Dirección de la Alianza Internacional de Capellanes visita Departamento de Policía de New Bedford

New Medford, M.A.-La Dirección Central del Estado de Massachusetts de la Alianza Internacional de Capellanes, mejor conocida por sus siglas en Inglés ( International Alliance of Chaplains & Law Enforcement ) cuyo Presidente Mundial es el Obispo Dr. Luis Paniagua realizó una visita de cortesía a los Honorables Oficiales que componen la New Bedford Police Department.

La Comisión que visitó el Cuartel General que Comanda su Jefe el Señor Joseph C. Cordeiro y que fue recibida por el Oficial Samuel Ortega un Correcto Oficial que de acuerdo al encuentro demostró tener un excelente dominio de su carrera y que demuestra ser un veterano Policía.

De izquierda a derecha la Coronel Medico Pediatra, Capellan Dra. Margarita Beltre de Sanchez, La Señora Melissa Batchilder Directora de Comunicaciones de New Bedford Police Department, El Coronel Abogado Lic. Gregorio Lantigua Director de la Alianza de Capellanes en el Estado de Massachussets, el Oficial Samuel Ortega quien recibió la Comisión, El Capitán Marcos Santana González, Director de la Ciudad de Lawrence, Primer Teniente-Capellán Rafael Sánchez Director de New Bedford. y por Primer Teniente Teniente Merari De Sanchez, Sub-directora de New Bedford. MA.

El Comandante Mundial de la la Alianza Internacional de Capellanes ( International Alliance of Chaplains & Law Enforcement ) Obispo Dr. Luis Paniagua.

Fue encabezada por el Abogado Coronel-Capellán Lic. Gregorio Lantigua Herrera Director de la Alianza Internacional de Capellanes y Oficiales de la Ley Estado de Massachusetts e integrada tambien por la Coronel Médico Pediatra (FARD), Capellana Dra. Margarita Beltre de Sanchez.



Por el Coronel-Capellan Héctor Danilo Sánchez

Director de Relaciones Públicas y Difusión de la Dirección Central de la Dirección del Estado de Massachusetts, por el Capitán Marcos Santana González, Director de la Ciudad de Lawrence. MA.

Por el Primer Teniente-Capellán Rafael Sánchez Director de New Bedford. y por Primer Teniente Teniente Merari De Sanchez, Sub-directora de New Bedford. MA.

Esta hermosa Ciudad en lo que respecta a la Policía que trabaja, de acuerdo al hermoso mensaje de Bienvenida que le da su Jefe de Policia el Señor Joseph C. Cordeiro parece ser un hombre que realmente interpreta el sentir de un gran oficial dedicado con amor a su profesion, de acuerdo a lo expresado por este oficial en sus finas notas hechas a su Comunidad y que nos permitimos reproducir. Veamos:

Joseph C. Cordeiro de Policía de la Ciudad de New Bedford Massachusetts

En nombre de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de New Bedford, me gustaría darle la bienvenida a nuestro sitio web. También me gustaría invitarlos a visitar cualquiera de nuestras cuatro estaciones de policía en los vecindarios norte, sur, oeste y centro de nuestra ciudad. Nuestra organización está compuesta por profesionales altamente capacitados y dedicados que sirven a nuestra comunidad con respeto y empatía. Estoy muy apasionado y orgulloso de haber servido a los ciudadanos de New Bedford durante los últimos treinta años. Durante este tiempo, he tenido la suerte de trabajar con algunos de los oficiales de policía más talentosos y comprometidos del estado. Estoy humilde y agradecido por su dedicación, profesionalismo y servicio. En las últimas tres décadas, he visto muchos cambios, pero nuestros valores organizacionales tradicionales se han mantenido constantes.

Me encanta la ciudad de New Bedford, y estoy muy entusiasmado con el orgullo y la sinergia que atraviesa nuestra comunidad y nuestro departamento de policía. Creo firmemente en la filosofía de vigilancia comunitaria y en la importancia de fomentar continuamente la relación entre el departamento de policía y la comunidad. Necesitamos invertir en nuestra comunidad cuidando, de modo que juntos garanticemos que nuestra comunidad sea segura, sólida y segura.

El cuidado requiere que todos participen y participen. Para hacer esto, le pido que se una a nosotros para crear una “CIUDAD DE UNO”. No tenemos el lujo de permanecer inactivos. Debemos asistir a las reuniones del vecindario, ser voluntarios, ser mentores, comunicarnos e invertir el uno en el otro. Debemos continuar construyendo asociaciones y relaciones, y al hacerlo, identificaremos nuestras similitudes y apreciaremos nuestras diferencias. Al final, nos daremos cuenta de que somos uno en lo mismo; una "CIUDAD DE UNO".



Estoy dedicado a liderar nuestro departamento y representar a esta ciudad con un ojo atento hacia los nuevos desafíos del futuro con la compasión, colaboración y consistencia con la que siempre he estado comprometido. Estoy interesado en escuchar sus inquietudes, pensamientos, quejas y elogios, así que no dude en enviarme un correo electrónico a chiefNBPD@newbedfordpd.com en cualquier momento. Si lo prefiere, también me pueden contactar en persona en nuestras instalaciones de la sede ubicadas en 871 Rockdale Avenue durante el horario normal de atención o por teléfono al 508-991-6300 extensión 79452.

Le agradezco el privilegio de servir como su Jefe de Policía, y le agradezco por ayudarme a proteger nuestra ciudad.

Sinceramente, Joseph C. Cordeiro Jefe de policía

