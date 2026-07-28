Así marchan los Juegos Centroamericanos

República Dominicana sube al cuarto lugar, México supera las 100 medallas y la lucha por el podio regional se intensifica en Santo Domingo 2026

Por Ricardo Mendoza

Editor Deportivo | El Sol de la Florida

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entraron este martes en una nueva fase competitiva, marcada por el dominio de México, el avance sostenido de Colombia y una importante reacción de República Dominicana, que ya ocupa provisionalmente la cuarta posición del medallero general.

Al cierre de esta actualización del martes 28 de julio, la plataforma oficial colocaba a México en el primer lugar con 37 medallas de oro, 36 de plata y 28 de bronce, para un total de 101 preseas. Colombia aparecía segunda con 24 oros, 24 platas y 14 bronces, equivalente a 62 medallas. Cuba se mantenía tercera con 12 oros, nueve platas y 15 bronces, para un total de 36.

La delegación anfitriona, entretanto, escaló hasta la cuarta posición con 10 medallas de oro, siete de plata y 25 de bronce, para una cosecha de 42 preseas. La cifra representa un avance considerable respecto al cierre del lunes y confirma que los dominicanos comienzan a convertir la ventaja de competir en casa en resultados concretos.

Nota de actualización: El medallero permanece en movimiento mientras concluyen las pruebas de la tarde y la noche del 28 de julio. Las cifras utilizadas corresponden al último corte disponible en la plataforma oficial durante la preparación de este artículo.

México rompe la barrera de las 100 medallas

La delegación mexicana continúa marcando una diferencia considerable frente al resto de los países participantes.

Su fortaleza no depende de una sola disciplina. México ha conseguido colocar atletas en finales de deportes de combate, remo, gimnasia, competencias acuáticas y otras especialidades, una profundidad que le permite sumar medallas de manera constante durante prácticamente toda la jornada.

Uno de los escenarios donde el dominio mexicano ha sido más evidente es el remo. México terminó el programa de esa disciplina con seis medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, para un total de 11. Cuba concluyó con tres oros, cuatro platas y dos bronces, mientras Venezuela obtuvo dos oros, dos platas y cuatro bronces.

En la prueba femenina de cuádruple scull, la embarcación mexicana integrada por Toronjil Márquez, Jennifer de la Rosa, Aylin Ibarra y Ximena Castellano conquistó el oro con tiempo de 7:10.96.

México también ganó el doble mixto sin timonel con Rafael Mejía y Maité Arrillaga, ratificando una superioridad que terminó siendo determinante para ampliar su ventaja en el medallero general.

La barrera de las 100 preseas, alcanzada cuando todavía queda una parte importante del calendario, confirma a México como el gran favorito para conquistar el primer lugar de estos Juegos.

Colombia se consolida como principal perseguidor

Colombia continúa en la segunda posición y mantiene una producción equilibrada: 24 oros, 24 platas y 14 bronces.

La delegación colombiana ha aprovechado especialmente sus oportunidades en deportes individuales y disciplinas técnicas. En esquí acuático, Daniela Verswyvel conquistó la medalla de oro en la modalidad de figuras con una puntuación de 7,310, mientras su compatriota Martina Piedrahita obtuvo la plata.

Colombia también logró un campeonato en la modalidad masculina sincronizada de gimnasia de trampolín, mientras México se impuso en la prueba femenina.

La diferencia respecto a México sigue siendo amplia, pero Colombia ha conseguido separarse de Cuba y afirmarse como la delegación con mayores posibilidades de terminar segunda en el certamen.

Cuba se sostiene en el tercer lugar

Cuba mantiene la tercera posición, aunque siente cada vez más cerca la presión de República Dominicana.

La delegación cubana ha comenzado a sumar en disciplinas donde históricamente presenta un alto nivel. En remo, Cuba conquistó el oro del cuádruple scull masculino con Leduar Suárez, Enrique Heredia, Roberto Paz y Reidy Cardona. México consiguió la plata y Venezuela el bronce. República Dominicana terminó cuarta en esa prueba.

Cuba también obtuvo dos títulos durante la jornada de judo que incluyó las categorías masculinas de −90, −100 y más de 100 kilogramos, además de las divisiones femeninas de −78 y más de 78 kilos.

Con 12 títulos hasta este corte, el equipo cubano todavía conserva el tercer puesto por cantidad de medallas de oro, aunque República Dominicana ya lo supera en preseas totales.

República Dominicana acelera frente a su público

La gran historia para el país anfitrión es el salto hasta las 42 medallas.

República Dominicana pasó de una cosecha inicial moderada a colocarse en posición de disputar seriamente el tercer lugar. Los 10 oros representan una señal importante: el equipo local no solo está acumulando bronces, sino que empieza a ganar finales y convertir sus principales oportunidades en campeonatos.

Una de las actuaciones más celebradas fue la del judoca Robert Florentino, quien conquistó el oro en la categoría de −90 kilogramos al derrotar al puertorriqueño Derik Rodríguez.

El judo también agregó medallas de bronce para la República Dominicana mediante Eiraima Silvestre, en −78 kilos, y Moira Morillo, en más de 78 kilogramos.

A esas actuaciones se suma el oro obtenido previamente por Esmeralda Damiano, resultado que ayudó a despertar el entusiasmo de la afición y a fortalecer el desempeño dominicano en los deportes de combate.

En bolos, Francisco Alejandro Prats aprovechó la condición de local para conquistar el bronce con 1,402 pines, detrás del colombiano Óscar Javier Rodríguez y el venezolano Rodolfo Andrés Monacelli.

Los dominicanos también han mostrado competitividad en esquí acuático, rugby, softbol y otras disciplinas que todavía pueden producir nuevas medallas.

El taekwondo reparte seis nuevos títulos

La jornada del lunes, cuyos resultados impactaron el medallero actualizado del martes, dejó seis nuevos campeones en el torneo de taekwondo.

Entre los ganadores estuvo el dominicano Juan Guerra, quien se coronó en −74 kilogramos al superar 2-0 al puertorriqueño Adrián Benítez.

La costarricense Nishy Lindo ganó el oro femenino de −57 kilos al derrotar 2-1 a la cubana Tamara Robles. El venezolano Jeshuath Pedraza triunfó en −68 masculino frente al colombiano Jhon Garrido, mientras que la haitiana Jessica Lee se impuso 2-0 a la mexicana Karla Rodríguez en −62 femenino.

La distribución de esos campeonatos demuestra una de las características de Santo Domingo 2026: aunque México domina la clasificación general, existen disciplinas donde países con delegaciones más pequeñas están encontrando oportunidades reales de subir al podio.

El remo concluye con amplio dominio mexicano

Las competencias de remo dejaron una de las demostraciones más contundentes de superioridad colectiva.

México cerró con seis títulos y 11 medallas totales. Cuba obtuvo nueve preseas, incluyendo tres oros, mientras Venezuela sumó ocho.

El resultado ayudó a México a ampliar su ventaja general y confirmó la importancia que tienen las disciplinas con múltiples pruebas en la lucha por el medallero.

Para República Dominicana, el remo no produjo la cantidad de medallas esperada. En el cuádruple scull masculino, el equipo local finalizó cuarto con tiempo de 6:48.08, fuera del podio.

El desempeño constituye una advertencia para la delegación anfitriona: para acercarse a Cuba en la clasificación por oros, tendrá que capitalizar mejor sus opciones en los deportes que todavía están por comenzar o que entran en su etapa decisiva.

Resultados mixtos en los deportes de conjunto

En baloncesto femenino, República Dominicana sufrió una derrota de 73-46 frente a México, resultado que relegó a las anfitrionas al tercer lugar de su grupo. México cerró la segunda fecha con marca de 2-0 y el liderato del Grupo B.

La diferencia mostró la fortaleza defensiva y profundidad del conjunto mexicano, mientras las dominicanas deberán mejorar su producción ofensiva para mantener vivas sus aspiraciones de medalla.

En softbol femenino, el panorama fue más favorable. República Dominicana debutó con autoridad y venció por nocaut a Venezuela, un comienzo que elevó las expectativas alrededor de uno de los deportes en los que el país anfitrión espera avanzar a las rondas finales.

Puerto Rico, por su parte, terminó invicto la fase de grupos del voleibol masculino con marca de 3-0 y obtuvo el pase directo a la disputa por medallas después de vencer a Guatemala.

Comienza una etapa clave en natación y clavados

La apertura de las competencias de natación y clavados puede modificar nuevamente la clasificación.

Las pruebas de natación se celebrarán del 28 de julio al 1 de agosto, con la participación de los principales especialistas de la región.

República Dominicana deposita parte de sus esperanzas en los clavados y en las actuaciones de nadadores como Josué Domínguez y Javier Núñez. Las autoridades deportivas han señalado que la meta es revalidar o mejorar las medallas obtenidas por el país en ediciones anteriores.

Para México y Colombia, las pruebas acuáticas representan otra oportunidad de ampliar su producción. Para Cuba y República Dominicana, podrían ser determinantes en la disputa por el tercer lugar.

El calor sigue siendo un rival adicional

Las condiciones climáticas continúan influyendo en la preparación y recuperación de los atletas.

Las altas temperaturas, la humedad y una sensación térmica que puede acercarse a los 40 grados Celsius obligan a reforzar la hidratación y los protocolos de protección, especialmente en disciplinas al aire libre. Los organizadores han establecido ajustes de horarios y medidas de recuperación, aunque especialistas han advertido sobre la necesidad de mantener una vigilancia médica estricta.

El calor no afecta a todas las delegaciones de la misma manera. Los atletas acostumbrados a condiciones tropicales pueden presentar cierta adaptación, pero el desgaste acumulado comienza a sentirse a medida que avanzan las jornadas.

Unos Juegos con amplio impacto dentro y fuera de las sedes

Santo Domingo 2026 también está generando una importante repercusión comunicacional.

La ceremonia inaugural alcanzó una exposición digital estimada de 134.8 millones, según un monitoreo realizado mediante la plataforma Brand24.

El dato refleja el interés regional por los Juegos y el valor que tiene para República Dominicana proyectarse como sede de una competencia internacional con miles de atletas y decenas de delegaciones.

La respuesta del público en las instalaciones deportivas también ha sido un elemento visible. Cada victoria dominicana genera una celebración especial, mientras los atletas locales reconocen que competir ante su afición ofrece motivación, pero también aumenta la presión.

La batalla por el tercer lugar se enciende

Con México firmemente instalado en la cima y Colombia consolidada en el segundo puesto, la lucha más cerrada comienza a producirse entre Cuba y República Dominicana.

Cuba mantiene la ventaja por medallas de oro, 12 contra 10, criterio utilizado para ordenar la clasificación. Sin embargo, República Dominicana ya acumula seis preseas totales más: 42 frente a 36.

Eso significa que una jornada favorable en natación, clavados, deportes de combate o modalidades colectivas podría permitir que el país anfitrión amenace directamente la tercera posición.

El reto dominicano será transformar finales y semifinales en títulos. Los 25 bronces confirman una presencia amplia en los podios, pero también muestran que muchas oportunidades terminaron en el tercer escalón.

Para subir en la clasificación, será necesario ganar más finales.

El medallero actualizado

La posición se determina primero por la cantidad de medallas de oro, no por el total de preseas. Por esa razón Cuba continúa tercera, aunque República Dominicana posee una mayor cantidad global de medallas.

Todavía queda mucha historia por escribir

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollan del 24 de julio al 8 de agosto, por lo que todavía resta una parte considerable del programa competitivo.

México parece encaminado a conservar el primer puesto, pero la pelea por las posiciones siguientes permanece abierta.

Colombia busca asegurar el segundo lugar. Cuba confía en sus deportes de mayor tradición para defender la tercera plaza. República Dominicana, impulsada por su público y por una cosecha que ya supera las 40 medallas, empieza a convertirse en una amenaza directa.

Santo Domingo 2026 apenas comienza a mostrar su verdadero nivel competitivo.

Y mientras continúen repartiéndose medallas, la clasificación seguirá cambiando jornada tras jornada.