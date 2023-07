Arrestan presunto cabecilla de red de falsificadores de títulos de

Santo Domingo, R. D.-Este domingo fue apresado el señor Virgilio Almonte Sánchez (Boni), presunto cabecilla de una red de falsificadores que, con maniobras fraudulentas, se hizo entregar por el Registro de Títulos de la provincia Santo Domingo 40 certificados de títulos de propiedad, dos de ellos propiedad del Estado dominicano, correspondientes a los barrios de los Mameyes y Villa Duarte.

Almonte Sánchez fue arrestado mediante orden judicial de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, y sometido a la acción de la justicia por ante la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, cuya audiencia fue fijada para este lunes 17 de julio.

Entre las compañías afectadas están Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A.; Poligono Industrial Hato Nuevo, S.A.;Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., entre otras.

Así como personas físicas, algunas de ellas fallecidas, como el señor Daniel Carvajal Lois, primer síndico que tuvo el municipio Santo Domingo Norte.

MODUS OPERANDI

Las autoridades indicaron que en fecha 27 de abril de 2018 el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez procedió a retirar del Registro de Títulos de la Provincia Santo Domingo, el duplicado de dueño del título correspondiente a la parcela No. 76 del Distrito Catastral No. 06, propiedad de la Inmobiliaria Brisas del Mar, S.R.L. haciendo uso del poder de representación de fecha 16 de marzo de 2018, supuestamente emitido en su favor por el ciudadano Andrés De Jesús Porcella Morales.

Sin embargo, mediante querella de fecha 3 de octubre de 2018 las sociedades comerciales Paraíso Caribeño S. R. L., Brisas del Mar S. R. L. y Paraíso Antillano S. R. L., denunciaron ante el abogado del Estado que no habían emitido ningún poder en favor de terceros para el retiro del referido título de propiedad ante la jurisdicción inmobiliaria.

En ese sentido, en fecha 19 de agosto de 2019, luego de evaluado el original del poder de representación utilizado por el imputado ante la jurisdicción inmobiliaria, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un informe pericial, en el que certifica que la firma manuscrita que aparece plasmada en el poder, no se correspondía con la firma y rasgos caligráficos de Andrés de Jesús Porcella Morales.

Igualmente, señalaron que en fechas 21 y 23 de mayo de 2018, el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni), utilizó un poder de representación.

Este alegadamente estaba firmado por el ciudadano Andrés Emilio Bobadilla Fernández, quien actuaba como representante de la empresa Sociedad Inmobiliaria CxA (Corde), y en ocasión del documento, autorizaba al retiro del título correspondiente a la parcela 779-A y 203 del Distrito Catastral No.6, del Municipio Santo Domingo Este, propiedad del Estado dominicano.

En ese orden, en fecha 24 de mayo de 2019 la Sociedad Inmobiliaria C. x A., empresa perteneciente a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), una vez detectada la entrega de sus títulos de propiedad, en manos del señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni.

Posterior se procedió a denunciar sobre la situación ante el Abogado del Estado y Fiscal de Tierras, entidad que consigue localizar al ciudadano Andrés Emilio Bobadilla Fernández, quien asegura no conocer a ese señor.

De igual manera, precisan las autoridades que en fecha 19 de abril de 2018 el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni), procedió a retirar también el duplicado de dueño del título correspondiente a la parcela No. 76 del Distrito Catastral No. 06, propiedad de la Inmobiliaria Brisas del Mar. S.R.L.

Haciendo uso del poder de representación de fecha 26 de marzo de 2018, supuestamente emitido en su favor por el ciudadano José Luis Asilis Elmudesí.

Sin embargo, mediante querella de fecha 28 de agosto de 2018 las sociedades comerciales Paraíso Caribeño S. R. L. y Brisas del Mar S. R. L., denuncian ante la Fiscalía de Santo Domingo Este que no habían emitido ningún poder en favor de terceros.

FRAUDE

Al mismo tiempo que advirtió de la posibilidad de un fraude para dicha transacción, indicando que el señor Asilis Elmudesi (propietario de Metro Country Club), no ostentaba ningún cargo directivo en ninguna de las compañías querellantes.

Resulta que en fecha 14 de mayo de 2019, luego de evaluado el original del poder de representación utilizado por el imputado el Inacif emitió el informe pericial No. D-0120-2019, en el que certifica que la firma manuscrita que aparece plasmada en el poder, no se corresponde con la firma y rasgos caligráficos de Luis José Asilis Elmudesi.

Familias Santana y Castillo felicitan a autoridades por este apresamiento

Dos emblemáticas y respetables familias de Boca CHica, las Familias Santana y Castillo felicitan de manera muy efusiva a las autoridades competentes que se han esmerado en investigar y apresar a este persona señalada como parte de una red de falsificadores de titulos de propiedad.

A la vez que dicen esa persona es tan solo una arista de esa peligrosa red de falsificadores, agregaron los voceros de esas dos faomilias que lo mas importante seria saber quienes en la Jursidccion inmobiliaria se prestan a seervirle a esos mafiosos que sin ningun tipo de temor ademas de cometer todas esas tropelias en contra de humides familias respetables para con una componenda entre maisosos quienes son los que le dan mucho dinero a malos empleados que estan enquistados en la Jruccion inmobiliaria.

Esas peligrosas mafias cometen delito desde falsificaciones a firmas de gentes ya fallecidas, asi como montaje de planos para con

Familias Santana Y Castillo felicitan autoridades por arresto

Las Familias descendientes del General Pedro Santana y la Familia Castillo, dos respetables y emblemáticas de Boca Chica felicitaron de manera muy efusiva a las autoridades que efectuaron esta investigación e hicieron un llamado para que sean ampliadas esas investigaciones para que dan con los demas complices que no son mas que empleados de la jurisdicción inmobiliaria quienes en compañía de Abogados, policías, sicarios y Militares se han constituidos en asociación de malhechores.

para una vez después de haber obtenido esos títulos fraudulentos van donde el Abogado del Estado para ir a buscar resoluciones para con elllas desalojar, secuestrar y hasta lotificar propiedades privadas con sus títulos para, tal y como nos pasó a nuestras familias y lo peor con complicidad, ya no solo de los mafiosos, sino de Militares y policías los cuales al ser aparentemente bien pagados están al servicios de estas mafias.

Tal y como esta sucediendo ahora mismo en los Tanquecitos de Boca Chica Santo Domingo Este, alli una pelgirosa mafia fue a invadirnos nuestras propiedades con el apoyo de un contingente de Guardias, policías y otros personajes que mas gentes de bien lo que parecen es ser Sicarios.

Y lo peor después que la honorable procuradora ordena una investigación y saca a los vándalos de nuestras ´propiedades, ahora el que va a vandalizarnos nuestras propiedades en los Vehículos y con los Hombres de la Policía Nacional de República Dominicana es nada mas no nada menos que el Teniente Coronel (PN) De Leon, quien es ademas subdirector de la Policía Nacional de ese importante cuartel de la policía

Las familias entiende que se deben profundizar las investigaciones para que den con funcionarios y empleados que están al servicio de esas mafias que de manera irresponsables sirven por dinero a esos invasores que no son mas que estafadores y dueño de lo ajeno y ademas con la aprobación también de malos abogados y jueces, así que nuestras familias esperan con ansias el resultado de esa investigación que hemos solicitado al honorable presidente de la República Dominicana.

