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Aumentan a más de 1.700 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

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La Guaira recupera su redes de electricidad en un 90%

Venezuela.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado este lunes que al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.

“La cifra de personas que perdieron la vida ascienden a 1.719 y 5.024 personas heridas. Hasta el momento, hay 15.866 personas damnificadas y el total de afectados en hospitales, hospitales de campaña, en puntos de triaje (es) de 22.616”, ha informado en una rueda de prensa.

El dirigente venezolano ha señalado que desde el pasado 24 de junio el país ha sufrido 611 “eventos sísmicos” y 609 réplicas, una de ellas este mismo lunes, de 4,2, que ha generado “alguna zozobra en la población” si bien no ha dejado “ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona”.

Fruto del conjunto de seísmos, hay 855 edificios dañados, de los cuales 189 han sufrido un “colapso total”, de acuerdo a las cifras aportadas por Rodríguez, quien ha confirmado que en este momento el 90% del servicio eléctrico está “completamente restituido” en La Guaira , el estado más afectado por el doble terremoto del pasado miércoles.

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