El Arte Fino de Votar con el Miedo: Obra Maestra del Departamento de Educación de Puerto Rico

Cómo décadas de analfabetismo funcional nos convirtieron en el electorado más fácil de asustar del Caribe

Dicen que el miedo es el mejor maestro. En Puerto Rico, el Departamento de Educación Pública lo ha convertido en currículo oficial — aunque nadie lo escribió en ningún syllabus, y si lo hubieran escrito, la mitad de los estudiantes no lo habrían podido leer de todas formas.

El Producto Estrella: El Ciudadano Asustado

Después de décadas de esfuerzo institucional sostenido — financiado generosamente con fondos federales, administrado con creatividad contable y ejecutado con la eficiencia característica de quien sabe que no lo van a despedir — el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico (DEPR) ha logrado su obra cumbre: un electorado que vota con el hígado, no con el cerebro.

No es accidente. Es ingeniería curricular de precisión. Si un estudiante egresa del sistema sin poder leer un contrato, analizar una factura eléctrica ni distinguir una promesa electoral de un chiste malo, ¿qué le queda? Le queda el instinto. Y el instinto, bien cultivado por los partidos de turno, siempre huele a miedo.

El Catecismo del Ciudadano Funcional (Pero No Tanto)

El analfabeta funcional puertorriqueño no es ignorante por pereza. Es ignorante por diseño. Ha asistido a la escuela. Ha recibido su diploma. Ha sentado examen. Y sin embargo, si le preguntas qué significa «soberanía fiscal», «autonomía energética» o «independencia política», te mirará con la misma cara que pondría si le leyeras el manual de instrucciones de un microondas en klingon.

Pero si le dices que «la independencia significa que nos van a quitar el Medicaid», lo entiende perfectamente. Lo ha escuchado desde 1952. Se lo susurraron en la escuela, se lo gritaron en campaña, se lo tatuaron en el inconsciente colectivo con la misma constancia con que el sistema le enseñó que Puerto Rico es «especial» — tan especial, de hecho, que no puede gobernarse a sí mismo.

La Fórmula Probada: Dependencia + Ignorancia = Lealtad Electoral

Los ingenieros electorales de ambos partidos principales descubrieron hace tiempo una verdad incómoda: un pueblo que lee críticamente es un pueblo peligroso. Un pueblo que puede comparar datos, evaluar alternativas y proyectar consecuencias fiscales a mediano plazo es un pueblo difícil de manejar.

Pero un pueblo cuyos egresados universitarios todavía tienen dificultad comprendo textos complejos — como lo demuestran consistentemente las métricas de NAEP, PISA y cualquier otra evaluación que el DEPR prefiere no publicar en primera plana — ese pueblo es manejable. Ese pueblo necesita que le digan qué pensar. Y ahí está el partido, puntual como el calor en agosto, listo para pensar por él.

La fórmula es elegante en su sencillez: (Dependencia económica de transferencias federales) + (Incapacidad de leer el presupuesto consolidado) = Pánico existencial ante cualquier cambio. Y el pánico existencial, amigos, es la gasolina favorita de toda maquinaria electoral que no tiene ideas propias que vender.

El Argumento del Apocalipsis: «Sin Estatus = Sin Cheques»

Cada cuatro años, con la puntualidad de un huracán de temporada, aparece el argumento supremo: «Si Puerto Rico se independiza, se acaban los beneficios federales». El argumento se pronuncia con la solemnidad de quien acaba de descubrir la gravedad, como si la audiencia no hubiera tenido cincuenta años para considerar la alternativa de, por ejemplo, desarrollar una economía propia.

Y funciona. Vaya que funciona. Porque para evaluar si ese argumento es cierto, matizable o simplemente un espantajo con corbata, necesitarías poder leer un análisis económico comparado, entender qué hacen otros países insulares similares, y calcular el costo de oportunidad de ochenta años de coloniaje fiscal. Habilidades que, lamentablemente, el DEPR no incluye en sus estándares esenciales — al menos no con suficiente profundidad como para que lleguen al examen de cuarto año.

La Ironía Que Duele

Lo verdaderamente irónico — y aquí es donde la jocosidad se tuerce un poco — es que el mismo sistema que produce el analfabetismo funcional es mantenido, financiado y protegido por los mismos partidos que se benefician del miedo que dicho analfabetismo genera. Es un ecosistema perfecto, cerrado sobre sí mismo como un sello colonial.

El Departamento de Educación de Puerto Rico gasta millones en tecnología que los maestros no saben usar porque nadie los preparó. Pero tampoco tienen internet suficiente y se bloquea el acceso a la internet solo para ver lo que la oficina central permite. Contrata administradores de confianza para administrar administradores. Abre escuelas bilingües que producen estudiantes que no hablan bien ni un idioma de forma correcta. Y cuando los resultados son catastróficos, la respuesta institucional es contratar una consultora externa, generar un informe de 300 páginas en letra pequeña, y seguir exactamente igual. Tambíen para dar un contrato de tutorias y talleres que luego resulta en nada de beneficio para los estudiantes.

Mientras tanto, el electorado asustado sigue votando contra su propio interés con la convicción del que no sabe que hay alternativa — porque fue programado y nadie le enseñó que la había.

El Remedio Incómodo

La solución no es darle más dinero al Departamento de Educación de Puerto Rico. Eso es como curar la fiebre comprando más termómetros. La solución — incomoda, impopular, políticamente inconveniente — es cerrar totalmente y desmantelar el sistema educativo actual para reconstruirlo sobre una premisa radicalmente diferente: que el objetivo de la educación pública no es producir empleados obedientes o contribuyentes asustados, sino ciudadanos capaces de pensar para que no sean analfabetas funcionales.

Ciudadanos que puedan leer una propuesta legislativa y saber si les conviene. Que puedan comparar modelos de gobernanza y decidir cuál prefieren. Que puedan escuchar un argumento sobre independencia, autonomía o libre asociación y evaluarlo con datos en lugar de adrenalina.

Ciudadanos que, en suma, no necesiten que nadie les diga de qué tener miedo — porque han aprendido a distinguir el peligro real de la propaganda disfrazada de estadística.

Por supuesto, ese tipo de ciudadano sería un desastre para la maquinaria política actual. Nadie puede controlar a alguien que sabe leer el presupuesto. Nadie puede asustar a quien entiende economías comparadas. Y nadie puede venderle miedo al que ha aprendido que el miedo, en política, casi siempre es un producto manufacturado.

Así que mientras el Departamento de Educación de Puerto siga produciendo analfabetas funcionales con diploma en mano y terror en el pecho, la industria del miedo electoral seguirá siendo el negocio más rentable de la isla. Sin impuestos. Sin competencia. Y con clientela garantizada cada cuatro años.

Votar con miedo es, al final, el resultado más fiel de décadas de educación que no enseñó a pensar. El sistema funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Eso es lo más aterrador de todo.