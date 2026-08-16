16 DE AGOSTO: CUANDO REPÚBLICA DOMINICANA TUVO QUE CONQUISTAR DE NUEVO SU LIBERTAD

A 163 años del Grito de Capotillo, la Restauración recuerda que la independencia dominicana no quedó asegurada en 1844: una generación tuvo que volver a las armas para recuperar la soberanía perdida con la anexión a España.

Por Marcos A. Tejeda

El Sol de la Florida

Cada 16 de agosto, la República Dominicana conmemora una fecha que va mucho más allá de una celebración patriótica. Este domingo se cumplen 163 años del inicio de la Guerra de la Restauración, una insurrección popular y militar que comenzó en 1863 y terminó devolviendo al país su condición de República independiente.

Para comprender la dimensión histórica del 16 de agosto hay que partir de una realidad que en ocasiones queda eclipsada por el 27 de febrero de 1844: la independencia dominicana se perdió menos de dos décadas después de haber sido proclamada.

Y los dominicanos tuvieron que recuperarla.

La propia Academia Dominicana de la Historia considera el 16 de agosto una de las grandes fechas de la nación y describe la Guerra Restauradora como una de las epopeyas bélicas de mayor trascendencia de la historia dominicana.

DE 1844 A LA PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA

El 27 de febrero de 1844 nació formalmente la República Dominicana como Estado independiente. Sin embargo, aquella joven República atravesó enormes dificultades económicas, conflictos políticos internos, luchas entre caudillos y constantes temores sobre su supervivencia.

En ese escenario apareció una de las decisiones más controvertidas de toda la historia dominicana.

El presidente Pedro Santana impulsó la anexión de la República Dominicana a España, consumada en marzo de 1861. La documentación histórica conservada por el Archivo General de la Nación sitúa precisamente entre 1861 y 1865 el período de la anexión española.

La República que Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y otros independentistas habían contribuido a crear apenas 17 años antes dejaba de existir como Estado soberano.

Santo Domingo volvía a quedar bajo la Corona española.

Pero la anexión no produjo la estabilidad que sus promotores habían prometido.

La Academia Dominicana de la Historia sostiene que el proceso no respondió a una voluntad colectiva del pueblo dominicano, sino a la iniciativa de un sector que dudaba de la capacidad del país para sostenerse como nación independiente.

La resistencia comenzó a crecer.

CAPOTILLO: EL DÍA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

El punto de ruptura llegó el 16 de agosto de 1863.

Un grupo de patriotas penetró desde la frontera haitiana hasta Cerro de Capotillo, en la actual provincia de Dajabón.

Allí fue izada nuevamente la bandera dominicana.

Ese acontecimiento pasó a la historia como el Grito de Capotillo.

El Archivo General de la Nación confirma que la Guerra Restauradora estalló aquel 16 de agosto cuando dominicanos se levantaron en Capotillo, enarbolando la bandera nacional como símbolo de independencia y restauración de la República.

Entre los principales protagonistas iniciales estuvieron Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera. Documentación histórica recopilada por la Academia Dominicana de la Historia relata los preparativos realizados por Monción y Cabrera y la incorporación de Santiago Rodríguez al proyecto revolucionario.

Aquello parecía, sobre el papel, una empresa casi imposible.

Los restauradores disponían de recursos muy inferiores a los de España.

Sin embargo, el levantamiento se propagó rápidamente.

Para finales de agosto de 1863, las fuerzas restauradoras habían conseguido extender su control o presencia sobre importantes poblaciones del Cibao y el noroeste, obligando a las fuerzas españolas a concentrarse en posiciones estratégicas.

Lo que comenzó en una montaña fronteriza se había convertido en una revolución nacional.

GREGORIO LUPERÓN Y LOS HOMBRES DE LA RESTAURACIÓN

De aquella guerra emergió una de las figuras fundamentales de la historia dominicana: Gregorio Luperón.

Luperón participó activamente en la resistencia contra la anexión y posteriormente desempeñó responsabilidades militares decisivas durante la Guerra Restauradora. Documentos históricos de la Academia Dominicana de la Historia registran su participación en las operaciones posteriores al levantamiento de Capotillo y en los combates de Santiago.

Pero la Restauración no fue obra de un solo hombre.

Entre sus grandes protagonistas aparecen también Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, José Antonio “Pepillo” Salcedo, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas y Manuel Rodríguez Objío, entre muchos otros.

La Academia Dominicana de la Historia destaca precisamente el carácter popular y nacional de aquella guerra, en la que participaron desde dirigentes políticos y militares hasta dominicanos de origen humilde.

Esa característica es fundamental para comprender la Restauración.

No fue simplemente una disputa entre dos gobiernos.

Fue una rebelión que consiguió movilizar amplios sectores de una población que había comenzado a reconocerse definitivamente como dominicana.

SANTIAGO SE CONVIERTE EN CAPITAL DE LA REVOLUCIÓN

El movimiento restaurador avanzó rápidamente hacia Santiago.

Después de intensos enfrentamientos, la ciudad terminó convirtiéndose en el centro político de la revolución.

El 14 de septiembre de 1863 quedó establecido allí el Gobierno Provisional Restaurador.

Ese mismo día fue suscrita el Acta de Independencia del Gobierno Restaurador, documento histórico que explicaba las razones para restablecer la República y recuperar la libertad. El original forma parte de los fondos documentales preservados por el Archivo General de la Nación.

La guerra había dejado de ser únicamente una insurrección.

Los restauradores estaban construyendo nuevamente un Estado dominicano.

UNA GUERRA DESIGUAL

España poseía una capacidad militar y económica inmensamente superior.

Los dominicanos respondieron con una forma de combate adaptada al territorio y a sus limitaciones: la guerra de guerrillas.

Pequeñas unidades, conocimiento del terreno, movilidad y ataques constantes permitieron desgastar progresivamente al ejército español.

La Academia Dominicana de la Historia señala entre las tácticas utilizadas durante el conflicto la guerra de guerrillas, asociada a las recomendaciones militares de Ramón Matías Mella, además de otras estrategias destinadas a dificultar las operaciones españolas.

Incluso Santo Domingo, donde se concentraba una importante fuerza colonial, desempeñó un papel estratégico. Acciones insurgentes alrededor de la capital obligaban a España a mantener allí tropas que no podían ser enviadas contra los principales núcleos restauradores del interior.

El objetivo era desgastar a una potencia mucho más poderosa.

Y funcionó.

1865: LA REPÚBLICA VUELVE A SER DOMINICANA

Después de casi dos años de guerra, España terminó abandonando el proyecto de mantener Santo Domingo bajo su dominio.

En 1865, las tropas españolas se retiraron definitivamente.

La República Dominicana recuperaba su soberanía.

Por eso algunos historiadores han denominado la Restauración como una especie de segunda independencia dominicana.

No porque sustituya al 27 de febrero de 1844, sino porque confirmó definitivamente aquello que los fundadores de la República habían proclamado: que los dominicanos pretendían gobernarse como una nación soberana.

LA RESTAURACIÓN TAMBIÉN FUE UNA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD

Hay una dimensión todavía más profunda.

En 1844 se proclamó jurídicamente una República.

Entre 1863 y 1865, una generación completa tuvo que decidir si aquella República realmente merecía sobrevivir.

Miles decidieron que sí.

Y esa decisión ayudó a consolidar una identidad nacional que todavía estaba formándose.

La Restauración demostró que la nacionalidad dominicana ya no dependía exclusivamente de una declaración política ni de un grupo de próceres. Había penetrado suficientemente en la población como para generar una resistencia armada cuando la soberanía desapareció.

Ese puede ser uno de los mayores legados del 16 de agosto.

163 AÑOS DESPUÉS, UNA FECHA QUE INTERPELA AL PAÍS

Hoy, 16 de agosto de 2026, República Dominicana celebra el 163 aniversario del Grito de Capotillo.

Pero recordar la Restauración únicamente mediante banderas, discursos y ceremonias sería reducir la magnitud de aquel acontecimiento.

Los restauradores heredaron una República extraordinariamente frágil y decidieron recuperarla.

Su mensaje atraviesa los siglos: la soberanía no solamente se proclama; también debe protegerse mediante instituciones, ciudadanía, responsabilidad pública y compromiso con el interés nacional.

Para los dominicanos residentes en Florida y para una diáspora distribuida alrededor del mundo, el significado adquiere además otra dimensión.

Se puede vivir lejos de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega o cualquier otro punto del territorio nacional y continuar formando parte de una historia compartida.

En 1863, unos pocos hombres llegaron a Capotillo convencidos de que podían recuperar una nación.

Dos años después, aquella nación volvía a ser libre.

Ese es el verdadero significado del 16 de agosto: República Dominicana tuvo que conquistar su independencia dos veces.

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