El debate Presidencial: Abinader, Abel y Leonel perfilaron el gobierno que saldrá de las urnas el 19 de mayo. Otras Noticias sobre el debate

Santo Domingo, R. D.-El miércoles 24 de abril marcó la fecha en que por primera vez, los principales candidatos presidenciales se enfrentaron en un debate “cara a cara”, donde presentaron sus propuestas intercambiaron ideas sobre las ejecuciones de las políticas del Gobierno actual y de gestiones anteriores.

Desde el primer momento, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hicieron uso de la réplica desde el inicio y se mantuvieron en ese ritmo a lo largo del abordaje de los nueve ejes temáticos.

Esa primera réplica llegó justo después de los dos minutos de presentación inicial que tenían los candidatos para dar a conocer el punto inicial de sus propuestas, cuando Fernández refutó el dato otorgado por el presidente Abinader en orden abordó el crecimiento de la economía y la reducción de los niveles de pobreza.

“Hay que recordar que durante esta gestión de Gobierno la economía no ha crecido un 6.2% como lo ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar solo en el 2020 la economía decreció un -6.7%. En el año 2021, el 12.1% fue un rebote estadístico y el propio Banco Central reconoció que el crecimiento de ese año fue de 4.7%, 4.9% en el 2022, 2.3 en el 2023 y en el 2024 es 3.3%, muy por debajo de lo que ha sido promedio de la República Dominicana”, argumentó quien fuera presidente de la República en tres períodos.

Abinader manifestó que “esas son las estadísticas y que si tienen un problema con las mismas deben de ir a dónde las hacen”.

Situación de Haití

Uno de los principales puntos tocados en el debate fue con relación a las medidas a tomar ante la crisis sociopolítica que afecta Haití y sus efectos en la República Dominicana y las comunidades fronterizas. Allí, el presidente Abinader repasó todas las políticas que ha tomado con respecto a esa problemática y los resultados de las mismas.

“Hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo y Gobierno internacional que ha querido que nosotros incumplamos nuestra ley de migración. Hoy nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, bien equipadas, hemos comprado equipos aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho y pregunten en la frontera cómo se han disminuido los robos de ganado y robos de vehículos”, manifestó Abinader.

La primera réplica sobre el tema vino de parte del candidato del PLD, quien manifestó que para mejorar “íntegramente” la situación de la frontera se tiene que eliminar “las mafias” existente entre los agentes de migración y en la forma en que se entregan las visas en el vecino país.

“Sí eso no se hace, ese problema va a seguir y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos que vemos cómo incluso en un gobierno de estabilidad fallida como lo es Haití, hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar nuestras relaciones diplomáticas para defender más los intereses y nuestra soberanía”, argumentó Abel, quien durante su respuesta al tema indicó que la construcción del muro “inició en el Gobierno del PLD”.

Abinader rebatió indicando que sobre ese tema los opositores “no hicieron nada en sus 16 años de gobierno” y que ellos “en tres hemos tenido que implementar todas medidas” porque no encontraron nada.

Leonel tomó su réplica para indicar que los gobiernos pasados no hicieron el muro porque Haití “no había llegado a los niveles de inestabilidad y Estado fallido que es ahora mismo”.

Durante el tema de educación, los candidatos igual se interpusieron sus ideas. Allí, el presidente expuso su punto indicando la mejora que tuvo el país en las pruebas PISA, atribuyéndole la mejora a que durante la pandemia, las clases no se detuvieron debido al sistema que implementaron con las clases por televisión y la no pérdida del año escolar.

Sobre ello, tanto Fernández como Martínez fueron enfáticos en señalar que la posición ocupada por el país en el ranking PISA no es una para celebrar, además de recalcar que la implementación de esa “educación a distancia” no fue funcional.

“Durante la pandemia, las discotecas abrieron primero que las escuelas. No podemos hablar de un avance en la educación, de hecho el Foro Económico Mundial señala que una de las causas de que las empresas internacionales no inviertan es la baja calidad educativa”, argumentó Martínez.

El expresidente Fernández añadió que el hecho de no haber alcanzado una “mejoría” tiene que ver con el hecho de que no había una planificación y que el problema de la educación no era “de inversión” si no de ejecución.

En torno a la seguridad ciudadana, Martínez le cuestionó a Abinader con relación a la implementación del denominado “Plan Guiliani”, a lo que el mandatario mencionó que mediante sus políticas se ha logrado “disminuir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes”, frente a lo que Fernández manifestó que las cifras son una “manipulación estadística”.

Otros temas

Las políticas sociales, el manejo de la transparencia y la corrupción administrativa, la solución a la crisis del transporte, la violencia de género y los feminicidios, entre otros fueron los demás temas debatidos por los candidatos presidenciales.

Un debate inédito

Este debate presidencial, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), marcó la primera vez que todos los candidatos con posibilidades reales de ganar las elecciones compartieron el mismo escenario para contraponer sus propuestas e ideas.

Lo más cercano a este escenario se vivió en el 2016, cuando todos los candidatos de entonces, incluyendo el principal opositor Luis Abinader, estuvieron en el debate a excepción de uno, el presidente Danilo Medina, quien se encontraba en medio de la búsqueda de una reelección que terminaría consiguiendo con facilidad.

Los daños ocasionados a Las Dunas de Baní con el corte y quema de árboles, así como la muerte del agricultor, Francisco Ortiz, asesinado tras denunciar la extracción de arena en un río de Constanza, fueron dos puntos tocados por Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez, del Partido de la Liberación (PLD), en el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

Tanto Leonel Fernández como Abel Martínez se refirieron a estos puntos en la réplica a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien en su participación indicó que su gobierno ha elevado tres nuevas zonas a áreas protegidas y parques nacionales, además de haber reforzado la presencia de miembros del Ejército en la Sierra de Bahoruco y los Haitises.

Dentro de sus propuestas para las acciones que implementaría de llegar a la presidencia para tener ciudades que respondan a las catástrofes naturales, Abel Martínez explicó que reforestaría las cuencas altas y bajas, para “también proteger el agua”, trabajar para eliminar todos los vertederos a cielo abierto y construir infraestructuras para que sean resistentes a los fenómenos naturales.

Mientras que Leonel Fernández dijo que el trabajo debe ser en la adaptación y mitigación, con un sistema energético dependiente de energía renovable, con la protección del ecosistema, promoviendo una producción y consumo responsable y más protección a las áreas protegidas.

El candidato a la reelección presidencial por el partido del PRM, Luis Abinader, manifestó durante el debate que coordina la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), que el país necesita una reforma constitucional para fortalecer la independencia del Ministerio Público.

Abinader aseguró que el Ministerio Público es independiente “por primera vez”; al tiempo que apeló a que la oposición se una para que, además, se ponga el llamado “candado” a la Constitución, para evitar una reelección presidencial más allá de dos períodos.

“Nosotros solo haríamos esos dos cambios, uno del Ministerio Público y el otro para ponerle el llamado candado para que nadie, aunque tenga mayoría, no se anime a cambiar los términos de elección”, dijo el actual presidente.

En su participación aseguró que anteriormente el órgano acusador no era independiente.

Respecto a la elección del procurador general de la República, fue refutada por el candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien manifestó que la independencia del órgano acusador y de sus titulares no se circunscribe a los términos de elección de sus miembros.

De su lado, Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, se debe ampliar la discusión, “que sea escogido por una terna, enviada por el Consejo del Ministerio Público, y que nos sea de manera directa por el presidente de la República”.

Al hablar sobre la seguridad ciudadana durante el debate presidencial, los candidatos a la presidencia de las tres fuerzas mayoritarias expresaron algunas soluciones para contrarrestar este flagelo.

De acuerdo con diversas encuestas, la inseguridad ciudadana es uno de los principales factores que le genera preocupación a la sociedad dominicana, principalmente a la juventud.

Ante esto, los candidatos presidenciales de los tres partidos políticos mayoritarios pretenden combatirla implementando acciones estratégicas y recurriendo a la utilización de la tecnología.

LUIS ABINADER

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, expresó que uno de los principales causantes de la criminalidad en el país son los jóvenes que ni estudian, ni trabajan (Los nini).

Por esta razón, el actual mandatario dominicano manifestó que su gestión ha desarrollado diversos programas educativos, a través de Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y otras entidades educativas, para garantizar la formación laboral de la juventud.

“Hemos visto las causas de la criminalidad, son los ninis, los que ni estudian ni trabajan. ¿Qué hemos hecho? Hoy tenemos 120 instalaciones de la operación 14/24, jóvenes de 14 a 24 años de edad para darles y estamos graduando a miles en el país”, destacó.

Abinader también resaltó que durante su periodo gubernamental se han construido 7 instalaciones del ITLA. Al igual señaló que fueron edificadas 34 extensiones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para asegurar la capacitación educativa de los jóvenes.

Además, el aspirante a la reelección apuntó como referentes de mejoras la evolución en los márgenes salariales, seguros médicos de los agentes policiales y el ofrecimiento de más facilidades para sus familiares.

“De 5,100 pesos que era el de la policía, lo llevamos a 29,000 pesos de un raso de la Policía. Le estamos dando un mejor seguro médico que no tenían y le estamos dando también educación a sus hijos”, puntualizó.

También, Abinader señaló la conformaciones de nuevos centros de entrenamientos policiales y los esfuerzos que realiza todas las semanas para disminuir la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes en el territorio.

Durante el debate presidencial que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader y el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, tuvieron un roce de opiniones al hablar sobre el sistema de seguridad social.

Luego de que Abinader planteara su posición sobre las mejoras que haría para fortalecer el sistema de seguridad social, Abel tomó el turno a réplica y le reclamó Abinader sobre un supuesto “festival de pensiones solidarias” que según indicó, ha otorgado el candidato del partido oficialista en su gestión.

“Muchas veces en vez de priorizar a una enfermera que tiene 40 años trasnochándose en un hospital se prefiera privilegiar favoritismo político, creo que debe de haber un marco regulatorio que vaya en la dirección de privilegiar más al hombre del trabajo”, dijo el candidato peledeísta.

A estas aseveraciones, Abinader no tardó en replicar y detalló que hasta el 2020 se habían entregado 11 mil pensiones solidarias. “Es bueno que investigue”, le exhortó Abinader a Martínez.

Continuó diciendo que en su gestión han otorgado casi 60 mil de acuerdo únicamente a las recomendaciones de sistema de seguridad social.

“Yo quiero que él (Abel Martínez) revise y me diga a quién hay que sacar de esas pensiones”, dijo Abinader retando a su contrincante en pleno debate.

“Que busquen quienes la tienen y nos recomienden a quien sacar públicamente”, dijo Abinader al tiempo que Martínez aprovechó para contestarle brevemente que le remitirá el listado.

“Le remitiremos el listado”, enfatizó Martínez haciendo una contrarréplica sin derecho ya que dentro de las reglas no estaba permitido.

SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

Minutos antes, al exponer sus puntos de vistas sobre este tópico.

Martínez, indicó que “la ley de seguridad social es insostenible” y señaló que cada 7 de cada 10 envejecientes no tiene una pensión mientras que los otros tres adultos mayores, en caso de tenerla no son dignos y no les ayudaría a sobrevivir a una enfermedad debido a la poca cobertura de medicamentos.

“Tenemos que revisarla”, enfatizó.

Martínez consideró que para una posible revisó se debe de coordinar una estrategia que conquistar a los trabajadores informales para que estos puedan cotizar.

“El gobierno tienen que hacerse garante de todas estas personas que se pasan la vida trabajando y no tiene para los medicamentos”, señaló.

Por su lado, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP), expresó que la referida ley representó un avance en materia de “repartos” que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional y resaltó que el sistema actual tiene algunas deficiencias.

Entre ellas, enumeró que el sistema no es equitativo ni solidario debido al manejo que tiene el sistema contributivo, el cual es financiado por los trabajadores y el empleador ofreciendo un percapita superior a los afiliados al subsidiado, donde están, según detalló, los indigentes, las desempleadas, entre otros.

Dijo que estos últimos tienen que acudir a los centros médicos públicos que viven “copados” porque no les reciben en la clínica debido a la desconfianza al gobierno que no “paga a tiempo” y son usuarios de segunda categoría.

El candidato del partido oficialista, argumentó que esta ley debió de modificarse hace unos 10 años y que la oposición no lo hizo en 16 años y ahora se quejan.

“Durante 16 años no variaron nada. Entonces hemos llevado de 2 millones 400 mil personas más al seguro familiar, aumentar de un millón a dos millones la cobertura enfermedades catastróficas e integrar 70 nuevas operaciones al seguro”, detalló como parte de los reforzamientos que ha ejecutado el gobierno en este sistema agregando que su prioridades son la atención primaria, mejorar la cobertura y tener un sistema más justo.

El presidente de la República Luis Abinader, quien además es candidato a la reelección para los comicios del próximo 19 de mayo, dijo que en su gestión de gobierno ha logrado hacer más que los partidos opositores en 20 años, en materia de extranjeros en condición de ilegalidad.

El mandatario expuso los cambios que ha realizado con relación a la frontera haitiana, destacando la creación de la verja perimetral inteligente, mejorías en los salarios de los soldados que prestan servicios en la zona fronteriza y la preparación de las Fuerzas Armadas. Las informaciones han sido ofrecidas en el debate que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), en el cual participan los candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios.

Al debatir sus propuestas en el debate presidencial de los partidos mayoritarios tanto Martínez como Abinader estuvieron de acuerdo en que se debe mejorar la preparación de los maestros.

Los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), Abel Martínez y Luis Abinader, coincidieron este miércoles en algunos puntos a mejorar el sistema educativo de República Dominicana. Al debatir sus propuestas en el debate presidencial de los partidos mayoritarios, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), tanto Martínez como Abinader estuvieron de acuerdo en que se debe mejorar la preparación de los maestros.

En el caso del expresidente de la Cámara de Diputados, habló de impulsar un plan de formación de directores, para que estos puedan gerenciar todo lo que tenga que ver con la pedagogía de un recinto escolar. Asimismo, planteó la necesidad de seguir la construcción de infraestructuras modernas para que los alumnos tengan mejor acceso a la educación.

Igualmente propuso un programa de escolaridad bilingüe, al incluir el programa de “Inglés por Inmersión” a los bachilleratos del sistema educativo, además de la inclusión de programación computacional en el currículum de las escuelas. En tanto, Abinader abogó por una mejor formación de educadores a través de Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam). Sobre esto, aseguró que se ha cuadruplicado los entrenamientos a los maestros. También destacó la implementación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) para mejorar la asistencia escolar.

STEAM

Durante su turno el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que la sistema dominicano se beneficiaría de la implementación de un programa basado en la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).