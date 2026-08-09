PULSO DEPORTIVO

Santo Domingo 2026 baja el telón: México arrasa, Dominicana responde en casa y el deporte regional entra en una nueva era

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

SANTO DOMINGO.— Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe concluyeron este sábado 8 de agosto dejando mucho más que un medallero. La edición de Santo Domingo 2026 cerró precisamente en el año del centenario de la competencia regional, convertida en un examen del verdadero estado deportivo de los países de Centroamérica y el Caribe y, al mismo tiempo, en una demostración de la capacidad de República Dominicana para organizar nuevamente una cita multideportiva de gran escala.

La competencia reunió a más de 6,000 atletas procedentes de 37 países y territorios, con aproximadamente 400 pruebas repartidas entre 57 disciplinas de 40 deportes. Santo Domingo se convirtió así durante poco más de dos semanas en la capital deportiva de una región que ha producido campeones olímpicos y mundiales en disciplinas tan diversas como atletismo, boxeo, béisbol, taekwondo, clavados, ciclismo y levantamiento de pesas.

Pero detrás de las ceremonias, las banderas y las medallas quedó una conclusión difícil de ignorar:

México no solamente ganó los Juegos. Los dominó.

México convierte el primer lugar en una demostración de poder

La delegación mexicana terminó Santo Domingo 2026 con 407 medallas, incluyendo 167 de oro y 125 de plata, estableciendo su mejor actuación histórica en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El resultado permitió además a México conquistar por tercera edición consecutiva el primer lugar general y alcanzar su decimocuarto campeonato histórico en la justa regional.

La dimensión del resultado obliga a mirar más allá de la cifra.

México llegó a Santo Domingo con una delegación amplia y competitiva, pero la diferencia estuvo en su capacidad para producir medallas en numerosas disciplinas. Esa profundidad es precisamente uno de los mejores indicadores para medir la fortaleza de un sistema deportivo nacional.

Un país puede producir una generación excepcional en un deporte determinado. Lo difícil es desarrollar estructuras capaces de producir atletas competitivos simultáneamente en natación, clavados, atletismo, gimnasia, tiro con arco, ciclismo, canotaje, pentatlón moderno y otras disciplinas.

Eso fue precisamente lo que México mostró en República Dominicana.

Celia Pulido, la gran figura

Dentro de esa maquinaria apareció uno de los nombres que marcarán esta edición: Celia Pulido.

La nadadora mexicana terminó con 11 medallas: ocho de oro, una de plata y dos de bronce, convirtiéndose en la máxima medallista individual de Santo Domingo 2026 y estableciendo un récord de preseas para un atleta en una sola edición de los Juegos.

Su historia tiene un componente todavía más significativo: antes de llegar a Santo Domingo había considerado abandonar el deporte.

Terminó saliendo de República Dominicana como uno de los grandes símbolos de los Juegos.

México también recibió actuaciones sobresalientes de figuras como Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en clavados, Marina Malpica en gimnasia rítmica, Alegna González en marcha, Uziel Muñoz en lanzamientos y Beatriz Briones en canotaje, entre otros.

La lectura es evidente: México no dependió de una estrella.

Dependió de un sistema.

Y esa diferencia explica buena parte de su superioridad.

Colombia confirma que quiere discutir el liderazgo regional

La actuación colombiana también merece una lectura más profunda que simplemente observar su posición detrás de México.

Colombia llegó a Santo Domingo con 475 deportistas —212 mujeres y 263 hombres— para competir en 34 deportes, una representación que evidencia la expansión que ha experimentado su estructura deportiva durante las últimas décadas.

Durante años, el mapa centroamericano y caribeño estuvo dominado fundamentalmente por México y Cuba.

Ese escenario ha cambiado.

Colombia ha desarrollado progresivamente una plataforma mucho más diversificada y hoy posee atletas capaces de competir internacionalmente en ciclismo, levantamiento de pesas, atletismo, deportes de combate, patinaje y otras disciplinas.

Santo Domingo volvió a demostrar que Colombia ya no debe analizarse únicamente como una potencia sudamericana.

Es también uno de los grandes actores deportivos del Caribe ampliado.

Cuba y una pregunta inevitable

Si México representa estabilidad y Colombia crecimiento, Cuba obliga a plantear una pregunta mucho más compleja.

Durante décadas, el deporte cubano fue prácticamente sinónimo de dominio centroamericano.

La isla construyó uno de los sistemas deportivos más productivos de América Latina y produjo generaciones extraordinarias en boxeo, atletismo, lucha, judo, voleibol, béisbol y levantamiento de pesas.

Pero el equilibrio regional se ha transformado.

México ha ampliado considerablemente su estructura competitiva; Colombia ha avanzado; Venezuela conserva importantes núcleos de talento y otros países han comenzado a conquistar espacios que anteriormente parecían reservados para las potencias tradicionales.

Esto no significa que Cuba haya dejado de producir atletas de élite.

Significa algo diferente: ya no posee el monopolio deportivo regional que durante décadas parecía incuestionable.

Y esa puede ser una de las historias estratégicas más importantes que dejan estos Juegos.

Venezuela mantiene su lugar entre las potencias

Venezuela volvió a demostrar que, incluso dentro de circunstancias económicas y estructurales complejas, continúa produciendo atletas capaces de competir al máximo nivel regional.

Uno de los momentos de mayor impacto llegó precisamente en la jornada final, cuando Venezuela conquistó el oro del fútbol masculino frente a México mediante definición por penales.

El triunfo tuvo un valor histórico adicional: fue el tercer campeonato venezolano en el fútbol masculino centroamericano, después de los títulos obtenidos en 1985 y 1998.

Para Venezuela, resultados como este representan algo más que una medalla.

Demuestran la supervivencia de una cultura deportiva que continúa generando talento pese a las dificultades que enfrenta su sistema.

República Dominicana: competir en casa cambia la dimensión de los Juegos

Para República Dominicana, Santo Domingo 2026 tuvo una importancia distinta.

No se trataba solamente de ganar medallas.

Se trataba de organizar.

Competir.

Modernizar instalaciones.

Movilizar una ciudad.

Y demostrar capacidad institucional frente a miles de atletas, técnicos, dirigentes, periodistas y visitantes.

Los Juegos se celebraron del 24 de julio al 8 de agosto y constituyeron la tercera ocasión en que República Dominicana asumió la organización de la competencia regional.

El Gobierno dominicano estableció además incentivos especiales para sus medallistas: RD$300,000 para los campeones individuales, RD$150,000 para quienes obtuvieran plata y RD$100,000 para los ganadores de bronce. Los equipos campeones recibirían RD$3.2 millones.

Pero la delegación local también produjo momentos deportivos de enorme valor simbólico.

Marileidy y el relevo dominicano

Uno de ellos llegó en el atletismo.

República Dominicana conquistó el oro en el relevo mixto 4×400 metros con un equipo integrado por Marileidy Paulino, Christopher Melenciano, Anabel Medina y Erick Sánchez.

La presencia de Paulino elevaba inevitablemente las expectativas, pero el triunfo terminó convirtiéndose también en una extraordinaria historia humana por la participación de Melenciano.

El velocista dominicano, quien tiene discapacidad auditiva, ya había hecho historia en los Juegos Sordolímpicos de 2022 y volvió a subir a lo más alto del podio representando a su país.

María Dimitrova: seis títulos consecutivos

Otra de las grandes historias dominicanas fue escrita por María Dimitrova.

La karateca conquistó su sexta medalla de oro consecutiva en kata en Juegos Centroamericanos y del Caribe, una continuidad competitiva extraordinaria en cualquier disciplina deportiva.

No se trata simplemente de ganar seis medallas.

Se trata de mantenerse durante múltiples ciclos deportivos mientras aparecen nuevas generaciones de rivales.

Eso convierte a Dimitrova en una de las grandes figuras históricas del deporte centroamericano y caribeño.

Panamá hace historia en el béisbol

Los Juegos también dejaron resultados que modificaron pequeñas páginas de la historia deportiva regional.

Panamá consiguió su primer oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Para un país con una tradición beisbolera tan profunda, el dato resulta sorprendente.

Precisamente por eso tiene tanta importancia.

Panamá ha producido figuras internacionales y posee una cultura beisbolera extraordinaria, pero el campeonato centroamericano había permanecido fuera de su alcance.

Santo Domingo 2026 cambió esa historia.

Un rival invisible: el calor

No todo ocurrió dentro del terreno competitivo.

Las condiciones climáticas se convirtieron en otro elemento importante de estos Juegos.

Las altas temperaturas y la humedad dominicana elevaron la sensación térmica alrededor de los 40 grados Celsius en determinados momentos, generando preocupación sobre estrés térmico, hidratación y protocolos médicos para los atletas.

Este asunto no debe considerarse secundario.

Las federaciones deportivas internacionales tendrán que adaptar progresivamente sus calendarios y protocolos ante temperaturas cada vez más extremas.

Santo Domingo 2026 dejó también esa advertencia.

El cambio climático comienza a convertirse en una variable deportiva.

El verdadero legado comienza ahora

Organizar unos Juegos es relativamente sencillo de evaluar mientras las competencias están en marcha.

Hay público.

Hay atletas.

Hay televisión.

Hay banderas.

Hay funcionarios inaugurando instalaciones.

La evaluación realmente importante comienza cuando todos regresan a casa.

¿Qué ocurrirá con las instalaciones?

¿Quién las utilizará?

¿Cuánto costará mantenerlas?

¿Servirán para formar la próxima generación de atletas dominicanos?

Esas preguntas determinarán si Santo Domingo 2026 fue simplemente un gran evento o una verdadera inversión deportiva de largo plazo.

La ciudad desarrolló también planes específicos de movilidad y transporte para gestionar la presencia de miles de participantes. Atletas, voluntarios y personal acreditado pudieron utilizar gratuitamente el Metro y el Teleférico durante los Juegos, mientras diferentes instituciones gubernamentales coordinaron corredores y rutas especiales.

La infraestructura queda.

Ahora debe producir resultados.

Unos Juegos con cien años de historia

Existe además una dimensión histórica imposible de separar de Santo Domingo 2026.

Los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebraron en Ciudad de México en 1926.

Cien años después, la competencia continúa.

Ha sobrevivido guerras, crisis económicas, transformaciones políticas, cambios tecnológicos y profundas modificaciones en el deporte internacional.

Y todavía mantiene una función esencial.

Para muchas disciplinas y muchos atletas, estos Juegos representan el primer gran escenario internacional antes de avanzar hacia los Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Por eso reducirlos a una competencia regional sería un error.

Son parte de la cadena de desarrollo del deporte latinoamericano y caribeño.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Santo Domingo 2026 dejó tres mensajes fundamentales.

El primero es que México se ha convertido nuevamente en la referencia deportiva indiscutible de la región, y su récord de 407 medallas demuestra una profundidad que sus rivales tendrán que estudiar seriamente.

El segundo es que el mapa deportivo regional está cambiando. Colombia continúa creciendo; Venezuela conserva competitividad; Panamá, República Dominicana y otras delegaciones encuentran espacios donde construir historias propias, mientras Cuba enfrenta el desafío de recuperar parte de la hegemonía que alguna vez ejerció.

Y el tercero posiblemente sea el más importante.

Estos Juegos demostraron que el Caribe ya no puede medir su éxito únicamente contando medallas.

Debe medir cuántos atletas logra convertir en finalistas mundiales.

Cuántos llegan a los Juegos Olímpicos.

Cuántos jóvenes encuentran instalaciones donde entrenar.

Cuántos entrenadores reciben formación.

Cuánto dinero continúa invirtiéndose cuando se apagan las luces de la ceremonia de clausura.

Porque el verdadero medallero de Santo Domingo 2026 no se conocerá esta semana.

Se conocerá dentro de dos, cuatro y ocho años, cuando podamos observar cuántos de los jóvenes que compitieron en República Dominicana terminaron disputando finales olímpicas y mundiales.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe terminaron.