Samuel Vilchez derrota con amplitud a Daisy Morales y se impone en la primaria demócrata del Distrito 43

Seis años después de perder frente a Morales, Vilchez Santiago logra la revancha política con una victoria cercana a dos por uno y queda a las puertas de representar al este de Orange County en Tallahassee

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida. — La política tiene memoria, pero también ofrece segundas oportunidades.

Seis años después de haber perdido una primaria legislativa frente a Daisy Morales, Samuel Vilchez Santiago consiguió una contundente revancha electoral al derrotar a la exrepresentante estatal en la primaria demócrata por el Distrito 43 de la Cámara de Representantes de Florida.

Los resultados disponibles después de las elecciones del 18 de agosto colocaban a Vilchez Santiago con 5,704 votos, equivalentes al 66%, frente a 2,969 votos, o 34%, para Morales, con 35 de los 36 precintos —97.2%— reportados.

La diferencia era de 2,735 votos, una ventaja suficientemente amplia como para convertir la primaria en una victoria política incuestionable para Vilchez Santiago.

Más allá del resultado numérico, sin embargo, la elección representa un cambio generacional dentro de la política demócrata de Orange County y un nuevo capítulo en una rivalidad electoral que comenzó en 2020.

De derrotado en 2020 a vencedor en 2026

Para comprender la dimensión del triunfo de Vilchez Santiago hay que regresar seis años.

En agosto de 2020, Daisy Morales y Samuel Vilchez Santiago compitieron en la primaria demócrata por el entonces Distrito 48 de la Cámara estatal.

Aquella elección terminó de manera muy diferente.

Morales derrotó a un campo de cinco candidatos y obtuvo aproximadamente 40% de los votos, mientras Vilchez Santiago terminó detrás con alrededor de 30%. La victoria prácticamente aseguró a Morales el escaño en un distrito de marcada inclinación demócrata.

Morales posteriormente ganó las elecciones generales de noviembre de 2020 con más del 65% de los votos y llegó a Tallahassee como representante estatal.

Vilchez, por su parte, no desapareció del escenario político.

Todo lo contrario.

Durante los siguientes años fortaleció sus relaciones dentro del Partido Demócrata de Orange County, desarrolló una estructura política propia y eventualmente asumió la presidencia del partido local.

En 2026 regresó a una boleta legislativa.

Esta vez, el resultado se invirtió dramáticamente.

Lo que en 2020 fue una derrota por aproximadamente diez puntos se convirtió seis años después en una victoria de 32 puntos porcentuales.

El Distrito 43 quedó abierto con la salida de Johanna López

La oportunidad surgió cuando la representante demócrata Johanna López decidió no buscar otro período en la Cámara estatal.

López, quien fue elegida por primera vez al Distrito 43 en 2022 y reelegida en 2024, optó por competir por un asiento en la Comisión del Condado de Orange.

Su salida dejó abierto un distrito legislativo ubicado en el este de Orange County, aproximadamente entre el área al norte de Lake Nona y sectores al sur de Colonial Drive.

Vilchez Santiago presentó formalmente su candidatura el 5 de enero de 2026 y posteriormente calificó para la elección mediante el proceso de peticiones. Los registros de la División de Elecciones de Florida confirman su candidatura como demócrata por el Distrito 43.

Morales entró meses después.

Su inscripción oficial en junio convirtió lo que inicialmente parecía una ruta relativamente despejada para Vilchez Santiago en una primaria de alto perfil entre dos figuras conocidas de la política demócrata e hispana de Florida Central.

Vilchez llegó con una poderosa coalición política

Uno de los factores que distinguió la campaña de 2026 fue la amplitud de los respaldos políticos acumulados por Vilchez Santiago.

Desde los primeros meses del año comenzó a presentar una lista de endorsements poco común para una primaria legislativa estatal.

Entre quienes respaldaron públicamente su candidatura estuvieron el alcalde saliente de Orange County, Jerry Demings, y el alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

También recibió apoyo de organizaciones nacionales y estatales.

GIFFORDS PAC, fundada por la excongresista Gabrielle Giffords y enfocada en políticas para reducir la violencia con armas de fuego, incluyó a Vilchez Santiago entre sus candidatos respaldados para la Legislatura de Florida.

El LGBTQ+ Victory Fund también respaldó su candidatura.

A eso se sumó apoyo de importantes sindicatos y organizaciones laborales durante las semanas previas a la primaria.

La propia Johanna López, cuyo asiento buscaban ambos candidatos, había respaldado previamente a Vilchez Santiago para sucederla.

El conjunto de endorsements enviaba un mensaje político evidente: una parte importante de la estructura demócrata de Orange County había decidido cerrar filas detrás de Vilchez.

Dinero, organización y estructura

El financiamiento también fue un factor.

Datos recopilados por Transparency USA mostraban que Vilchez Santiago había recaudado más de $136,000 durante el ciclo electoral, con gastos superiores a $96,000.

Ese nivel de recursos permitió desarrollar una campaña con capacidad para comunicaciones, organización territorial, publicidad y movilización electoral.

En elecciones primarias con una participación relativamente baja, esos elementos pueden resultar decisivos.

Y los números del 18 de agosto parecen demostrar que la campaña consiguió transformar recursos y apoyos políticos en votos reales.

Daisy Morales intentaba regresar a Tallahassee

Para Morales, la elección representaba una oportunidad de regresar a la Legislatura.

Su carrera política estatal había comenzado con aquella victoria de 2020.

Sin embargo, el proceso de redistribución electoral modificó los distritos antes de las elecciones de 2022 y Morales terminó compitiendo en el Distrito 44.

Allí perdió la primaria demócrata contra Rita Harris por un margen extremadamente estrecho.

Morales intentó nuevamente llegar a la Cámara en 2024, pero volvió a quedar fuera.

Su candidatura por el Distrito 43 en 2026 constituía, por tanto, su tercer intento consecutivo de regresar a Tallahassee desde que dejó el cargo.

Cuando presentó su candidatura en junio, Morales promovió una plataforma enfocada en costo de vida, seguridad pública, oportunidades económicas, educación y un gobierno más accesible para los ciudadanos.

Pero esta vez enfrentaba un escenario político diferente al de 2020.

Vilchez ya no era el joven candidato que buscaba abrirse espacio frente a una figura conocida.

Ahora era él quien llegaba con mayor estructura, más endorsements y una presencia consolidada dentro del aparato partidista local.

Una victoria que también refleja un relevo generacional

Vilchez Santiago tenía 28 años cuando anunció su candidatura a comienzos de 2026.

Antes de buscar nuevamente un cargo electivo había pasado tres años dirigiendo el Partido Demócrata de Orange County, período durante el cual afirmó haber participado en una estrategia que ayudó a los demócratas a conquistar siete cargos locales.

Su perfil combina varios elementos que representan una nueva generación dentro del Partido Demócrata.

Es joven, hispano, inmigrante y abiertamente LGBTQ+, y ha construido su trayectoria política tanto desde organizaciones partidistas como desde campañas y grupos de movilización electoral.

Su campaña también colocó entre sus prioridades vivienda asequible, acceso a salud, educación y derechos de inmigrantes.

La contundencia del 66% sugiere que esa combinación encontró respaldo entre los votantes demócratas del distrito.

El factor puertorriqueño

La competencia también tenía una dimensión particularmente relevante para la comunidad puertorriqueña de Florida Central.

Morales, nacida en Puerto Rico, había sido una de las mujeres puertorriqueñas elegidas a la Legislatura estatal desde Orange County.

Vilchez Santiago también forma parte de una nueva generación de liderazgo político latino en la región.

Por eso la primaria no representaba simplemente una competencia entre dos demócratas.

Era también una disputa sobre qué generación y qué estilo de liderazgo representaría a una comunidad del este de Orange County con una importante presencia hispana.

La elección parece haber dado una respuesta contundente.

¿Qué explica una diferencia de 66% a 34%?

En política rara vez existe una sola explicación.

Pero varios factores parecen haber convergido.

Primero, organización. Vilchez llevaba meses construyendo una maquinaria electoral y comenzó la campaña mucho antes que Morales.

Segundo, endorsements. Su respaldo atravesó diferentes niveles del Partido Demócrata, desde autoridades locales hasta organizaciones nacionales.

Tercero, financiamiento. Llegó a la etapa decisiva con recursos suficientes para ejecutar una campaña competitiva.

Cuarto, renovación generacional. Vilchez representó para parte del electorado una opción más joven dentro de la estructura demócrata.

Quinto, las derrotas recientes de Morales. Después de perder en 2022 y 2024, su candidatura de 2026 enfrentaba el desafío adicional de convencer nuevamente a los votantes de que debía regresar a Tallahassee.

Ninguno de esos factores por sí solo explica 32 puntos de diferencia.

Juntos, sí ayudan a entender la magnitud del resultado.

La victoria no significa todavía que Vilchez sea representante estatal

Aunque ganar la primaria demócrata representa un paso decisivo, todavía existe una elección general.

Los registros de candidatos muestran que Vilchez Santiago deberá enfrentar en noviembre a Jorge Malavet, mientras que Areeb Gulzar calificó como candidato write-in.

El Distrito 43 ha favorecido a los demócratas en elecciones recientes.

En 2024, Johanna López ganó la elección general con aproximadamente 57.3% de los votos.

Eso convierte a Vilchez Santiago en favorito para noviembre, aunque la elección todavía debe celebrarse y no debe darse por concluida anticipadamente.

Lo que está en juego en Tallahassee

Si finalmente gana en noviembre, Vilchez Santiago llegará a una Legislatura donde los republicanos mantienen una fuerte mayoría.

Eso significa que su influencia no dependerá únicamente de presentar proyectos legislativos.

Tendrá que demostrar capacidad para construir relaciones, negociar y representar los intereses del Distrito 43 dentro de un ambiente político dominado por el GOP.

Los problemas de su distrito son además algunos de los más complejos de Florida Central.

Crecimiento urbano acelerado.

Costo de vivienda.

Congestión vial.

Educación pública.

Seguros.

Acceso a salud.

Desarrollo alrededor de Lake Nona y el este de Orlando.

Y una población hispana e inmigrante que continúa creciendo y exige mayor representación política.

La campaña termina.

La responsabilidad de gobernar, si gana en noviembre, será considerablemente más difícil.

Daisy Morales enfrenta ahora una decisión política

La derrota también abre interrogantes sobre el futuro de Morales.

Fue representante estatal.

Ha construido reconocimiento dentro de la comunidad puertorriqueña y latina.

Pero ahora acumula tres ciclos electorales consecutivos sin conseguir regresar a Tallahassee.

Después de una derrota de 66%-34%, la pregunta ya no será únicamente si Morales quiere continuar participando en política.

La pregunta será cuál posición, distrito o estrategia podría ofrecerle una ruta viable.

Por ahora, el mensaje de los votantes del Distrito 43 fue claro.

Una revancha seis años después

Las elecciones muchas veces producen historias que los números por sí solos no cuentan.

En 2020, Daisy Morales derrotó a Samuel Vilchez Santiago.

Morales llegó a Tallahassee.

Vilchez tuvo que regresar a la organización política.

Seis años después volvieron a encontrarse.

Esta vez, Vilchez no ganó por poco.

Ganó por aproximadamente dos votos contra uno.

La derrota de 2020 ayudó a construir una trayectoria que eventualmente lo convirtió en dirigente del Partido Demócrata local, le permitió desarrollar una extensa red de apoyos y lo colocó nuevamente frente a los electores.

El 18 de agosto de 2026, esa estrategia dio resultado.

Samuel Vilchez Santiago consiguió la revancha política y dio el paso más importante hasta ahora en su camino hacia la Cámara de Representantes de Florida.

Pero noviembre todavía está pendiente.

Y después de una campaña construida alrededor de organización, representación y renovación generacional, la próxima prueba será demostrar si ese respaldo puede convertirse no solamente en una victoria electoral, sino en una representación efectiva para el Distrito 43 en Tallahassee.

Nota editorial: Las cifras electorales citadas corresponden a los resultados disponibles después de la elección del 18 de agosto de 2026 y permanecen sujetas al proceso oficial de canvassing y certificación.