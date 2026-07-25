La Voz de Yeison Jiménez Sigue Fuerte con “Mala de Profesión”

La Primera Canción Inédita que Dejó Lista en Vida

Miami.- La música regional colombiana vive un momento histórico con el estreno en todas las plataformas digitales de “Mala de Profesión”, la primera canción inédita de Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

El tema, que él mismo dejó listo, terminado y planificado para su lanzamiento, marca el inicio de una serie extensa de canciones grabadas con su voz y próximos estrenos con los que su familia y su equipo de trabajo honrarán la voluntad del artista y celebrarán así el vínculo que él construyó con su público.

Seis meses después de su partida, y cerca de la fecha de su cumpleaños, Yeison Jiménez se mantiene como el artista que más consumen los colombianos en plataformas digitales como Spotify, con más de 5 millones de oyentes mensuales. En YouTube, más de 1,500 millones de visualizaciones, una muestra del lugar que ocupa en el corazón de un país que sigue coreando sus canciones.

“Mala de Profesión” llega como respuesta a ese cariño: un regalo que el propio Yeison preparó para su gente.

Escrita en 2025 por Yeison Jiménez junto a Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz, “Mala de Profesión” fue grabada en vida por el artista en el estudio Marsal Music, bajo la producción musical de Dany on the Beat, con mezcla y masterización de Juan Daniel Jaimes.

El resultado es un tema con el sello inconfundible del “Aventurero”: despecho con carácter, instrumentación de raíz —vihuela, requintos, acordeón y trompetas— y esa forma única de convertir el desamor en himno colectivo.

Yeison visualizó el recorrido de esta canción: la imaginó en la voz de su público, sonando en cada rincón del país y convertida en un éxito más de su repertorio. Hoy, su equipo cumple ese deseo y comienza a presentar, uno a uno, los temas que quedaron grabados con su voz.

El video oficial de “Mala de Profesión” es una producción de más de dos meses de preparación que reúne a personajes reales de la historia del artista. La Banda del Aventurero y la modelo protagonista aparecen en pantalla tal como son.

El personaje de Yeison fue construido con inteligencia artificial en un proceso autorizado por su familia y su equipo, con un mes de entrenamiento dedicado a texturas, perfilamiento en VFX, cuidando en detalle cada aspecto de su fisonomía —sus rasgos, su contextura, sus gestos— para que se viera tan real como él lo hubiera querido.

La tecnología cumple aquí un único propósito: acompañar la música que Yeison dejó lista y permitir que su imagen siga presente en el homenaje que su público merece. Cada decisión creativa fue tomada desde el respeto por su memoria y por el vínculo que construyó con sus seguidores durante más de una década de carrera.

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