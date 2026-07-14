Muere Raúl Grisanty, una figura emblemática de la música y la televisión dominicana

El cantante, animador, actor y productor falleció a los 74 años en Santo Domingo. Su partida pone fin a una trayectoria de más de cinco décadas que también incluyó una importante etapa artística y profesional en Miami y una vinculación directa con El Sol de la Florida.

Por Natalia Ramírez

Editora Senior de Entretenimiento y Cultura

El Sol de la Florida

Santo Domingo, República Dominicana. — El mundo artístico y la comunicación dominicana están de luto tras el fallecimiento de Raúl Grisanty, reconocido cantante, animador, actor y productor de televisión, quien murió la mañana de este martes 14 de julio de 2026 en su residencia del ensanche Piantini, en Santo Domingo.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas inicialmente por sus familiares, se presume que Grisanty sufrió un infarto mientras dormía. No obstante, corresponderá al Instituto Nacional de Ciencias Forenses establecer oficialmente la causa del deceso mediante los procedimientos correspondientes.

Su fallecimiento provoca una profunda conmoción en la industria del entretenimiento de República Dominicana y entre las comunidades dominicanas establecidas en Estados Unidos, especialmente en Florida, donde vivió una etapa importante de su vida, desarrolló proyectos artísticos y formó parte del equipo profesional de El Sol de la Florida.

Había enfrentado un delicado proceso de salud

Durante el último año, Raúl Grisanty había atravesado un período complicado después de sufrir un accidente cerebrovascular. El artista recibió tratamiento médico y permaneció en recuperación, acompañado por sus familiares y por las muestras de solidaridad de colegas y admiradores.

La noticia de su muerte sorprendió al público porque, pese a sus problemas de salud, su nombre continuaba estrechamente relacionado con la música, la televisión y la conversación cultural dominicana.

Su hijo, el comunicador y actor Raulito Grisanty, informó que la despedida se realizará mediante una ceremonia íntima y familiar.

De Manzanillo a los escenarios nacionales

Raúl Grisanty nació el 14 de diciembre de 1951 en Manzanillo, provincia Monte Cristi. Alcanzó proyección nacional en 1970, cuando participó en el Tercer Festival de la Canción Dominicana y comenzó a ser reconocido como una de las nuevas voces del panorama musical del país.

Aquella aparición marcó el inicio de una carrera artística que se prolongaría durante más de medio siglo.

Grisanty desarrolló un estilo asociado principalmente con la canción romántica y la balada, aunque también incursionó en la bachata y exploró propuestas musicales dirigidas a nuevas generaciones. Su voz, su presencia elegante y su capacidad para establecer cercanía con el público le permitieron consolidarse como una figura reconocible dentro del entretenimiento dominicano.

Fue llamado por muchos “El Galán de la Canción”, una denominación vinculada tanto con su repertorio romántico como con la imagen que proyectó durante las décadas de 1970 y 1980.

Una carrera musical de más de cinco décadas

Su trayectoria incluyó numerosas grabaciones, presentaciones en vivo y colaboraciones con artistas de distintas generaciones.

Entre las canciones vinculadas con su repertorio se encuentran títulos como:

“Yo lo haré”

“Se me hace tarde”

“Enamorado de tu boca”

“Nunca podrás decir que no te amé”

“Atrévete a decir que no”

“Sin verte”

“Cuando se acaba el amor”

“Caricias ajenas”

“Poema de la despedida”

“Caballero y ladrón”

Su discografía circuló tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, donde su música encontró público entre las comunidades dominicanas y caribeñas. Plataformas especializadas describen una carrera discográfica que atravesó varias décadas y que incluyó producciones de bachata y recopilaciones de sus interpretaciones más conocidas.

En años recientes demostró que no deseaba limitar su carrera a la nostalgia. Continuó grabando, ofreciendo entrevistas y explorando nuevas combinaciones musicales, entre ellas el proyecto “Más allá del deseo”, con el cual buscó establecer un puente entre su generación y expresiones urbanas contemporáneas.

Una presencia familiar en la televisión dominicana

Además de su carrera como cantante, Raúl Grisanty se convirtió en uno de los rostros conocidos de la televisión dominicana.

Fue presentador de programas como “Caribe Show” y “Domingo Millonario”, y formó parte de producciones humorísticas como “Teleloquera”. También integró espacios que combinaron música, entretenimiento, humor y entrevistas.

Su versatilidad le permitió desempeñarse como cantante, animador, productor y actor, cualidades que le ayudaron a mantenerse activo en una industria sometida a constantes cambios de formatos, canales y audiencias.

En una etapa posterior produjo y condujo “Así es Raúl Grisanty”, espacio televisivo desde el cual entrevistó artistas, comunicadores y otras personalidades de la vida dominicana. Sus perfiles públicos lo identificaban como productor y conductor general del programa.

La televisión fue para él mucho más que una plataforma promocional. Representó un espacio desde el cual pudo conversar, entretener, recordar figuras históricas y ofrecer oportunidades a otros talentos.

Su paso por el humor, el teatro y el cine

La trayectoria de Grisanty no estuvo limitada a los escenarios musicales.

También participó en el humor televisivo y fue parte de una generación de artistas que ayudó a consolidar programas de variedades y comedia en República Dominicana. Su participación en formatos como “Teleloquera” y otros espacios humorísticos mostró una faceta distinta de su personalidad artística.

En el teatro actuó en montajes como “Solano” y “El vuelo de la paloma”, obras asociadas con el dramaturgo Franklin Domínguez.

Su carrera también incluyó apariciones cinematográficas, ampliando así una trayectoria que cruzó prácticamente todas las ramas del entretenimiento popular: música, televisión, humor, actuación, producción y conducción.

Esa diversidad explica por qué Raúl Grisanty no puede ser recordado únicamente como cantante. Fue un artista integral y un comunicador capaz de adaptarse a distintos escenarios.

Miami: una etapa importante de su vida artística

Una parte significativa de la vida personal y profesional de Raúl Grisanty se desarrolló en Miami, ciudad en la que residió durante un período y mantuvo una presencia activa dentro de la comunidad dominicana e hispana.

En el sur de Florida continuó desarrollando su carrera artística mediante la producción y animación de varios espectáculos semanales en distintos centros nocturnos de la ciudad. Aquellos shows reunían música, humor, animación y presentaciones de artistas invitados, convirtiéndose en espacios de encuentro para dominicanos y latinoamericanos que buscaban mantener una conexión cultural con sus países de origen.

Miami le permitió extender su trayectoria más allá de República Dominicana y fortalecer su relación con la diáspora.

Su experiencia como cantante y conductor resultó especialmente valiosa en una ciudad caracterizada por la diversidad cultural y por una intensa vida nocturna. Grisanty no se limitaba a presentarse en el escenario: también participaba en la organización, promoción y producción de las actividades.

Desde esos centros nocturnos contribuyó a promover artistas dominicanos, apoyar nuevos talentos y mantener vigentes la música romántica, el humor y el entretenimiento caribeño en el mercado estadounidense.

Aquella etapa mostró otra dimensión de su carrera: la del productor que entendía la relación entre el espectáculo, la promoción, el público y la actividad empresarial.

Su vínculo profesional con El Sol de la Florida

Raúl Grisanty también formó parte de la historia de El Sol de la Florida.

Durante una etapa de su residencia en Estados Unidos, trabajó en este medio como encargado de Marketing y Publicidad, aportando su experiencia artística, promocional y comercial al desarrollo del periódico.

Su labor incluía la relación con anunciantes, la promoción de proyectos y la creación de oportunidades comerciales dentro de la comunidad hispana. Su reconocimiento público y su facilidad para comunicarse con empresarios, artistas y líderes comunitarios contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones institucionales del medio.

Para quienes compartieron con él aquella etapa, Grisanty no fue solamente una personalidad del entretenimiento contratada para ocupar una posición. Fue un compañero de trabajo comprometido, creativo y dispuesto a utilizar su experiencia para respaldar el crecimiento de un proyecto periodístico dominicano en Estados Unidos.

Su paso por El Sol de la Florida constituye una parte especial de la historia del medio y establece una relación directa entre su legado artístico y la trayectoria de esta publicación.

En una época en que los medios hispanos dependían en gran medida del contacto personal con la comunidad empresarial, Grisanty aportó su capacidad para abrir puertas, presentar propuestas y establecer relaciones basadas en la confianza.

Un puente entre República Dominicana y su diáspora

La trayectoria de Raúl Grisanty permite comprender el papel que muchos artistas dominicanos han desempeñado como puentes culturales entre la República Dominicana y sus comunidades en el exterior.

Su presencia en Miami no fue solamente una extensión geográfica de su carrera. También representó una forma de mantener conectada a la diáspora con la música, el humor y la televisión de su país.

Para miles de dominicanos residentes en Estados Unidos, asistir a uno de sus espectáculos significaba reencontrarse con una parte de su identidad.

Grisanty comprendía esa relación emocional. Sabía que los artistas que se presentaban ante comunidades emigrantes no llevaban únicamente canciones: llevaban recuerdos, expresiones, formas de hablar y elementos de una cultura compartida.

Su trabajo artístico y promocional en Florida contribuyó a fortalecer esa conexión.

Una familia estrechamente vinculada al arte

Raúl Grisanty era padre de Giannina, Shantelle, Ginny y Raulito Grisanty. Su hija Ginny, conocida cariñosamente como Janecita, falleció en 2022, una pérdida que el artista compartió públicamente con profundo dolor.

Su hijo Raulito Grisanty continuó la tradición familiar dentro de los medios como comunicador, locutor, animador y actor, aunque desarrollando una identidad profesional propia.

La familia Grisanty representa varias generaciones relacionadas con la música, la actuación y la comunicación, por lo que la muerte de Raúl también marca la despedida de uno de los principales pilares de esa tradición.

Más de medio siglo de permanencia

Uno de los mayores logros de Raúl Grisanty fue mantenerse activo durante más de 50 años.

La industria del entretenimiento dominicana cambió profundamente durante ese período. Pasó de los grandes festivales musicales y los programas de variedades de la televisión abierta a los canales especializados, las plataformas digitales, las redes sociales y el contenido bajo demanda.

Grisanty atravesó todas esas etapas.

Fue artista de festivales, cantante de clubes, actor de televisión, humorista, productor, entrevistador y creador de contenidos para nuevas plataformas.

Esa capacidad de adaptación fue fundamental para su permanencia.

En 2021, al reflexionar sobre su trayectoria, expresó que deseaba ser recordado como una persona sencilla y humilde. Esa declaración resume la imagen humana que muchos colegas y seguidores conservan de él.

Un artista que conectó generaciones

Para una generación de dominicanos, Raúl Grisanty fue el cantante romántico que interpretaba canciones de amor.

Para otra, fue el animador que aparecía en programas familiares de gran audiencia.

Para quienes siguieron el humor televisivo, fue integrante de elencos y segmentos que marcaron una época.

Para públicos más jóvenes, fue el entrevistador y productor que continuaba conversando con artistas y opinando sobre la industria del entretenimiento.

Su capacidad para mantenerse reconocible ante públicos diferentes constituye uno de los elementos más importantes de su legado.

No permaneció vigente solamente porque el público recordara su pasado. Continuó trabajando, produciendo y buscando nuevas formas de comunicación.

Dolor en República Dominicana y en las comunidades del exterior

Las primeras reacciones tras conocerse su fallecimiento reflejaron el respeto acumulado durante décadas de trabajo.

Medios dominicanos destacaron su trayectoria como cantante, animador y productor, mientras colegas, familiares y admiradores comenzaron a compartir mensajes en su memoria.

La noticia también tiene un significado especial para las comunidades dominicanas de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Puerto Rico y otras regiones donde su música y sus presentaciones formaron parte de la vida cultural de la diáspora.

Para quienes lo conocieron en Miami, trabajaron con él o asistieron a sus espectáculos, su muerte representa la pérdida de una figura cercana, no solamente de una celebridad distante.

Un legado que trasciende los escenarios

El legado de Raúl Grisanty no puede medirse exclusivamente por el número de canciones grabadas o por los programas en los que participó.

También se encuentra en los artistas que apoyó, en los espectáculos que produjo, en las empresas con las que colaboró y en las comunidades que ayudó a mantener conectadas con la cultura dominicana.

Su paso por El Sol de la Florida agrega una dimensión especialmente significativa para esta casa editorial.

Aquí no lo recordamos únicamente como el cantante, animador y productor que conoció el público.

También lo recordamos como compañero, colaborador y profesional de los medios.

La despedida de un caballero del espectáculo

Raúl Grisanty deja una trayectoria amplia, versátil y profundamente vinculada con la identidad cultural dominicana.

Cantó al amor.

Animó programas de televisión.

Produjo espectáculos.

Hizo humor.

Actuó en teatro y cine.

Promovió artistas.

Trabajó en medios de comunicación.

Y llevó su talento desde República Dominicana hasta las comunidades dominicanas de Estados Unidos.

Con su fallecimiento, República Dominicana pierde a un artista completo y a uno de los rostros más familiares de su entretenimiento popular.

Su voz, su personalidad y su trabajo permanecerán en la memoria de varias generaciones.

Nota del editor

En El Sol de la Florida recibimos con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Raúl Grisanty.

Tuvimos el privilegio de contar con su experiencia, su talento y su profesionalismo como parte de nuestro equipo, donde se desempeñó durante una etapa como encargado de Marketing y Publicidad.

Quienes compartimos con él recordamos su caballerosidad, su facilidad para relacionarse con las personas, su pasión por los medios y su compromiso con la comunidad dominicana e hispana de Florida.

Raúl no fue únicamente una figura reconocida de la música y la televisión. Para nosotros también fue un compañero de trabajo y parte de la historia de este periódico.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de profesión y al pueblo dominicano.

Su legado permanecerá vivo en las canciones que interpretó, los programas que condujo, los escenarios que animó y en el recuerdo de quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo.

— Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida