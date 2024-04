Dío Astacio arranco la guerra a la basura en Santo Domingo Este, inicio en la Avenida Iberoamericana

Santo Domingo, R. D.- En un acto multitudinario celebrado en la explanada del Palacio Municipal de Santo Domingo Este, el pastor Dío Astacio asumió la mañana de este miércoles pasado como nuevo alcalde de ese municipio.

En su discurso de toma de posesión, Astacio dijo que confía manifestó su confianza en que Santo Domingo Este se levanta para convertirse en la ciudad más limpia, más segura, más ordenada y más próspera de la República Dominicana.

“Ustedes, queridos votantes, han puesto su confianza en mí. Ustedes anhelan una ciudad donde las esquinas brillen de limpia, donde sus ciudadanos puedan caminar con libertad, con aceras despejadas y amplias, donde la lluvia sea esperadas sin miedo y nuestros jóvenes puedan tener empleos dignos con educación cercana”, indicó.

Agregó que “ya soy el alcalde de esta ciudad, no solo de aquellos que votaron por mí, soy el alcalde de todos, donde mi prioridad es que la ciudad tenga la estabilidad, por lo que procuraré mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, transporte y recolección de basura».

Anunció que «a partir de mañana, se estará dando inicio a una guerra contra la basura con la ayuda de múltiples instituciones y el apoyo del Partido Revolucionario Moderno y de la sociedad civil».

Asimismo, dijo que priorizará en la estabilidad a nivel de salud y emocional, por lo cual procurará mejorar la calidad de los servicios, convirtiendo a SDE en la ciudad más limpia del país.

MANUEL JIMENEZ INCIDENTA ACTO

Manuel Jiménez

El alcalde saliente, Manuel Jiménez, incidentó el acto y exigió presentar el informe financiero de su gestión antes de la juramentación de Astacio. El presidente de la Sala Capitular del municipio, Juan Ramón Jiménez, le dijo que podría hacerlo luego y que el documento solo se entregaba a las nuevas autoridades, pero el también cantautor insistía en que tenía que leerlo antes del discurso de Astacio.

“Con esto de la Constitución y las leyes es que con esto no se puede inventar. Eso lo quiero decir de entrada porque esto es un atentado contra los preceptos elementales de las leyes de este país. ¿Y qué es esto? ¿Y pa´ dónde es que va esto? No, así no, me disculpan la imprudencia si lo fuera”, dijo el alcalde saliente. “¿Qué es esto? El desorden puede empezar ahorita, pero tienen que esperar a que yo me vaya», exclamó. Y acto seguido, se levantó e hizo entrega de los documentos al nuevo alcalde.

Sindico Dio Astacio arranco de inmediato la guerra contra la basura interviniendo el primer vertedero ubicado en la Avenida Iberoamericana acompañado de un gran cantidad de funcionarios y empleados del Ayuntamiento Santo Domingo Este, y con apoyo del Ministerio de Obras Publicas, Ministerio de Salud Publica la dirección de la Policía Nacional ubicada en Villa Altagracia.

EL nuevo Ejecutivo Municipal procedió a eliminar de golpe y porrazo el vertedero que estaba ubicado en la mencionada avenida Iberoamericana, el cual intervino con un numeroso personal, camiones, entre otras unidades de trasporte procediendo a retirar todo el basurero que le había dejado el antecesor Sindico saliente Manuel Jimenez.

De inmediato al ser abordado por los comunicadores el sindico anuncio que desde este momento arranco con la declarada guerra abierta contra la basura y agradeció a los Ministerios de Obras Publicas y comunicaciones, Salud Publica y asistencia social que le acompañaran y le apoyaran en ese operativo.

“El objetivo es eliminar este foco de contaminación, pero al mismo tiempo estamos trabajando con la comunidad, ya yo me reuní con la junta de vecinos porque tenemos que llegar a acuerdos la basura no es un relajo”, dijo.

En ese orden, manifestó que la ciudadanía debe tener conciencia de que la basura no pude despositarla cada vez que el quiera y donde quiera.

Destacó que tras reunirse con la junta de vecinos de la comunidad se llegará a un acuerdo para escoger los días para la recogida de basura y trabajar para solucionar la problemática.

Asimismo advirtió que previo acuerdo con los ciudadanos no permitirá bajo ningún concepto la tiradera de basura en lugar que no sea apropiado para la misma le recordó a todos los ciudadanos que era deber de todo munícipe mantener a su entorno limpio y sano por lo que dijo que procederá a someter a cualquier ciudadano que no respete las normas y reglas municipales.

Todo el que tire basura desde un vehículo indiscriminadamente va a ser sancionado, preciso el Sindico, hoy estamos estableciendo, estamos observando las dimensiones, anoche mismo estábamos estableciendo un presupuesto que estamos estableciendo ya porque lamentablemente tenemos un presupuesto que no fue aprobado el año pasado.

Y tenemos que tener un presupuesto que están claras las partes financieras y por eso estamos trabajando ya con la contraloría la parte financiera, para poder limpiar, al preguntársele si iría a declarar la ciudad en estado de emergencia, el sindico dijo que no que las ciudades no se declaran en estado de emergencia sino, que solo se buscarán las prioridades, lo que si se puede declarar son algunas urgencias y estas son algunas de ellas.

El Presidente Municipal dijo que tenían unos 50 camiones para la ciudad completa y esa cantidad de camiones da abasto para resolver el problema de la ciudad entera, y ese problema hay también que corregirlo, el Doctor Astacio una vez terminado el encuentro con la prensa se retiro a observar los trabajos que continuaban haciendo las brigadas, reuniéndose allí con una gran cantidad de las Juntas de Vecinos del sector.

Reconstrucción del Parque Mirador del Este

El alcalde Dío Astacio anunció que tras llos trabajos de limpieza en la zona Iberoamericana hay planes de construir un parque y colocar contenedores para evitar el cúmulo de basura.

Además, informó que habrá una campaña de comunicación y concienciación y habrá sanciones a quienes.

“La gente tiene que entender que después que lleguemos a acuerdos, no pueden venir las sanciones sin acuerdos, primero los acuerdos, la comunicación, la educación y cuando una persona decide violar los acuerdos y la comunicación entonces los vamos a sancionar”, indicó.

Reiteró que estarán disponibles todos los camiones necesarios y pedirán prestados para la jornada ya que el objetivo es eliminar todos los vertederos improvisados.