El Analfabetismo que Nos Gobierna: Cómo la Crisis de Lectura Fabrica Votantes Manipulables y Cría Delincuencia



Puerto Rico no tiene solamente una crisis educativa. Tiene una crisis de pensamiento crítico. Y esa crisis, silenciada durante décadas por informes que nadie lee y estadísticas que nadie enfrenta, está decidiendo quién nos gobierna y quién termina en una celda. No son dos problemas separados: son la misma raíz, alimentando dos ramas del mismo árbol podrido.



Un pueblo que no comprende lo que lee no puede exigir cuentas.



Las pruebas estandarizadas —cuando el gobierno se atreve a administrarlas y, peor aún, a publicarlas de forma incorrecta ocultando que le temen a los resultados de las pruebas PISA— llevan años mostrando que una mayoría abrumadora de estudiantes de escuela pública no alcanza el nivel de dominio en comprensión lectora. No hablamos de estudiantes que leen lento. Hablamos de jóvenes que llegan a duodécimo grado sin poder extraer la idea central de un párrafo, sin poder distinguir un hecho de una opinión, sin poder identificar cuándo alguien los está manipulando con un titular.



Ese joven se convierte, en cuestión de años, en un elector. Y un elector con miedo que no puede analizar un anuncio político, que no puede comparar ni puede entender dos propuestas de gobierno, que no puede leer más allá del eslogan, no vota: reacciona. Vota por la cara conocida, por el favor recibido, por el miedo sembrado en los últimos tres días de campaña. La comprensión lectora no es un lujo académico; es la infraestructura mínima de una democracia funcional. Sin ella, el debate público se reduce a quién grita el eslogan más pegajoso, quien baila con uniforme de Wonder Woman, y el resultado es un ciclo interminable de los mismos partidos, las mismas familias políticas, las mismas promesas recicladas cada cuatro años.



¿A quién conviene un electorado que no lee ni comprende? A quien ya está en el poder. Un pueblo que no puede leer la letra pequeña de un contrato de subcontratación, que no puede seguir el rastro de una asignación presupuestaria, que no puede comparar lo que un candidato promete con lo que un candidato ejecuta, es un pueblo fácil de gobernar y difícil de fiscalizar. La ignorancia funcional no es un accidente del sistema educativo: es, para quienes se benefician de la opacidad, una conveniencia política.



De los salones de clases sin comprensión a las estadísticas de criminalidad



La correlación entre fracaso lector temprano y trayectoria delictiva no es una teoría marginal; es uno de los hallazgos más consistentes en la investigación sobre justicia juvenil a nivel internacional. El niño que no logra leer con fluidez para tercer o cuarto grado empieza a acumular frustración, después vergüenza, después desconexión total del salón de clases. Ese estudiante deja de ver la escuela como un lugar donde puede tener éxito y comienza a buscar validación en otro lugar. Para muchos, ese "otro lugar" es la calle.



No es casualidad que las estadísticas de deserción escolar y las estadísticas de menores en el sistema de justicia juvenil de Puerto Rico dibujen curvas paralelas. Un joven que no domina la lectura tampoco domina las herramientas para navegar un mundo cada vez más dependiente del texto: solicitudes de empleo, instrucciones de un contrato, un mensaje de reclutamiento de una organización criminal disfrazado de oportunidad. La desventaja lectora no se queda en el salón de clases; se convierte en desventaja económica, y la desventaja económica, combinada con la ausencia de alternativas reales, alimenta las filas del punto de droga y la estadística de homicidios que después lamentamos en las noticias de la noche.



El costo de mirar hacia otro lado.



El gobierno de Puerto Rico tiene, desde hace años, todos los datos necesarios para declarar esto lo que realmente es: una emergencia nacional de lectura y comprensión. Y sin embargo, año tras año, administración tras administración, la respuesta ha sido la misma: más burocracia, más comités, más facilitadores docentes, mas sicólogos que restan tiempo de instrucción en lugar de sumarlo, más reorganizaciones de papel que no tocan un solo salón de clases. Mientras tanto, seguimos graduando jóvenes que no pueden leer un editorial, y seguimos criando una generación que no puede distinguir entre un candidato honesto y un candidato que le regala una nevera en octubre.



No podemos seguir tratando la comprensión lectora como un asunto pedagógico aislado. Es un asunto de seguridad nacional y de supervivencia democrática. Un pueblo que no lee no piensa críticamente. Un pueblo que no piensa críticamente no exige transparencia. Y un pueblo que no exige transparencia termina, inevitablemente, gobernado por quienes prefieren que las cosas sigan exactamente como están.

Lo que exige el momento



La solución no es otro programa piloto, una oficina nueva con administradores y batatas cn corbatas con salarios exagerados, ni otro taller de desarrollo profesional que saca al maestro del salón. El pueblo debe exigir:



Prohibir el ascenso de grado de los estudiantes sin dominio comprobado de lectura y comprensión**, con intervención intensiva desde kindergarten hasta tercer grado, el período crítico donde se decide si un niño lee para aprender o queda condenado a no aprender nunca a leer.

Reducir drásticamente la matrícula por salón**, especialmente en los grados primarios, donde la atención individualizada determina si un estudiante se recupera o se pierde para siempre.

Medir con instrumentos internacionales como PISA**, no con pruebas locales o comerciales diseñadas para producir resultados cómodos en lugar de resultados honestos.

Redirigir cada dólar de talleres cosméticos hacia maestros mejor preparados**, con becas reales de maestría y doctorado en didáctica de la lectura.

Declarar formalmente una emergencia educativa nacional**, con la misma urgencia y los mismos recursos con los que se declara una emergencia tras un huracán.



Puerto Rico no tiene un problema de recursos; tiene un problema de voluntad y abandono por diseño a los estudiantes de escuela publica. Cada año que pasa sin actuar es un año más de jóvenes que no podrán leer un contrato antes de firmarlo, no podrán leer una papeleta antes de ejercer su voto, y no podrán leer una salida antes de que la calle se las cierre. La crisis de lectura no es el síntoma de un sistema que falla por accidente. Es la herramienta de un sistema que, mientras el pueblo no lea ni comprenda, nunca tendrá que rendir cuentas.