canalizar donaciones destinadas al pueblo venezolano.

Con esta labor, la República Dominicana demuestra su compromiso solidario con Venezuela y demuestra que sus Fuerzas Armadas no solo defienden la soberanía nacional, sino también la vida, la esperanza y la dignidad humana donde sea necesario.