Luto en San Carlos Ultiman a un baloncestista; Policía investiga el caso

Palacio de la Policia Nacional, Santo Doomingo, R. D.-La Policía Nacional de la Repubica Dominicana informó este lunes que fue ultimado el baloncestista Yeuri Rodríguez Batista, tras ser atacado por un individuo la tarde de ayer, domingo, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por el Director de Relaciones Publicas de la Policia Nacional y vocero de la institución, Coronel Diego Pesqueira, el hecho ocurrió cuando Rodríguez Batista se encontraba en la calle Benito González colaborando con un amigo que instalaba un equipo de música en un vehículo.

Según explicó Diego Pesqueira muy triste, un hombre que se desplazaba en una motocicleta se detuvo en el lugar, descendió portando un casco protector y una pistola calibre 9 milímetros, le disparó y posteriormente lo despojó de una cadena de oro que llevaba puesta el joven deportista.

El Coronel Policial quien manifestando su tristeza decia: Este caso me ha lastimado muy senciblemente primero como Oficial Policial y segundo porque el es un dirigente del Club San Carlos y que ademas, que yo conocia este joven deportista desde que era un niño, ere un joven que no tenia antecedentes penales, no tenia ningun tipo de problemas con nadie, pero aseguro que los investigadores estan tras la pista del Asesino.

En la escena fueron recolectados dos casquillos calibre 9 milímetros, mientras equipos de investigación, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizan el levantamiento de cámaras de vigilancia y el seguimiento de la ruta utilizada por el presunto agresor.

Investigación en curso

El oficial indicó que realiza entrevistas y otras diligencias investigativas. Confirmó que la víctima fue trasladada con vida a un centro de salud privado, donde falleció.

El baloncestista Yeuri Rodríguez Batista quien fue cobardemente asesinado en San Carlos por un individuo que se desplazaba en una motocicleta por el sector, la Policia lo esta buscando muy activamente para ponerlo a disposcicion de la Justicia.

La Policía señaló que continúan las pesquisas para establecer las circunstancias exactas del crimen.

Asimismo, destacó que Rodríguez Batista no tenía antecedentes penales, trabajaba en una institución del Estado y era un reconocido deportista que representó durante años al Club San Carlos, además de participar en competencias de baloncesto en San José de Ocoa.

“Queremos garantizar a toda la ciudadanía que el autor de este hecho será ubicado, apresado y sometido a la justicia“, expresó el portavoz policial.

En la rueda de prensa ofrecida en su despacho el Coronel Pesquira abordo otros temas de interes de la Sociedad en la que especifico otros casos pendientes en la cual la Policia Nacional de la Republica Dominicana continua investigando para posteriormente ofrecerele la informacion ya terminada a la CIudadania.