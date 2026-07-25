Nivea, cantante de R&B, revela su lucha contra la leucemia a los 44 años

Miami.- La reconocida cantante de R&B Nivea ha conmovido a sus seguidores al revelar públicamente que enfrenta una batalla contra la leucemia.

La artista, de 44 años, compartió la noticia durante su participación en la serie de entrevistas Cadillac Chronicles, donde habló con franqueza sobre la gratitud y las lecciones que este proceso le ha dejado.

“Me diagnosticaron leucemia a principios de este año y estoy muy agradecida a Dios”, expresó Nivea.

“He estado-dijo-recibiendo tratamiento y todo va de maravilla hasta ahora. Espero que continúe así. Amén. Estoy muy agradecida por la vida”. Sus palabras resonaron profundamente entre los fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y oraciones.

Nivea destacó que la enfermedad le ha permitido ver la vida desde otra perspectiva, cultivando una gratitud casi espiritual.

“Definitivamente he vuelto a la música”, afirmó, señalando que además ha comenzado a estudiar ingeniería de sonido, un sueño que siempre había querido cumplir.

Aseguró que “aprender a mezclar y producir música es algo que me apasiona. Pero, en general, simplemente quiero aprovechar cada oportunidad, amar a mis hijos y ser agradecida”.

La cantante también reflexionó sobre las lecciones que ha aprendido: “No hay que dar nada por sentado. Viví intensamente mi juventud, pero ahora entiendo la importancia de estar más presente en el momento. Este tiempo nunca volverá. Contar las bendiciones y ser más agradecida es lo que realmente importa”.

La revelación de Nivea ha generado una ola de solidaridad en la industria musical y entre sus seguidores, quienes reconocen su valentía al compartir un capítulo tan íntimo de su vida. Su mensaje de esperanza y resiliencia se ha convertido en inspiración para muchos que atraviesan situaciones similares.

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Notistarz-Foto-Nivea-tomada de Fity Club