Así marchan los Juegos Centroamericanos

México supera el centenar de medallas y República Dominicana mantiene el impulso en la recta decisiva de Santo Domingo 2026

Por Ricardo Mendoza

Editor Deportivo | El Sol de la Florida

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan elevando el nivel competitivo mientras se acerca la fase decisiva del calendario. Las jornadas del 29 y 30 de julio estuvieron marcadas por nuevas finales en natación, atletismo, deportes acuáticos, gimnasia y disciplinas colectivas, consolidando el dominio de México y manteniendo a República Dominicana entre las delegaciones protagonistas del certamen. (JCC 2026)

Aunque el medallero sigue actualizándose durante cada jornada, la tendencia ya es clara: México continúa ampliando su ventaja, Colombia permanece como su principal perseguidor y la batalla por las siguientes posiciones mantiene a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela en una intensa disputa. (JCC 2026)

México sigue marcando el ritmo

La delegación mexicana continúa demostrando por qué llegó a Santo Domingo como favorita.

Su éxito no depende únicamente de un deporte. La cosecha de medallas se ha distribuido entre natación, clavados, remo, gimnasia, taekwondo, tiro con arco, deportes acuáticos y varias disciplinas por equipos, una profundidad que le ha permitido mantener un ritmo constante durante toda la semana. (JCC 2026)

Superar la barrera de las cien preseas representa un mensaje claro para el resto de las delegaciones: México mantiene el control de los Juegos y necesitaría una caída muy pronunciada para perder el liderato en la recta final.

República Dominicana mantiene la presión

El país anfitrión continúa viviendo una de sus mejores actuaciones en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las victorias obtenidas en deportes de combate, tenis, boliche, softbol y otras disciplinas han permitido que República Dominicana permanezca entre las primeras delegaciones del evento, impulsada además por el apoyo constante de miles de aficionados que llenan diariamente las instalaciones deportivas. (JCC 2026)

La actuación dominicana también ha demostrado una mayor profundidad respecto a jornadas anteriores. El equipo local no solo ha conseguido títulos, sino que mantiene presencia constante en finales y podios, un aspecto fundamental para seguir aumentando su cosecha de medallas.

Colombia sostiene el segundo lugar

Colombia continúa siendo la única selección que, por ahora, logra mantener cierta cercanía con México.

Las actuaciones en deportes acuáticos, gimnasia, atletismo y disciplinas individuales han permitido a los colombianos conservar una producción constante de medallas de oro y consolidarse como la segunda potencia deportiva de estos Juegos. (JCC 2026)

Aunque la diferencia con México sigue siendo considerable, Colombia ha logrado ampliar la distancia sobre varios de sus perseguidores.

La lucha por el podio permanece abierta

Si bien el primer lugar parece tener dueño, el resto del medallero continúa moviéndose prácticamente en cada jornada.

Cuba mantiene su fortaleza tradicional en deportes de combate y atletismo, mientras Puerto Rico y Venezuela han incrementado su producción gracias a buenos resultados en deportes acuáticos, gimnasia y competencias colectivas.

Con varias disciplinas todavía por concluir, una buena jornada puede modificar rápidamente las posiciones entre el tercer y sexto lugar. (JCC 2026)

La natación comienza a cambiar el panorama

Uno de los deportes que más impacto está teniendo sobre el medallero es la natación.

Durante las últimas jornadas comenzaron a repartirse numerosas finales, permitiendo que varias delegaciones aumentaran rápidamente su producción de medallas.

Para México, estas competencias representan otra oportunidad para ampliar su ventaja, mientras que República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y Venezuela buscan aprovechar cada final para acercarse a los puestos de honor. (JCC 2026)

El calor continúa siendo un rival adicional

Además de los rivales deportivos, los atletas siguen enfrentando uno de los mayores desafíos de estos Juegos: las altas temperaturas.

Las condiciones climáticas de Santo Domingo, con elevada humedad y sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados Celsius durante algunas jornadas, han obligado a reforzar los protocolos de hidratación y recuperación. Organizadores y equipos médicos mantienen una vigilancia constante para prevenir golpes de calor y otras complicaciones relacionadas con el clima. (El País)

Un evento que fortalece la imagen de República Dominicana

Más allá del medallero, Santo Domingo 2026 continúa proyectando una imagen positiva del país.

La asistencia del público, el ambiente en las sedes y la organización general han sido algunos de los aspectos más destacados durante los primeros días de competencia. El evento reúne a miles de atletas de decenas de países y representa una importante vitrina internacional para República Dominicana. (JCC 2026)

La recta final promete emociones

Todavía quedan numerosas finales por disputarse en atletismo, deportes acuáticos, boxeo, lucha, levantamiento de pesas, ciclismo y deportes colectivos.

Cada una de esas competencias puede modificar el medallero y definir la posición final de varias delegaciones.

México parece encaminado hacia un nuevo título regional, pero la pelea por el resto del podio continúa completamente abierta.

República Dominicana mantiene vivas sus aspiraciones de cerrar los Juegos con una de las mejores actuaciones de su historia, mientras la afición continúa convirtiéndose en un jugador más desde las gradas.

Con varios días de competencia por delante, Santo Domingo 2026 todavía tiene muchas páginas por escribir. (JCC 2026)