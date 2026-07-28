Presidente Abinader agradece el compromiso del sector agropecuario y afirma que el reconocimiento de la FAO pertenece a todo el pueblo dominicano. Otras Noticias Presidenciales

Moca, Provincia Espaillat, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona agradeció este lunes el compromiso de los productores agropecuarios y destacó que la salida de la República Dominicana del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es un reconocimiento que pertenece a todo el pueblo dominicano, especialmente a los hombres y mujeres que trabajan día a día en el campo.

Durante un acto celebrado en el Club Recreativo de Moca, el mandatario reconoció el papel determinante de los hombres y mujeres del campo para que el país lograra salir del Mapa del Hambre de la FAO, al reducir la proporción de personas que padecen subalimentación a menos del 2.5 % de la población.

El gobernante, acompañado de los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que este reconocimiento internacional refleja los avances alcanzados por el país en materia de seguridad alimentaria y constituye un logro producto del esfuerzo conjunto entre el sector agropecuario y las políticas públicas impulsadas por el Gobierno.

El presidente Abinader expresó que el principal mérito corresponde a los productores agropecuarios, quienes trabajan diariamente para garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional.

“República Dominicana salió del Mapa del Hambre porque sus productores nunca dejaron de alimentar y trabajar por este país”, manifestó.

El jefe de Estado explicó que este resultado fue posible mediante una estrategia basada en dos pilares fundamentales: aumentar la producción nacional de alimentos y mejorar el acceso de la población a esos productos.

En ese sentido, destacó que el Gobierno ha impulsado programas de financiamiento, preparación de tierras, entrega de material de siembra, rehabilitación de caminos interparcelarios, fortalecimiento de los sistemas de riego, asistencia técnica, seguros agrícolas y mecanismos de comercialización para respaldar a los productores.

Asimismo, resaltó las políticas orientadas a fortalecer el poder adquisitivo de la población, entre ellas los aumentos salariales por encima de la inflación, el crecimiento del empleo formal y el fortalecimiento de los programas de protección social dirigidos a los hogares más vulnerables.

El presidente Abinader señaló que la combinación de estas medidas permitió aumentar la disponibilidad de alimentos y facilitar que más familias dominicanas pudieran acceder a ellos, contribuyendo además a una reducción histórica de la pobreza extrema y a una disminución significativa de la pobreza general.

El mandatario aseguró que el Gobierno continuará respaldando a los pequeños, medianos y grandes productores, promoviendo una agricultura más moderna, productiva, sostenible y resiliente, con el propósito de consolidar la seguridad alimentaria y fortalecer el desarrollo del campo dominicano.

Al concluir el acto, el jefe de Estado agradeció el compromiso del sector agropecuario y afirmó que este reconocimiento pertenece a todo el pueblo dominicano, especialmente a los hombres y mujeres que trabajan cada día en el campo.

“Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio y por alimentar a República Dominicana. Juntos hemos alcanzado una meta importantísima para nuestro país y seguiremos trabajando unidos para conquistar nuevos logros”, expresó.

Llama a fortalecer las inversiones para garantizar la competitividad del campo

Al agradecer en representación del sector, Dionis Fernández, afirmó que el reconocimiento de la FAO evidencia un cambio estructural en la seguridad alimentaria del país y llamó a fortalecer las inversiones para garantizar la competitividad del campo.

También dijo que este logro constituye un homenaje a miles de hombres y mujeres que trabajan diariamente para garantizar la producción de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

El representante del sector agropecuario sostuvo que este avance pertenece a todos los dominicanos y valoró el apoyo del presidente Abinader mediante políticas públicas e inversiones dirigidas al fortalecimiento del campo.

Explicó que la exclusión del país del Mapa del Hambre de la FAO responde a una metodología internacional que evidencia los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria.

Asimismo, destacó el aporte de los productores agrícolas y pecuarios, trabajadores del campo, transportistas, industriales y demás actores que forman parte de la cadena de producción de alimentos.

Fernández llamó a convertir este logro en un punto de partida para seguir impulsando un sector agropecuario más productivo, competitivo y sostenible, mediante mayores inversiones, acceso a financiamiento, tecnología, infraestructura, seguros agropecuarios y apertura de nuevos mercados.

Estuvieron presentes la gobernadora Patricia Muñoz; el presidente del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández; la subdirectora del Dasac, Luz Estrella; el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; el exministro de Agricultura, Limber Cruz, entre otras personalidades.

Abinader atribuye agropecuaria salida de RD Mapa del Hambre

ESPAILLAT.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la salida de República Dominicana del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) constituye un logro de todo el pueblo dominicano, especialmente de los hombres y mujeres que trabajan en el campo.

Durante un acto celebrado en el Club Recreativo de Moca, el mandatario agradeció el compromiso del sector agropecuario y destacó que el reconocimiento internacional refleja los avances alcanzados por el país en materia de seguridad alimentaria, tras reducir la proporción de personas que padecen subalimentación a menos del 2.5 % de la población.

Acompañado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, el jefe de Estado sostuvo que este resultado es fruto del trabajo conjunto entre los productores nacionales y las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

“República Dominicana salió del Mapa del Hambre porque sus productores nunca dejaron de alimentar y trabajar por este país”, expresó.

CALIFICA AVANCE FUE ESTRATEGIA INCREMENTAR PRODUCCION

Explicó que el avance fue posible gracias a una estrategia sustentada en el incremento de la producción nacional de alimentos y en la ampliación del acceso de la población a esos productos.

Resaltó iniciativas gubernamentales como programas de financiamiento, preparación de tierras, entrega de material de siembra, rehabilitación de caminos interparcelarios, fortalecimiento de sistemas de riego, asistencia técnica, seguros agrícolas y mecanismos de comercialización.

Destacó medidas orientadas a mejorar el poder adquisitivo de la población, entre ellas aumentos salariales, crecimiento del empleo formal y el fortalecimiento de los programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables.

Abinader aseguró que el Gobierno continuará respaldando a los pequeños, medianos y grandes productores con el objetivo de consolidar una agricultura más moderna, sostenible y competitiva.

PRODUCTORES VALORAN RESPALDO DEL GOBIERNO

Durante el acto, Dionis Fernández, en representación del sector agropecuario, valoró el respaldo brindado por el Gobierno y afirmó que la exclusión del país del Mapa del Hambre evidencia un cambio estructural en materia de seguridad alimentaria.

Fernández destacó el aporte de productores, trabajadores agrícolas, transportistas e industriales, y llamó a fortalecer las inversiones en tecnología, infraestructura, financiamiento y apertura de nuevos mercados para garantizar la competitividad y sostenibilidad del campo dominicano.

En la actividad participaron la gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz; el presidente del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; y el exministro de Agricultura, Limber Cruz, entre otras autoridades y representantes del sector.