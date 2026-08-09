Agua que se pierde, Futuro que se ahoga: Puerto Rico necesita un nuevo sistema de acueductos

En Puerto Rico se vive una paradoja inaceptable e insostenible: a pesar de ser una isla bendecida por la naturaleza con abundantes lluvias y recursos hídricos generosos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pierde aproximadamente el 65% de toda el agua potable que produce diariamente antes de que esta logre tocar un solo grifo en las comunidades. Esta dramática pérdida masiva no representa una simple cifra contable en un informe burocrático, sino que equivale a desperdiciar millones de galones de agua que fueron cuidadosamente filtrados, purificados y potabilizados con un enorme gasto de energía eléctrica, insumos químicos y mano de obra pagada directamente por el pueblo, solo para dejar que se filtren inútilmente de vuelta a la tierra a través de tuberías centenarias rotas, contadores inexistentes o averiados, desbordamientos descontrolados y una infraestructura física severamente deteriorada que por décadas ha sido administrada a base de parchos y remedios provisionales.

Mientras este valioso recurso se evapora literalmente bajo nuestros pies sin generar un solo centavo de ingreso para el erario ni resolver la sed de las familias, municipios enteros a lo largo y ancho de la isla enfrentan la amarga e insoportable incertidumbre de abrir la llave en sus hogares y no encontrar una sola gota, habiéndose llegado al extremo de que el municipio de Barceloneta tuvo que declarar un estado de emergencia tras semanas consecutivas de sequía en sus tuberías, e incluso la capital, San Juan, experimentó en julio de 2025 una crisis de suministro tan severa que su alcalde se vio obligado a firmar una orden ejecutiva de emergencia mientras el propio Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín dependía de camiones cisterna para mantener operacionales sus baños y terminales. Esta realidad demuestra que el problema fundamental del país no es la falta de lluvia ni la escasez física del líquido, sino una profunda e histórica incapacidad administrativa e institutional para conducirlo eficientemente, lo cual refleja fielmente la misma burocracia gigante, centralizada y deficiente que afecta a otras corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica o el Departamento de Educación.

Frente a este panorama, las soluciones propuestas en el plan fiscal de la Junta de Supervisión y Administración Financiera —tales como la instalación de contadores inteligentes o la utilización de $6,500 millones en fondos de reconstrucción de FEMA— resultan sumamente insuficientes si continúan ejecutándose bajo el mismo modelo administrativo fallido, ya que poner un contador inteligente sobre una tubería que sigue rota no arregla la fuga, sino que únicamente mide con mayor precisión matemática la cantidad de agua que seguimos regalando a la tierra.

Por lo tanto, lo que Puerto Rico requiere de forma urgente no es otra ronda de aumentos en las tarifas que afecte el bolsillo ciudadano para financiar el mismo esquema obsoleto, sino una transformación estructural completa centrada en seis pilares fundamentales: en primer lugar, establecer la detección y reparación agresiva de fugas subterráneas como una prioridad nacional de infraestructura crítica mediante sensores acústicos y satelitales avanzados con metas trimestrales obligatorias y auditadas de reducción de pérdidas; en segundo lugar, descentralizar operativamente la AAA por regiones hidrográficas para que Mayagüez, Ponce o Barceloneta tengan presupuesto propio y autonomía de decisión sin depender de la burocracia central de San Juan; en tercer lugar, instalar paneles solares con baterías de almacenamiento en la totalidad de las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo para reducir drásticamente el alto costo energético de la corporación; en cuarto lugar, integrar de manera formal y estructural la captación comunitaria e institucional de agua de lluvia directamente a la red general como un respaldo permanente y no solo como un recurso de emergencia; en quinto lugar, implementar una auditoría pública independiente y trimestral accesible a cualquier ciudadano donde se muestren de forma transparente las métricas de respuesta a averías y la ejecución de fondos; y finalmente, en sexto lugar, establecer convenios directos con las universidades locales, como el Recinto Universitario de Mayagüez, para que sus ingenieros y científicos diseñen soluciones técnicas adaptadas a nuestra realidad.

Cada año que el gobierno posterga esta profunda reforma, se siguen malgastando millones de dólares en agua que jamás llega a la ciudadanía, perpetuando una crisis de salud pública, desarrollo económico y dignidad humana que el pueblo no puede seguir tolerando, pues el agua existe y lo único que falta es la determinación política de dejar de administrar el colapso y comenzar a construir el sistema moderno que la isla se merece.