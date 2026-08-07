Ministerio Publico de Santo Domingo Este deniega justicia a Coronel Medico Difamada por Periodistas de CDN-Canal de Noticias

Santo Domingo, Este, R. D.-En una extraña actitud cometidas por un representante de la Fiscalía de Santo Este y hablamos de un Procurador Fiscal de los que están bajo la dirección del Magistrado Milcíades Guzman Leonardo, Procurador Fiscal Titular de la Provincia Santo Domingo Este.

De acuerdo con la Querella la cual fue presentada en fecha 9-7-2025, y que fue registrada bajo proceso del número: 001731-2025, y en la cual designaron en principio a la Magistrada Sandra Mora, Fiscal que si empezó bien el caso porque lo inicio invitando a las partes a su primera vista en la Fiscalía mencionada.

Pero posteriormente esa honorable Fiscal fue sustituida por un Magistrado Fiscal llamado Nehemias Salazar, pero este Fiscal de manera muy extraña en vez de darle el curso correspondiente lo que hizo fue engavetar la querella, haciendo argumentos inverosímil y solicitando cosas que deja mucho de qué hablar de un Fiscal cuyo rol es impartir Justicia y preservar los derechos constitucionales del Ciudadano Dominicano.

Pues este representante del Ministerio Publico en vez de estudiar y darle curso a la querella lo que hizo fue que se puso a hablar mentiras tanto a la Abogada que representa el caso, como a mí que fui a visitarlo en calidad de esposo de la Oficial Militar la cual fue difamada y desconsiderada por unas cuantas Periodistas de CDN-CANAL 37 DE LA CADENA DE NOTICIAS.

Es bueno decir a nuestros lectores que esa Oficial Medico Militar está siendo desconsiderada con una serie de Falaz acusaciones en su contra por las Periodistas Julissa Cespedes Conductora Especial del Programa Reporte Especial, además, de las otras Periodistas Iluminada Muñoz, Queren Lucas, Raysa Alvares, también conductora de TiK Tok CDN-CANLA 37 y un individuo llamado Willians Cunillera, entre otros personeros ligada al Canal mencionado.

Pero uno se pregunta. ¿Cuáles poderosas razones tenía el Fiscal Nehemias Salazar para engavetar un expediente con todas las pruebas disponibles de la despreciable difamación de la que estaba siendo objeto esta Oficial Medico Militar? Y lo que es peor aún poniéndose a hablar mentiras tanto a la abogada que lleva el caso, como a mí que fui a darle seguimiento a la querella.

A mí me dijo ese irresponsable y Charlatán que él le había dicho a la Abogada que reformulara esa querella, que era una querella de carácter Nacional, y que estaba esperando los resultados de una comunicación que él le había enviado a laDepartamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional de la República Dominicana. (DICAT). Carta que el nunca envió cometiendo una mi juicio una falta muy grave porque ya estaba convirtiendo el caso en una franca denegación de justicia.

Debo decirle al Magistrado Gilberto Castillo Fortuna, Procurador de la Corte de Apelación de la Regional Santo Domingo contestando parte de una comunicación que salió de su oficina lo siguiente:

Que lo que él dice que en su apartado B de esa Misiva, no es una supuesta difamación e Injuria, no es una verdadera Difamación e Injuria cuyas pruebas se le entregaron a la Fiscalía, juntamente con la querella. que en el apartado C el Señor llamado Willians Cunillera, dentro de las falaces acusaciones que hacía y que las periodistas así lo publicaban, decían que mi esposa la Coronel Médico. Dra. Margarita Beltre, tenía más de un Millón de Metros Cuadrados de terrenos y que dirige una banda de delincuentes entre otras falaces mentiras. ¿Porque el cómo Ministerio Publico fue a hacer un descenso para comprobar la verdad o la falsedad que publicaban las Periodistas?

Porque el Fiscal Salazar se inventó una litis de Tierras, cuando a él con todas pruebas entregadas al Ministerio Publico. Pues a él se le entrego una querella por difamación e Injuria, en ningún momento a él se le habla de Litis de Tierras, parece como si el estuviese favoritos en este caso, porque hasta donde yo sé, el Fiscal o Ministerio Publico es el Juez de la querella y de irresponsable manda dizque a pedir información al Tribunal de Tierras, No, Magistrado Salazar a usted a la Fiscalía se le mando una querella por difamación e injuria. (¿Porque usted se puso a mentir, cuando lo que debió de ser fue mandar a la DICAT para el asunto de la autenticidad de los videos que se le suministro a la Fiscalía y que están en su poder? Ah, pero es bueno alegar que no hay prueba cuando usted no hace su labor como debería de hacerlo, ¿Acaso no es usted como Ministerio Publico el responsable de salvaguardar los derechos Constitucionales de mi esposa?

En el apartado C, entiendo que no debió ser su papel mandar a reformular una querella debidamente bien instrumentada, y bien sustentada con todos los Videos de las infames publicaciones y lo insolente campaña llevadas a cabo por las Difamadoras Periodistas aun después de haber el Canal CDN-CADENA DE NOTICIAS CANAL 37 de haber sido notificado previamente, el papel del Magistrado Salazar, no era archivar, ni hablar mentiras sobre el proceso,no, era darle curso a la querella, es preservar lo derecho de una Correcta Oficial Medico Militar que le ha dado más de 30 años de Servicios a la Sociedad Dominicana.

Por lo que yo le pido muy respetuosamente a la Procuradora General de la Republica Dominicana Yenny Berenice Reynoso que se realice una exhaustiva Investigación acerca de la Conducta de este magistrado Fiscal Nehemias Salazar, para que él explique cuales fueron las razones que lo llevaron a él a guardar casi por un año, esa querella, que explique por órdenes de que personajes él estuvo hablando mentiras, denegando Justicia, debiendo de darle en tiempo hábil salida a la querella como Ministerio Publico, “ES JUSTICIA QUE OS PEDIMOS”

Breve historial de los hechos

Recientemente esta decepcionante, mentirosa y difamadora Periodista Julissa Céspedes se atrevió a montar y acusar a una muy correcta oficial de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana conjuntamente con tres periodistas más de lo que antes era una muy respetable CDN-CADENA DE NOTICIAS-CANAL 37.

Estas periodistas se atrevieron a montar una infamante e injuriosa campaña en Contra de humilde Coronel Médico Pediatra de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana con 30 años de servicio en esa institución Militar, mintiéndole al país y a toda la Sociedad Dominicana diciendo que esa Coronel a la que ella difamaba decía que era una invasora de solares y dueña de banda de invasores entre otras mentiras que ni ellas se las creen.

Asuntos por las que están Sometidos todas las 4 periodistas encabezada por Julissa Montilla y por el viejo charlatán, mentiroso y difamador abogado que se llama William Iván Cunillera Navarro.

De igual manera fueron sometidas a la accion de la Justicia por igualmente ser mentirosas difamadoras quienes por instrucciones del Canal CDN-37 CADENA DE NOTICIAS se sumaron a la Campaña de mentiras e injurias en contra de este servidor y la Coronel Médico Pediatra de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana.

Las otras tres Periodistas difamadoras

Estas son las 4 Periodistas demandadas por haber difundido una mentirosa campaña de descredito en Contra de una muy honorable Oficial Superior de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, ellas son Julissa Céspedes, Raysa Alvarez, Keren Lucas.

Estas gentes a través de un Canal de televisión y hablamos de CDN-CADENAS DE NOTICIAS CANAL 37 han lanzado una mentirosa e injuriosa campaña en contra la Oficial Medico, asunto que lo han hecho encabezando la muy mentirosa y difamadora Periodista Julissa Céspedes la cual en su calidad de ejecutiva del Canal la cual inicio a través de un Programa llamado el Informe, usando a otras tres periodistas, han querido destruir la honorabilidad de mi Esposa, asunto que las ha llevado a ser sometida por difamación e injuria en los Tribunales de la Republica.

Una reflexión para cualquier otro comunicador

Mira Julissa como son las cosas, nunca pensaste que el daño que intentaste hacerle a la Coronel Médico Pediatra de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana se te iba a revertir, porque primero no te cercioraste si lo que ibas a informar en tu mentirosa campaña en contra de una muy correcta Coronel Médico Pediatra cuyo único papel no es más que servirles a pacientes que resulta ser niños enfermos de familias muy humildes.

Y que debiste de investigar si lo que tu ibas a denunciar era cierto o falso, ha, pero no tu y tus compañeras difamadoras también se lanzaron a querer ensuciar y enlodar la correcta conducta de una fina dama como esta gran médico, muy a pesar de tu y el canal fueron debidamente notificado.

Pero lo que es peor Julissa Céspedes te atreviste a querer desacreditar a una mujer que es una correcta sierva Cristiana que le sirve al Dios Viviente y déjame decirte que casi lo logra, pero se les olvido a ti y a tus otras compañeras difamadoras que para hablar mentira y Comer pescado hay que tener mucho cuidado.

Yo espero que tú y tu marido después de esta contundente denuncia que les hacen las gentes de MANOLA TV en su muy enjundiosa investigación, ustedes sepan explicarle al país y a toda la Sociedad si es cierto que tú y tu marido están implicado en este terrible entramado de corrupción de más de 100 mil millones de pesos.

Mientras tanto en lo que respecta a la injuriosa y mentirosa campaña que ustedes lanzaron en contra de la Médico Pediatra de la FARD, también espero que tú, tus compañeras periodistas, también difamadoras y mentirosas, y el abogado William Iván Cunillera Navarro y las Gentes de CDN-CADENA DE NOTICIAS-CANAL 37 sepan explicarle a los jueces en los tribunales todas esas mentiras que regaron de mí y de mi esposa, asunto que será llevado a las últimas consecuencias en los Tribunales de la Republica Dominicana, allí nos veremos la cara Dios mediante.