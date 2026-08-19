Orange County decide: Moore Russell y Messina van a segunda vuelta; Mayra Uribe queda fuera de la carrera por la alcaldía

Tiffany Moore Russell termina primera en la batalla por suceder a Jerry Demings; Angie Gallo conquista la presidencia de la Junta Escolar y varias contiendas por la Comisión se decidirán en noviembre

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida. — Orange County despertó este miércoles con un nuevo mapa político.

Las elecciones del 18 de agosto no escogieron todavía al próximo alcalde del condado, pero sí redujeron una de las competencias políticas más importantes de Florida Central a dos nombres: Tiffany Moore Russell y Chris Messina.

Con el 100% de los 263 precintos reportados en la contienda por la alcaldía, Moore Russell terminó primera con 56,041 votos, equivalentes al 32%, seguida por Messina con 47,432 votos y 27%.

La excongresista Stephanie Murphy quedó tercera con 45,796 votos, 26%, mientras que la comisionada del Distrito 3, Mayra Uribe, terminó cuarta con 25,642 votos, 15%.

Al no alcanzar ningún candidato más del 50%, Moore Russell y Messina avanzan a una segunda vuelta el 3 de noviembre para decidir quién sucederá al alcalde Jerry Demings, quien deja el cargo por límites de mandato.

Tiffany Moore Russell sale fortalecida

Moore Russell consiguió algo particularmente importante: entrar a noviembre desde la primera posición.

La actual Clerk of Courts de Orange County no es una figura nueva en la política local. Ha ocupado esa posición durante más de 12 años y anteriormente sirvió dos períodos como comisionada del condado.

Su victoria en la primera ronda demuestra que esa trayectoria conserva peso entre los electores.

Pero el 32% también significa que aproximadamente dos de cada tres votantes eligieron a otra persona.

Por eso noviembre será una elección completamente diferente.

Chris Messina protagoniza la sorpresa

El segundo puesto de Chris Messina cambia considerablemente la dinámica de la carrera.

Messina, empresario y único republicano entre los cuatro principales candidatos, terminó con 27%, apenas un punto por encima de Stephanie Murphy.

Ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse directamente a Moore Russell.

Aunque la elección para alcalde de Orange County es oficialmente no partidista, la realidad política resulta difícil de ignorar: Moore Russell es demócrata y Messina republicano.

Eso podría transformar la segunda vuelta en una batalla mucho más ideológica de lo que tradicionalmente sugiere una elección municipal no partidista.

Messina ha hecho de la disciplina fiscal, el costo del gobierno, la creación de empleos y la educación técnica algunos de los ejes de su campaña.

Stephanie Murphy queda fuera por estrecho margen

Una de las sorpresas más significativas fue la eliminación de la excongresista Stephanie Murphy.

Murphy consiguió 26%, quedando apenas un punto porcentual detrás de Messina.

Su salida deja disponibles decenas de miles de votos que serán fundamentales en noviembre.

Y aquí comienza una de las preguntas centrales de la próxima etapa electoral:

¿Hacia dónde se moverán los votantes de Murphy?

Por su perfil político y trayectoria, Moore Russell podría intentar captar una parte considerable de ese electorado.

Pero Messina tendrá que buscar votos mucho más allá de su base original si pretende ganar un condado que en elecciones recientes ha mostrado una fuerte inclinación demócrata.

Mayra Uribe sufre una dura derrota

Para la comunidad hispana de Florida Central, uno de los resultados más relevantes es el de Mayra Uribe.

La actual comisionada del Distrito 3 entró en la competencia buscando convertirse en la próxima alcaldesa de Orange County, pero terminó en cuarto lugar con aproximadamente 15% de los votos.

El resultado es especialmente significativo porque Uribe llegaba a la elección con experiencia en el gobierno del condado, reconocimiento público y una base política construida durante sus años como comisionada.

Sin embargo, no logró traducir esas ventajas en apoyo suficiente a nivel de todo Orange County.

Su eliminación también significa que la carrera por la alcaldía pierde a una de las figuras hispanas más visibles del gobierno local.

Angie Gallo gana contundentemente la presidencia del School Board

Otra de las grandes decisiones de la noche ocurrió en Orange County Public Schools.

En la elección para Chair de la Junta Escolar, Angie Gallo obtuvo una victoria clara:

Angie Gallo — 101,870 votos — 60%

Alicia Farrant — 68,968 votos — 40%

Con el 100% de los 263 precintos reportados, Gallo consiguió una diferencia de aproximadamente 33,000 votos.

La elección era observada de cerca debido a las marcadas diferencias entre ambas candidatas sobre la dirección de la educación pública.

El resultado coloca a Gallo al frente de uno de los sistemas escolares más grandes de Florida.

Resultados del School Board

En el Distrito 2, Gloria Reina O’Neal también consiguió una victoria clara sobre Marisol Lugo.

O’Neal obtuvo 12,256 votos, 58%, frente a los 8,888 votos, 42%, de Lugo. En esta contienda se reportó el 100% de los precintos.

En el Distrito 1, Melissa Lopez Marantes aparecía ampliamente delante de David Shepard, con aproximadamente 60% frente a 40%.

En el Distrito 3, Susanne Peña encabezaba la competencia con aproximadamente 47%, seguida por Diana Moore con 29% e Ilia Adorno con 24%.

Sin embargo, el reporte consultado temprano este miércoles todavía no mostraba el 100% de los precintos para esas dos competencias, por lo que El Sol de la Florida mantiene cautela antes de caracterizar esos resultados como definitivos.

La Comisión de Orange County también cambia

Las elecciones producirán cambios importantes en la estructura de la Comisión del Condado.

En el Distrito 2, Kamia Brown terminó primera y el actual comisionado Mike Crabb segundo. Ambos avanzan hacia una segunda vuelta en noviembre. Central Florida Public Media reportó a Brown con poco más del 32% y a Crabb cerca del 26%.

En el Distrito 6, el comisionado Mike Scott deberá regresar a las urnas contra Lawanna Gelzer.

Pero dos de las elecciones políticamente más interesantes corresponden a los nuevos distritos creados después de que los votantes aprobaran ampliar la Comisión.

Patricia Rumph y Vicki Vargo por el nuevo Distrito 7

El nuevo Distrito 7 produjo una extraordinaria competencia con doce candidatos.

Patricia Rumph terminó primera con cerca de 23%, mientras Vicki Vargo consiguió algo más del 18%.

Las dos avanzan a noviembre.

La fragmentación del voto demuestra hasta qué punto la creación del nuevo distrito abrió espacio para nuevas figuras políticas.

Ahora la elección comienza nuevamente con solo dos nombres.

Victor Torres lidera el nuevo Distrito 8

El resultado del Distrito 8 tiene especial importancia para la comunidad hispana.

El exsenador estatal Victor M. Torres Jr. terminó primero con más del 33% de los votos y avanzará a noviembre contra Jeanette Quinones Hernandez, quien obtuvo cerca del 20%.

Eso garantiza una segunda vuelta con una fuerte presencia hispana para representar uno de los dos nuevos distritos de Orange County.

Roberta Walton Johnson derrota a Rick Singh

Otra contienda importante ocurrió en la primaria demócrata para Clerk of Courts, posición que dejará vacante Tiffany Moore Russell.

Roberta Walton Johnson consiguió:

44,150 votos — 65%

frente a:

Rick Singh — 23,857 votos — 35%

El 100% de los precintos estaba reportado en esa competencia.

El resultado representa una victoria contundente para Walton Johnson y una derrota significativa para Singh, quien anteriormente ocupó el cargo de Property Appraiser de Orange County.

¿Qué dijeron realmente los votantes de Orange County?

Los resultados permiten hacer varias lecturas.

La primera es que ninguna figura llegó con suficiente fuerza para dominar la carrera por la alcaldía.

Moore Russell ganó la primera ronda, pero solamente con 32%.

La segunda es que Messina demostró que existe un bloque electoral conservador suficientemente importante como para colocar a un republicano en la segunda vuelta de una elección no partidista en Orange County.

La tercera es que los nombres conocidos no fueron garantía de éxito.

Stephanie Murphy había servido en el Congreso.

Mayra Uribe ya gobierna desde la Comisión.

Ambas quedaron eliminadas.

Y la cuarta lectura tiene que ver con la educación.

El 60% obtenido por Angie Gallo constituye un mandato electoral mucho más claro que el producido por la fragmentada carrera por la alcaldía.

Noviembre será otra elección

Los números de agosto no pueden trasladarse automáticamente a noviembre.

Moore Russell y Messina consiguieron juntos aproximadamente 59% del voto para alcalde.

Eso significa que alrededor de 41% de quienes participaron escogieron a Murphy o Uribe.

Ese enorme bloque queda ahora disponible.

Moore Russell necesita consolidar el voto demócrata y ampliar su ventaja entre electores moderados.

Messina necesita conservar prácticamente todo su electorado original y, simultáneamente, demostrar que puede penetrar entre independientes y votantes que originalmente apoyaron a Murphy o Uribe.

Y habrá otra diferencia fundamental: la elección del 3 de noviembre traerá a las urnas a un electorado mucho más amplio atraído por las contiendas estatales y federales.

Por eso la pregunta que deja el 18 de agosto no es simplemente quién terminó primero.

Es mucho más importante:

¿Puede Tiffany Moore Russell convertir su ventaja inicial en la alcaldía de Orange County, o podrá Chris Messina construir una coalición suficientemente amplia para producir una de las mayores sorpresas políticas recientes de Florida Central?

La primera ronda terminó.

La verdadera batalla por el futuro de Orange County acaba de comenzar.

Nota editorial: Las cifras corresponden a los resultados no oficiales disponibles durante la mañana del 19 de agosto. En aquellas contiendas donde el reporte consultado todavía mostraba precintos pendientes, El Sol de la Florida ha evitado declarar ganadores hasta que el conteo esté completo.