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Viernes, 24 de julio de 2026

OSCEOLA 360

Más allá de Jackie Espinosa: ¿Falló el sistema de controles del programa Boost 2.0?

El informe del fiscal especial coloca a la alcaldesa de Kissimmee en el centro de la controversia, pero la verdadera pregunta para los ciudadanos es otra: ¿tenía la ciudad los controles necesarios para evitar posibles conflictos de interés en el manejo de fondos públicos?

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Cuando un gobierno administra millones de dólares en fondos públicos, la primera pregunta no debería ser únicamente quién pudo haber cometido un error.

La pregunta más importante es otra:

¿El sistema estaba diseñado para impedir que ese error ocurriera?

El informe divulgado esta semana por el fiscal especial que investigó el programa Boost 2.0 concluye que existe causa probable para recomendar artículos de destitución (impeachment) contra la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, además de recomendar que el caso sea remitido a la Florida Commission on Ethics y al Florida Department of Law Enforcement (FDLE) para una evaluación adicional.

Es una conclusión de enorme trascendencia política.

Pero limitar el debate únicamente a la figura de la alcaldesa sería perder de vista un problema mucho más amplio.

Porque, si las conclusiones del fiscal especial se sostienen durante los procesos que puedan seguir, el verdadero interrogante es si el sistema de controles internos del programa funcionó como debía.

Un programa creado en medio de una emergencia

Boost 2.0 nació en circunstancias extraordinarias.

La pandemia de COVID-19 golpeó con fuerza a cientos de pequeños negocios de Kissimmee. Como ocurrió en muchas ciudades del país, el gobierno municipal recurrió a fondos federales de recuperación económica para ayudar a empresas afectadas.

La rapidez era una necesidad.

Pero la rapidez nunca puede sustituir la transparencia.

Cuando una administración distribuye recursos públicos, especialmente durante una emergencia, debe existir un proceso claro que garantice igualdad de condiciones para todos los solicitantes y proteja al gobierno de posibles conflictos de interés.

Los controles existen por una razón

En cualquier programa de subvenciones públicas, los controles internos no son un simple requisito administrativo.

Son la principal defensa de la confianza ciudadana.

Entre esos controles normalmente se encuentran:

criterios objetivos de elegibilidad;

revisión independiente de las solicitudes;

documentación verificable;

declaraciones de conflictos de interés;

recusación de funcionarios cuando existe un interés personal;

supervisión legal y financiera;

auditorías posteriores.

Si alguno de esos mecanismos falla, el problema deja de ser individual para convertirse en institucional.

La pregunta que ahora debe responder Kissimmee

Más allá de la responsabilidad que eventualmente puedan determinar las autoridades competentes, los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo funcionó realmente Boost 2.0.

Por ejemplo:

¿Quién diseñó el programa?

¿Quién evaluó las solicitudes?

¿Qué oficina verificó el cumplimiento de los requisitos?

¿Existía un comité independiente de evaluación?

¿Qué papel desempeñó el City Attorney?

¿Quién autorizó los desembolsos?

¿Qué controles revisaban posibles conflictos de interés?

¿Se aplicaron esos controles de manera uniforme a todos los solicitantes?

Estas preguntas no buscan señalar culpables.

Buscan determinar si el sistema protegía adecuadamente los recursos públicos.

La responsabilidad institucional

Existe una tendencia frecuente cuando surge una controversia política.

Toda la atención se concentra sobre una persona.

Sin embargo, los gobiernos funcionan mediante procedimientos.

Las decisiones administrativas rara vez dependen exclusivamente de un solo funcionario.

Detrás de cada programa suelen intervenir múltiples oficinas, empleados, asesores, revisores financieros y funcionarios legales.

Por eso, una investigación seria debe examinar no solo las acciones individuales, sino también la arquitectura institucional que permitió que esas decisiones ocurrieran.

La importancia de la transparencia

La confianza pública no se recupera únicamente con declaraciones.

Se recupera mostrando documentos, explicando procesos y permitiendo que los ciudadanos comprendan cómo se administraron los fondos.

Si el programa fue administrado correctamente, esa transparencia fortalecerá la confianza en las instituciones.

Si hubo fallas, reconocerlas y corregirlas será igual de importante.

Los gobiernos que aprenden de sus errores suelen salir fortalecidos.

Los que intentan ocultarlos, no.

Lo que significa la recomendación del fiscal especial

Es importante recordar que la expresión “causa probable” no constituye una declaración de culpabilidad.

Significa que, según el análisis del fiscal especial, existe evidencia suficiente para recomendar que otras instancias continúen evaluando el caso.

Ahora corresponderá a las autoridades competentes determinar los próximos pasos dentro de los procesos legales, éticos y políticos previstos por la ley.

La alcaldesa también tiene derecho a responder las conclusiones del informe y a ejercer plenamente su defensa.

Ese principio forma parte del debido proceso que protege a cualquier persona sometida a una investigación.

Una oportunidad para fortalecer el gobierno local

Toda crisis institucional puede convertirse también en una oportunidad.

Kissimmee podría utilizar este momento para revisar integralmente sus programas de subvenciones y adoptar medidas que reduzcan cualquier posibilidad de conflicto de interés en el futuro.

Entre ellas podrían considerarse:

comités independientes para evaluar solicitudes;

auditorías externas de programas financiados con recursos públicos;

mayores requisitos de divulgación de intereses financieros;

reglas más estrictas sobre recusaciones de funcionarios electos;

publicación de todas las solicitudes y adjudicaciones en formatos accesibles para el público.

La transparencia no debe depender de una investigación posterior.

Debe estar incorporada desde el diseño mismo de cada programa.

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

Para muchos residentes de Kissimmee, este caso va más allá de la política.

Tiene que ver con la confianza.

Los ciudadanos necesitan saber que cada dólar público se administra con criterios objetivos, independientemente del cargo, apellido o influencia de quien presente una solicitud.

La credibilidad de un gobierno se construye precisamente cuando todos compiten bajo las mismas reglas.

Lo que todavía no sabemos

Aunque el informe del fiscal especial representa un avance importante, aún quedan preguntas fundamentales:

¿Qué evidencia específica sustenta cada una de las conclusiones?

¿Qué responderán la alcaldesa y su equipo legal?

¿Abrirán investigaciones formales la Comisión de Ética de Florida o el FDLE?

¿Qué reformas propondrá la Ciudad de Kissimmee para fortalecer sus controles internos?

¿Se revisarán otros programas financiados con fondos públicos para identificar posibles debilidades?

Responder estas preguntas será esencial para comprender el alcance real del caso.

Conclusión editorial

El debate sobre Boost 2.0 no debería limitarse a determinar si una persona actuó correctamente o no.

Debe servir para evaluar si las instituciones cuentan con mecanismos sólidos para proteger los recursos públicos y preservar la confianza ciudadana.

Los funcionarios públicos son responsables de sus decisiones.

Pero los gobiernos también son responsables de construir sistemas capaces de prevenir conflictos antes de que ocurran.

Esa es, quizá, la lección más importante que deja este caso.

Porque cuando los controles funcionan, protegen tanto al dinero de los contribuyentes como a los propios funcionarios de cuestionamientos que pueden erosionar la confianza pública.

Próxima investigación en OSCEOLA 360

“Boost 2.0 bajo la lupa: ¿Cómo se diseñó, quién evaluó las solicitudes y qué cambios necesita Kissimmee para fortalecer la transparencia en futuros programas financiados con fondos públicos?”