Después de hasta 55 años de espera, miles de parceleros de Monte Plata inician el camino hacia su títulacion definitiva

Monte Plata, R. D.- Más de 1,200 parceleros participaron este martes en el lanzamiento del Plan Nacional de Titulación Definitiva de Parceleros de la Reforma Agraria, iniciativa con la que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) dio inicio a los trabajos técnicos que permitirán transformar títulos provisionales en títulos definitivos para familias que, en algunos casos, llevaban hasta 55 años esperando seguridad jurídica sobre las tierras que trabajan. El acto fue encabezado por el director general interino del IAD, Darío Castillo Lugo, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector agropecuario, líderes parceleros y comunitarios.

Durante su discurso, Castillo Lugo destacó que Monte Plata cuenta con 69 asentamientos campesinos y más de 15,100 parceleros asentados históricamente, por lo que este plan representa uno de los mayores actos de justicia social impulsados por el Estado dominicano.

Asimismo, reafirmó la nueva misión institucional del IAD de completar el ciclo de la Reforma Agraria mediante la titulación definitiva. “Entregar títulos definitivos a los parceleros de la Reforma Agraria es el acto de justicia social más grande que ha realizado un Gobierno en la República Dominicana”, expresó.

Director General interino del Instituto IAgrario Dominicano (IAD), Señor Darío Castillo Lugo.

También reiteró que todo el proceso será completamente gratuito y advirtió que ningún parcelero debe pagar dinero a ninguna persona para participar en cualquiera de sus etapas. “Menos palabras, menos promesas y más resultados”, afirmó.

Lic. Rafaela Javier Gomera, Gobernadora Civil de la Provincia Monte Plata, Republica Dominicana.

Los levantamientos sociales iniciarán inmediatamente después del lanzamiento y se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en los centros habilitados para cada asentamiento, el cronograma de fechas para cada comunidad fue entregado durante el acto.

Para participar en el levantamiento social, los parceleros deberán presentar copia de la cédula de identidad y la de su cónyuge o pareja (si aplica), acta de matrimonio o acto notarial de unión libre y el título provisional del IAD o tarjeta de colono. En caso de parceleros fallecidos, los herederos deberán presentar el acta de defunción, acto de notoriedad, actas de nacimiento y copias de las cédulas correspondientes. Con esta iniciativa, el IAD reafirma su compromiso de fortalecer el patrimonio de las familias rurales, brindar seguridad jurídica sobre la tierra y convertir años de espera en oportunidades para miles de dominicanos.