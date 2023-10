La Necesidad de Velocidad de Internet en las Escuelas Públicas: Impulsando la Educación del Siglo XXI

Conexiones deficientes y equipos obsoletos, obstáculos en el camino hacia una educación de calidad es la orden del día en Puerto Rico.

En una era en la que la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación no puede quedarse atrás. La integración de la inteligencia artificial en las escuelas públicas se presenta como una herramienta poderosa para mejorar el aprendizaje y preparar a nuestros estudiantes para el mundo digital en constante evolución. Sin embargo, nos enfrentamos a un obstáculo significativo: la falta de una conexión a Internet robusta y la presencia de computadoras obsoletas en nuestras aulas.

La Realidad en las Escuelas Públicas: Obsolescencia y Conectividad Insuficiente

Demasiadas escuelas públicas en nuestro país luchan con computadoras que han visto mejores días y conexiones a Internet que apenas pueden manejar tareas básicas en línea. Esta carencia tecnológica no solo limita el acceso a recursos educativos en línea y la investigación, sino que también obstaculiza la efectiva adopción de la inteligencia artificial en las aulas.

Los equipos desgastados y mal mantenidos a menudo son responsables de tiempos de respuesta lentos y fallos frecuentes. Esto impide que tanto maestros como estudiantes saquen el máximo provecho de las posibilidades que la tecnología moderna ofrece. La falta de inversión en la actualización tecnológica y en la infraestructura de red está generando un estancamiento en el proceso educativo.

Alguno politicos solo mencionan que han creado grupos de apoyo sicológico y han contratado mas sicológos para bregar con los problemas sociales de los estudiantes realmente creado por la educacion deficiente de los padres y personas a cargo de los niños. Se esta desviando el dinero de aprovechamiento academico y maestros para contratar sicólogos que no necesariamente aporta nada al aprendizaje. Los expertos en la enseñanza son los maestros y no los sicólogos. Esa contratación debe hacerse con el dinero del departamento de salud y no con el dinero que viene para educar al niño de Puerto Rico.

Enfoque en el Aprendizaje, No en la Tecnología

Es vital recordar que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, debe ser vista como una herramienta para mejorar el aprendizaje y no como un fin en sí misma. Las lecciones deben diseñarse en base a los desafíos y necesidades de los estudiantes, en colaboración con maestros comprometidos que comprendan las dinámicas específicas de sus aulas. En lugar de imponer soluciones tecnológicas desde oficinas administrativas aisladas, debemos empoderar a los maestros y estudiantes para que utilicen la tecnología de manera efectiva y significativa.

Lecciones de Finlandia y Singapur: Un Modelo a Seguir

Para entender la importancia de una infraestructura tecnológica sólida en la educación, podemos tomar ejemplos exitosos de otros países. Finlandia y Singapur son dos naciones que han priorizado la calidad educativa y han logrado resultados sobresalientes gracias a su inversión en tecnología de vanguardia y una infraestructura de Internet robusta en las escuelas públicas.

En Finlandia, el acceso a la tecnología se considera un derecho y no un privilegio. Las aulas cuentan con conexiones de alta velocidad y dispositivos actualizados, lo que permite a los maestros aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial de manera efectiva, mejorando así el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Singapur ha desarrollado un plan integral de tecnología educativa que incluye la capacitación de maestros, contenido digital de alta calidad y una infraestructura de Internet de alta velocidad. El enfoque se centra en el desarrollo de habilidades en lugar de la simple acumulación de conocimientos.

La Clave del Éxito: Internet Robusta y Maestros Dedicados

Si queremos avanzar hacia un sistema educativo efectivo que aproveche la inteligencia artificial y otras tecnologías, debemos abordar de lleno la falta de velocidad de Internet en nuestras escuelas públicas. Se requiere una inversión significativa en la actualización de equipos electrónicos y en la implementación de conexiones de alta velocidad para facilitar un aprendizaje efectivo y la adopción de la inteligencia artificial en las aulas.

No deben usar al maestro de tecnologia como tecnico de reparaciones de computadoras y programas administrativos. El maestro está para enseñar a los niños y dar apoyo a los maestros en la integración de la tecnologia para mejorar el aprovechamiento académico.

Además, es crucial liberar a los maestros de tareas administrativas excesivas y de burocracia innecesaria para que puedan enfocarse en la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica reducir su carga de trabajo, proporcionar más tiempo para la capacitación y el desarrollo profesional DIRECTO EN EL SALON DE CLASES POR UN SEMESTRE Y NO UNA CONFERENCIA DE UN DIA, y fomentar una mayor colaboración entre los educadores. Un enfoque más centrado en la educación y menos en la burocracia es esencial para mejorar la calidad educativa.

Conclusión

La educación debe ocupar un lugar central en nuestras prioridades, y la tecnología debe ser un aliado para lograr una educación de calidad. Ya no depende de tener un edificio bonito y ventilado. Hace falta acceso al mundo por medio de la internet robusta. ESO NO ESTA PRESENTE EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO Y ES URGENTE PARA QUE NO SIGAN FRACASANDO. Aprendiendo de ejemplos exitosos como Finlandia y Singapur, y destinando recursos a una infraestructura de Internet robusta, podemos avanzar hacia un sistema educativo que prepare a nuestros estudiantes para el futuro. Si deseamos un cambio positivo en la educación, debemos actuar con urgencia y enfocarnos en lo que realmente importa: el aprendizaje de nuestros estudiantes.