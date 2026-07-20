Ucrania responde al bombardeo de Kiev con ataques a cargueros e instalaciones en el mar Negro y sur de Rusia

El Ejército de Ucrania ha anunciado ataques contra petroleros de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro y depósitos de petróleo en el sur de Rusia en respuesta al ataque masivo lanzado esta pasada noche por las fuerzas rusas contra la capital ucraniana, Kiev, que deja por el momento un muerto y 16 heridos.

Las fuerzas militares ucranianas han informado de la destrucción del petrolero ‘Avero’ al que han identificado como parte de la flota empleada por Rusia para evadir las sanciones internacionales.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que tiene en Rusia a su accionista mayoritario, ha confirmado ataques contra “dos buques cisterna”, el ‘Asia’ y el ‘Nissos’ mientras cargaban en su terminal de la ciudad portuaria de Novorosíisk, sin constancia de víctimas o de derrame de crudo.

“El ataque contra el buque cisterna ‘Asia’ provocó un incendio que fue extinguido con la ayuda de las fuerzas de apoyo de respuesta de emergencia del CPC, según un comunicado de la organización recogido por la agencia Interfax.

El Ejército ucraniano ha anunciado también ataques contra tres depósitos de petróleo en la ciudad rusa de Stávropol y 13 instalaciones energéticas bajo control ruso: ocho en Crimea y otras cinco en territorios dominados por Rusia en el este y el sur de Ucrania.