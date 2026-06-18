La música dominicana está de luto: Fallece Alex Bueno a los 62 años

La música latina y, en especial, la República Dominicana, amanecieron este jueves con una noticia que ha llenado de tristeza a millones de seguidores: el fallecimiento del legendario cantante Alex Bueno, una de las voces más emblemáticas del merengue, la bachata, el bolero y la música romántica dominicana. El artista murió en la ciudad de Nueva York a los 62 años de edad, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un cáncer que le fue diagnosticado en 2025.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Alex Bueno logró convertirse en una figura imprescindible de la música tropical. Dueño de una voz privilegiada y un estilo inconfundible, conquistó generaciones con éxitos que hoy forman parte del patrimonio musical dominicano y latinoamericano, entre ellos “Jardín Prohibido”, “Que Vuelva”, “Colegiala”, “Ese Hombre Soy Yo”, “Busca un Confidente” y “Con el Alma Desnuda”.

Nacido en San José de las Matas, provincia de Santiago, Alex Bueno descubrió su pasión por la música desde muy joven. Su ascenso a la fama comenzó en la década de los años 80 como integrante de la Orquesta Liberación, agrupación con la que alcanzó reconocimiento internacional antes de emprender una exitosa carrera como solista. Su capacidad para interpretar distintos géneros musicales lo convirtió en uno de los artistas más completos y admirados de la República Dominicana.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de reacciones en todo el mundo. Artistas, comunicadores, personalidades y seguidores han expresado su pesar a través de las redes sociales, recordando no solo su talento musical, sino también su carisma, humildad y aporte invaluable a la cultura dominicana.

Alex Bueno deja un legado imborrable que seguirá vivo en cada canción, en cada escenario que pisó y en el corazón de quienes crecieron escuchando su música. Hoy la República Dominicana despide a una de sus más grandes voces, pero su obra permanecerá como testimonio de una carrera extraordinaria que marcó la historia de la música latina.

Desde El Sol de la Florida expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seguidores. Que descanse en paz una leyenda de la música dominicana.