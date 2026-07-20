España conquista el mundo: análisis de una final que marca el inicio de una nueva era del fútbol

Por Ricardo López

Editor de Deportes y Asuntos Comunitarios

El Sol de la Florida

La final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina no fue simplemente un partido por el título. Fue un enfrentamiento entre dos generaciones, dos estilos de juego y dos filosofías futbolísticas.

Al final de 120 minutos de máxima tensión, España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres, conquistando así su segundo Campeonato Mundial y poniendo fin al reinado del vigente campeón.

Una batalla táctica desde el primer minuto

Desde el pitazo inicial quedó claro cuál sería el libreto del encuentro.

España monopolizó la posesión del balón, fiel a la filosofía implantada durante décadas por el fútbol español y perfeccionada por el seleccionador Luis de la Fuente. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, apostó por un bloque compacto, esperando recuperar el balón y aprovechar la velocidad de sus atacantes.

La estadística refleja con claridad lo ocurrido.

España controló el ritmo del partido, generó muchas más aproximaciones al arco rival y obligó constantemente a la defensa argentina a jugar cerca de su propia área. Argentina, en cambio, resistió durante gran parte del encuentro gracias a un extraordinario trabajo defensivo y a la actuación de su guardameta Emiliano “Dibu” Martínez.

España ganó la batalla del mediocampo

Toda final se define en pequeños detalles.

Y uno de esos detalles fue el dominio absoluto del mediocampo español.

Rodri volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores mediocampistas del planeta.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y controlar los tiempos del partido permitió que España jugara prácticamente siempre en campo argentino.

A su alrededor aparecieron jugadores como Dani Olmo, Pedri y el joven fenómeno Lamine Yamal, quienes mantuvieron una circulación constante que desgastó física y mentalmente a los campeones defensores.

Argentina nunca encontró su fútbol

Uno de los aspectos más llamativos de la final fue la dificultad de Argentina para generar peligro.

La “Albiceleste”, que había mostrado personalidad durante todo el torneo, prácticamente no pudo desarrollar su juego ofensivo.

España cerró los espacios, presionó alto y neutralizó las conexiones entre el mediocampo argentino y sus delanteros.

La presión española fue tan efectiva que Argentina pasó largos tramos del encuentro sin poder enlazar secuencias prolongadas de pases en campo rival.

El ocaso de una leyenda

La final también representó un momento profundamente simbólico para el fútbol mundial.

Lionel Messi, a sus 39 años, disputó probablemente su último Mundial.

El capitán argentino ya había conquistado la Copa del Mundo en Catar 2022 y llegaba con la posibilidad histórica de convertirse en el primer capitán en ganar dos Mundiales consecutivos desde la era moderna.

Sin embargo, España logró minimizar su influencia.

Cada vez que Messi recibía el balón encontraba dos o incluso tres defensores españoles cerrándole espacios.

No fue el Messi brillante que maravilló al mundo durante casi dos décadas.

Y eso habla más del extraordinario trabajo táctico español que de una disminución en la calidad del astro argentino.

Ferran Torres cambió la historia

Cuando muchos ya comenzaban a pensar en la tanda de penales, apareció el hombre menos esperado.

Ferran Torres, ingresado desde el banco de suplentes, encontró el espacio perfecto en el minuto 106 para marcar el único gol del partido y desatar la euforia española. La jugada nació tras una gran combinación ofensiva que rompió la resistencia argentina.

Ese gol no solo decidió una final.

Entró inmediatamente en la historia del fútbol español.

Luis de la Fuente consolida una dinastía

La conquista del Mundial representa la consolidación definitiva del proyecto encabezado por Luis de la Fuente.

Después de conquistar la Eurocopa 2024, el técnico español ha construido una selección caracterizada por:

Dominio de la posesión.

Presión alta.

Solidez defensiva.

Renovación generacional.

Confianza en jóvenes talentos.

Más importante aún, España demostró que su éxito no depende de una sola estrella.

Es un equipo.

Y esa diferencia terminó inclinando la balanza en la final.

La nueva generación ya tomó el control

Si Catar 2022 fue el Mundial de Messi, Estados Unidos, México y Canadá 2026 pasará a la historia como el Mundial de la nueva generación.

Jugadores como:

Lamine Yamal

Pedri

Pau Cubarsí

Nico Williams

confirmaron que el relevo del fútbol español ya no pertenece al futuro.

Pertenece al presente.

España presenta una de las selecciones más jóvenes entre las grandes potencias, pero también una de las más maduras desde el punto de vista táctico.

Ese equilibrio explica buena parte de su éxito.

¿Qué le espera a Argentina?

Aunque la derrota duele, Argentina no sale debilitada.

Llega a dos finales mundialistas consecutivas, ganó el Mundial de 2022 y volvió a competir por el máximo título cuatro años después.

Pocas selecciones pueden presumir de semejante regularidad.

Sin embargo, la gran incógnita será el proceso de renovación.

El eventual retiro internacional de Lionel Messi obligará a Scaloni —o a quien lo suceda— a construir un nuevo proyecto alrededor de futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y la siguiente generación de talentos argentinos.

El desafío ya no será mantener vivo el legado de Messi.

Será escribir el siguiente capítulo de la historia del fútbol argentino.

España, la nueva referencia mundial

La victoria española trasciende el resultado de una final.

Confirma que el fútbol basado en el control del balón, la inteligencia táctica, la presión organizada y el trabajo colectivo sigue siendo plenamente vigente.

Mientras muchas selecciones dependen del talento individual, España demostró que un sistema bien ejecutado puede imponerse incluso ante uno de los equipos más competitivos del planeta.

Este Mundial deja una conclusión contundente:

España no solo ganó la Copa del Mundo. Se convirtió en el nuevo modelo futbolístico que el resto del mundo intentará alcanzar durante los próximos años.