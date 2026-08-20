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Juramentan a Mérido Torres: único dirigente de SDE designado en esta etapa; aún perremeístas esperan designación Dr. Vásquez García

HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.-En un acto celebrado en la sede central del Departamento Aeroportuario, fue juramentado Mérido Torres Espinal como nuevo director ejecutivo de la institución. El funcionario fue posesionado por el ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, en sustitución de Víctor Pichardo, quien ahora ocupará el cargo de cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico.

​Durante su intervención, Torres Espinal agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en su gestión, reconociendo el trabajo realizado por su antecesor y reafirmando su compromiso de dar continuidad al fortalecimiento del sistema aeroportuario nacional.

​El panorama en Santo Domingo Este

​La designación de Torres Espinal destaca en el plano político local al ser el único dirigente del municipio Santo Domingo Este nombrado en esta reciente jornada de cambios. Esta demarcación, reconocida por su alto peso electoral y social, mantiene la atención de la dirigencia local.

En las bases y sectores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la zona, causa extrañeza que una figura de la trayectoria del Dr. Rafael Vásquez García, secretario general del partido en el municipio, aún no haya sido integrado al tren gubernamental.

La falta de un nombramiento para el destacado médico —conocido por su labor comunitaria y de servicio social desde su centro médico— resulta incomprensible para la militancia, considerando que la razón tras esta ausencia responde a una decisión de carácter reservado que únicamente manejan él y el presidente de la República.

Departe de nuestro Staff del Periodico Norteamericano El Sol De La Florida y en el mio propio Felicitamos de manera muy efusiva al Dr. Melido Torres Garcia y le deseamos mucho exito en sus nuevas funciones, asi que mucha Bendiciones de lo alto para nuestro querido amigo y hermano en los nuevos retos que le esperan.

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