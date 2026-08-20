Presidente Abinader destaca que Ley 47-25 de Contrataciones Públicas marca nueva etapa de transparencia y eficiencia en las compras del Estado. Otras Noticias Presidenciales

de Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona aseguró que la transformación de las compras del Estado es fundamental para elevar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, consolidar la credibilidad institucional y garantizar el bienestar de la ciudadanía, afirmando que detrás de cada uno de estos procesos hay nuevas escuelas, equipamiento de hospitales, más medicamentos e infraestructura vial.

“Una contratación pública funciona cuando aquello que se contrató llega a tiempo, cumple con la calidad esperada y responde a una necesidad real de la gente. Ese debe ser siempre nuestro punto de referencia”, expresó el jefe de Estado.

Estas consideraciones las expresó al participar por segundo año consecutivo en el acto de apertura del II Foro de Contratación Pública: “Fortaleciendo la gobernanza para una gestión íntegra y transparente”, con miras a analizar los avances, desafíos y la implementación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, y que se celebra este miércoles 19 y jueves 20.

Espero, sobre todo, que estos dos días sirvan para hablar con franqueza, para identificar lo que debemos corregir y para avanzar hacia una contratación pública cada vez más eficiente, competitiva y responsable”.

Para lograrlo, el gobernante instó a contar con servidores públicos capacitados, proveedores responsables, órganos de control con pleno ejercicio de sus funciones y reglas aplicadas con equidad. Dijo, además, que la ley promueve mayor planificación y trazabilidad digital, nuevas modalidades de contratación y mecanismos de supervisión más efectivos.

Finalmente, reiteró que resulta primordial la alianza entre el sector público, la empresa privada, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales.

Mayor apertura, competitividad y oportunidades

En las palabras de apertura, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, detalló los avances registrados en la entidad y afirmó que reflejan un mercado más abierto, competitivo y con mayores oportunidades para los proveedores, destacando que el 59.8 % de los participantes fueron adjudicados y las pequeñas y medianas empresas recibieron el 44.7 % del monto total adjudicado en 2025, equivalente a unos RD 123,000 millones.

Dijo que las ofertas recibidas aumentaron en más de un 370 %; el Registro de Proveedores del Estado creció un 56 %; las entidades obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones aumentaron un 121 %; la cobertura hospitalaria integrada al sistema se incrementó en 826 % y se incorporaron 195 nuevos municipios y distritos municipales, para un crecimiento superior al 400 %.

Responsabilidad penal

De su lado, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, instó a los servidores públicos a ser íntegros, recordando que el nuevo paradigma legal reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que en el marco actual se permite la acumulación de penas al incurrir en actos de corrupción, entre los que citó el soborno.



“Un acto de corrupción, seguido de otros actos de corrupción, más lavado de activos, puede llevarlo a una condena en la que dure décadas sin ver la libertad”.



Señaló que, con el nuevo Código Penal y las leyes de Compras y Contrataciones, Extinción de Dominio y la de Lavado de Activos, la República Dominicana tiene todo lo necesario a nivel legislativo para una persecución altamente efectiva.

Temas que se van a abordar

Durante estos dos días se abordarán temas decisivos: el régimen de sanciones, la prevención de riesgos, los mecanismos de monitoreo, la solución de controversias, el papel de los órganos de control y la participación de la ciudadanía. La actividad es coordinada por la DGCP, a través de su Centro de Estudios e Investigaciones en Contratación Pública (CEICP).

Presidente Luis Abinader confirma a Héctor Valdez Albizu y Clarissa de la Rocha al frente del Banco Central

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, mediante el Decreto núm. 575-26, confirmó a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central de la República Dominicana y a Clarissa de la Rocha como vicegobernadora, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02.

El decreto fue emitido este miércoles 19 de agosto y dispone, además, en su artículo 3, la notificación a la Junta Monetaria, al Banco Central, al Ministerio de Administración Pública, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a las demás instituciones correspondientes, para su conocimiento y ejecución.

Presidente Luis Abinader designa nuevo inspector general de la Policía Nacional

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader designó al general Martín Miguel Tapia Sánchez (P. N), como inspector general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 574-26





El decreto fue remitido al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional, para su conocimiento y ejecución.

Presidente Abinader recibe cartas credenciales de nueve nuevos embajadores y fortalece relaciones diplomáticas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de nueve nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana, durante un acto protocolar celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.

Los nuevos diplomáticos proceden de la República de Corea, la República de Honduras, Canadá, el Estado de Israel, la República de Chile, la República de Indonesia, la República Islámica de Pakistán, la República de Eslovenia y el Reino Hachemita de Jordania.

La llegada de estos nuevos representantes diplomáticos contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales de la República Dominicana y a la consolidación de sus vínculos de cooperación con estas naciones.

El primero en entregar sus cartas credenciales fue Bae Jin Lim, nuevo embajador de la República de Corea, quien ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea en 2002, tras aprobar el Examen del Alto Servicio Diplomático. Ha ocupado diversos cargos diplomáticos en las embajadas de Corea en Argentina, Australia, Bélgica, Jamaica e Israel, además de desempeñarse como director de la División de Centroamérica y el Caribe de la cancillería coreana.

A seguidas, presentó sus cartas credenciales Ernesto Pumpo, nuevo embajador de la República de Honduras. Cuenta con una trayectoria en el sector empresarial y comercial y, desde 2016, se desempeña como director de Eventos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. También es director de la Fundación Bazar del Sábado, iniciativa de apoyo a los emprendedores hondureños, y gerente general de una empresa de publicidad.

Posteriormente, hizo lo propio Brendan Michael Sutton, nuevo embajador de Canadá, quien se incorporó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá en 2004 y ha ocupado cargos como director de la División de Operaciones Consulares, portavoz oficial del Departamento y subdirector de las divisiones de Relaciones con los Medios de Comunicación y del Caribe y Centroamérica. En el servicio exterior, ha desempeñado funciones en las embajadas de Canadá en Moscú y Tokio.

A continuación, formalizó su misión diplomática Oren Bar-El,nuevo embajador del Estado de Israel, quien cuenta con una amplia trayectoria en relaciones internacionales, especialmente en América Latina, Europa y organismos multilaterales. Actualmente se desempeña como enviado especial para la Energía en la División Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Ha sido embajador de Israel en Costa Rica, con acreditación concurrente en Nicaragua, y en El Salvador y Belice. También dirigió el Departamento para Centroamérica, México y el Caribe de la cancillería israelí y ocupó funciones diplomáticas en España, Francia y ante la Unión Europea.

Luego, presentó sus cartas credenciales Germán Antonio Becker Alvear, nuevo embajador de la República de Chile. Fue embajador de Chile en Panamá entre 2018 y 2022, donde impulsó la creación de la Dirección Comercial de ProChile y la coordinación de asuntos para Centroamérica y el Caribe. También fue vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y consejero constitucional en Chile, además de ocupar cargos directivos en las municipalidades de Zapallar y Santiago.

Acto seguido, formalizó su misión diplomática SimonDjatwoko Irwantoro Soekarno, nuevo embajador de la República de Indonesia, quien cuenta con una amplia trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, donde ha ocupado cargos como director de Asuntos Consulares, director de Asuntos de Protocolo y jefe de la Dirección de Delegaciones Extranjeras. En el servicio exterior, se ha desempeñado en las embajadas de Indonesia en Singapur, Madrid y Santiago de Chile, además de haber sido cónsul general en Los Ángeles.

También, presentó sus cartas credenciales Rizwan Saeed Sheikh, nuevo embajador de la República Islámica de Pakistán, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Servicio Exterior de su país. Actualmente se desempeña como secretario adjunto para Oriente Medio, SIFC y Diplomacia Económica en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán. Fue embajador y representante permanente ante la Organización de Cooperación Islámica, el Banco Islámico de Desarrollo y otras organizaciones internacionales, además de jefe adjunto de Misión en la Embajada de Pakistán en Washington D. C. También ha desempeñado funciones diplomáticas en Turquía, Suiza y Arabia Saudita.

De igual forma, presentó sus cartas credenciales Andrej Medica, nuevo embajador de la República de Eslovenia, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior de su país. Actualmente se desempeña como jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovenia y anteriormente fue subsecretario general de esa institución. Ha sido jefe del Departamento de América del Norte, América Latina y el Caribe, encargado de Negocios en la Embajada de Eslovenia en Washington D. C. y representante permanente adjunto ante la OTAN en Bruselas.

Por último, completó la entrega de cartas credenciales Walid Khalid Abdullah Obeidat, nuevo embajador del Reino Hachemita de Jordania. Diplomático de carrera desde 1991, actualmente se desempeña como embajador y representante permanente de Jordania ante las Naciones Unidas en Nueva York. Anteriormente fue embajador y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza, así como embajador ante Israel y director de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores. También ha ocupado cargos de dirección en las áreas jurídica, de derechos humanos y organizaciones internacionales, y desempeñado funciones diplomáticas en Francia, Egipto, Ginebra y Nueva York.