Comandante General del Ejército Dominicano encabeza graduación de 503 soldados en cursos tácticos especializados Barahona. Otras Noticias del ERD

Campamento Militar “16 de Agosto”, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste R. D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, encabezó la ceremonia de graduación de 503 soldados que culminaron exitosamente los diferentes cursos tácticos impartidos por la institución durante las promociones comprendidas entre octubre de 2025 y junio de 2026, reafirmando el compromiso del Ejército con el fortalecimiento de sus capacidades operacionales y la preparación permanente de sus tropas.

El acto, celebrado en la Plaza de Ceremonias del Campamento Militar “16 de Agosto”, reunió a autoridades militares, oficiales superiores, oficiales subalternos, instructores, suboficiales, clases y alistados, quienes fueron testigos del esfuerzo, la disciplina y la dedicación demostradas por los graduandos durante su proceso de formación.

Durante la jornada fueron investidos 81 miembros de la institución en el Curso de Comando, 80 del Curso de Cimarrón, 66 del Curso de Cazadores, 52 del Curso de Montañeros, 59 del Curso de Macheteros, 75 del Curso de Iguaneros, 41 del Curso de Hateros y 49 cadetes del Curso de Cazadores, para un total de 503 graduados, distribuidos en las diferentes promociones desarrolladas por la institución.

Asimismo, fueron reconocidos 34 miembros de la institución que obtuvieron los más altos méritos académicos y de desempeño durante su entrenamiento, destacándose por su liderazgo, disciplina, resistencia física y excelencia en el cumplimiento de las exigencias de cada programa táctico.

El Comandante General exhortó a los graduandos a poner en práctica los conocimientos adquiridos con responsabilidad, honor y espíritu de servicio, recordándoles que el verdadero valor de la formación táctica se refleja en el liderazgo, la disciplina y el ejemplo que cada soldado proyecta en el cumplimiento del deber.

Con esta graduación, el Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo el apresto operacional de sus unidades mediante un entrenamiento especializado que incrementa las capacidades individuales y colectivas de sus soldados, consolidando una fuerza terrestre cada vez más eficiente, disciplinada y preparada para garantizar la seguridad y la defensa del territorio nacional.

Desarrollo de la Comunidad y Ejército RD llevan jornada de asistencia médica y social a familias vulnerables de Barahona

Barahona, R. D.-El Ejército de República Dominicana (ERD), y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) y el en coordinación con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), realizaron una jornada de asistencia médica y social en el barrio Los Solares de Milton, en Villa Central, de Barahona, donde fueron beneficiados cientos de ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa forma parte del programa La Ruta Comunitaria, impulsado por la DGDC para atender de manera integral las necesidades prioritarias de las comunidades de mayor vulnerabilidad.

El operativo fue supervisado por el titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quienes explicaron que estas intervenciones puntuales, para resolver problemas inmediatos, representan el compromiso del Gobierno dominicano de continuar llevando soluciones a los residentes en las diferentes comunidades.

“Los que estamos encomendados a trabajar con temas comunitarios es siempre estar cerca de los más vulnerables y esta es una acción más que hacemos aquí en esta comunidad con impacto en la provincia de Barahona”, destacó el director general de Desarrollo de la Comunidad, al añadir que son las directrices del presidente de la República, Luis Abinader.

Mientras, la gobernadora de Barahona, Oneida Félix, manifestó “agradecimiento eterno por acompañar estas comunidades vulnerables, no solo con este operativo, sino por todo el tiempo que han tenido trabajando en la provincia”.

La jornada incluyó evaluación clínica general, familiar, oftalmológica, dermatológica, pediátrica, urológica, cardiológica, ortopédica y odontológica; medición de la presión arterial; además, entrega de electrodomésticos, canastillas, mosquiteros, raciones de alimentos, y juguetes para niños; también fueron ofrecidos servicios de barbería a los residentes.

En la actividad estuvieron presentes, además, la encargada de Senasa en la región, Smaillyn Segura; del Ejército de República Dominicana, el general de la Quinta Brigada, Freddy Soto Torman; el director de Asuntos Civiles del G5, coronel Eriales Grullón Camacho; la directora del Centro Educativo María Montez, Jerce Piña; los miembros del Centro Oasis de Vida, Raquel Pujol, y los pastores Teófilo Alcántara y Janet Rodríguez; integrantes de la Fundación Inspiramos Esperanza y de la Asociación de Comerciantes de Barahona, y otras personalidades.

Mientras, por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, el subdirector general, Félix Daniel Paulino, la encargada provincial en Barahona, Saida Reyes, y otros colaboradores.

Ejército detiene a 29 haitianos indocumentados en un camión de carga tipo furgón tras persecución en Valverde

La interdicción fue llevada a cabo por soldados de la 4ta. Brigada de Infantería, quienes interceptaron el vehículo de carga cerrado Hyundai Porte II, color blanco, cuando transitaba por la Autopista Duarte, próximo al Cruce de Guayacanes.

De acuerdo con el informe militar, el conductor, identificado como Misael Antonio Zapata López, al notar la presencia de la patrulla emprendió la huida, originándose una persecución. Durante la maniobra de escape intentó realizar un giro a alta velocidad, perdiendo el control del vehículo volcándose en la vía.

El conductor intentó evadir una patrulla militar en la Autopista Duarte perdiendo el control del vehículo en las proximidades del Cruce de Guayacanes.

Tras el accidente, el conductor fue detenido por la patrulla del ERD actuante. Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron a dos (2) nacionales haitianos en el asiento delantero del pasajero y a otros veintisiete (27) más en la parte trasera del furgón, para un total de veintinueve (29) extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos, diecinueve (19) hombres, nueve (9) mujeres y una (1) menor de edad.

El conductor, los extranjeros detenidos y el vehículo ocupado fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente las operaciones de vigilancia, patrullaje e interdicción en la línea fronteriza y en otras áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad del territorio nacional.