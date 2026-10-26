¡Tampa Bay contra la pared! Peralta carga con la esperanza de los Rays

PULSO DEPORTIVO

La Serie Mundial llega esta noche a Florida con Milwaukee arriba 2-0. Freddy Peralta enfrentará a su antiguo equipo en un partido que podría definir el futuro de Tampa Bay, mientras Junior Caminero y Yandy Díaz buscan despertar una ofensiva que ha dejado escapar dos victorias.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Lunes, 26 de octubre de 2026 | Florida Central

Llegó la hora de responder

ST. PETERSBURG, Florida.— La Serie Mundial de 2026 entra esta noche en una etapa decisiva. Los Tampa Bay Rays regresan a Tropicana Field con la obligación de reaccionar frente a unos Milwaukee Brewers que han ganado los primeros dos encuentros y se encuentran a solamente dos victorias de conquistar el primer campeonato de su historia.

El tercer partido comenzará a las 8:00 p. m., hora del Este, en un escenario que promete convertirse en el centro de atención del béisbol estadounidense.

La situación es delicada.

Tampa Bay perdió el primer encuentro 3-2, después de desperdiciar oportunidades ofensivas en los momentos decisivos. En el segundo, cayó 5-4 tras permitir que Milwaukee remontara una ventaja de cuatro carreras.

Dos partidos. Dos derrotas por una carrera. Y una misma conclusión: los Rays han competido, pero no han conseguido ejecutar cuando el encuentro está en juego.

Ahora, frente a sus aficionados, tendrán la oportunidad de cambiar el rumbo.

Para lograrlo, necesitarán una actuación sobresaliente de su abridor dominicano Freddy Peralta y una respuesta colectiva de una ofensiva encabezada por Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda.

Freddy Peralta: el dominicano que puede rescatar a Tampa Bay

La responsabilidad de abrir el tercer encuentro recaerá sobre Freddy Peralta, uno de los lanzadores más efectivos de esta postemporada.

El derecho dominicano llega con marca de 2-0 y efectividad de 1.08 en los playoffs.

Su actuación durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue determinante para que Tampa Bay eliminara a Cleveland y avanzara al Clásico de Otoño.

Pero el partido de esta noche tendrá un significado adicional.

Peralta enfrentará a Milwaukee, la organización con la que desarrolló buena parte de su carrera en las Grandes Ligas y obtuvo dos selecciones al Juego de Estrellas.

Conoce a varios integrantes del equipo, su filosofía ofensiva y el ambiente competitivo de una franquicia que ha construido su éxito mediante desarrollo de talento y disciplina.

Sin embargo, ese conocimiento funciona en ambas direcciones.

Los bateadores de Milwaukee también están familiarizados con sus lanzamientos, especialmente con su recta y su cambio de velocidad.

El enfrentamiento será una prueba de ajustes.

Peralta deberá evitar conceder bases por bolas, controlar la agresividad de los corredores y trabajar suficientes entradas para impedir que el bullpen de Tampa Bay asuma otra carga excesiva.

Los Rays necesitan algo más que una apertura aceptable.

Necesitan que su lanzador establezca el ritmo del encuentro y permita que la ofensiva trabaje sin la presión de perseguir el marcador desde las primeras entradas.

Robert Gasser: Milwaukee apuesta por el control de un zurdo

Los Brewers responderán con Robert Gasser, un lanzador zurdo que ha mostrado efectividad durante esta postemporada.

Gasser llega al encuentro con efectividad de 1.00 después de permitir solamente una carrera en nueve entradas de trabajo.

Su principal fortaleza no depende de una velocidad extraordinaria, sino de su capacidad para cambiar velocidades, mover la pelota y provocar contactos incómodos.

El desafío para Tampa Bay será distinto al que enfrentó contra Jacob Misiorowski en el primer encuentro.

Mientras Misiorowski utiliza una recta que puede superar las 100 millas por hora, Gasser intentará desestabilizar a los bateadores mediante ubicación y variación de lanzamientos.

La paciencia será fundamental.

Los Rays necesitan evitar turnos apresurados y obligar al zurdo a trabajar dentro de la zona de strike.

Si Tampa Bay consigue colocar corredores en circulación desde temprano, podrá presionar a Milwaukee y evitar que el encuentro quede exclusivamente en manos de su formidable cuerpo de relevistas.

Junior Caminero: llegó el momento de producir

Uno de los jugadores bajo mayor atención será Junior Caminero.

El antesalista dominicano terminó la temporada regular con 42 cuadrangulares y se convirtió en uno de los principales bateadores de poder de Tampa Bay.

Durante los primeros dos encuentros de la Serie Mundial ha mostrado destellos de su capacidad ofensiva.

En el primer partido conectó un doble con una velocidad de salida de 112.7 millas por hora.

En el segundo produjo una carrera mediante un sencillo durante la explosiva primera entrada de los Rays.

Sin embargo, Tampa Bay necesita mayor producción de sus principales bateadores.

Caminero representa una amenaza capaz de cambiar un encuentro con un solo swing, pero el éxito dependerá de su disciplina.

Milwaukee ha demostrado que puede limitar el daño mediante una combinación de lanzadores abridores y relevistas con diferentes repertorios.

El dominicano deberá reconocer los lanzamientos que puede atacar y evitar perseguir pelotas fuera de la zona de strike.

Su presencia también puede beneficiar a los bateadores que lo rodean.

Cuando Caminero obliga a los lanzadores a trabajar cuidadosamente, se generan oportunidades para Yandy Díaz, Jonathan Aranda y el resto de la alineación.

Esta noche, la prioridad no será necesariamente conectar cuadrangulares.

Será producir carreras cuando existan oportunidades.

Yandy Díaz: el liderazgo ofensivo que necesitan los Rays

Yandy Díaz tendrá una responsabilidad especial.

El veterano cubano es uno de los bateadores más experimentados de Tampa Bay y una pieza fundamental en la construcción de oportunidades ofensivas.

Su capacidad para embasarse y extender turnos puede ayudar a desestabilizar a Gasser.

Pero el cierre del segundo encuentro dejó una imagen difícil para los seguidores de los Rays.

Con el empate en tercera base durante la novena entrada, Díaz fue ponchado por Aaron Ashby después de un controvertido intento de detener el swing.

La jugada terminó con la segunda derrota consecutiva de Tampa Bay.

Ahora el cubano tendrá la oportunidad de responder en casa.

Su experiencia será fundamental para evitar que la presión del campeonato afecte el enfoque ofensivo del equipo.

Los Rays necesitan corredores en circulación.

Y Díaz es uno de los jugadores mejor preparados para conseguirlo.

Jonathan Aranda: una oportunidad de reivindicación

El mexicano Jonathan Aranda también llega al tercer encuentro con motivaciones especiales.

Durante el primer partido conectó tres imparables y fue uno de los principales protagonistas ofensivos de Tampa Bay.

Pero el sábado vivió una noche complicada.

Cometió errores defensivos que contribuyeron a la remontada de Milwaukee, incluyendo una jugada en la cuarta entrada que permitió anotar una carrera.

La situación demuestra cómo la Serie Mundial puede transformar rápidamente el protagonismo de un jugador.

Aranda pasó de destacar con el bate a convertirse en uno de los señalados por los errores defensivos del segundo encuentro.

Sin embargo, su capacidad ofensiva continúa siendo importante.

La mejor respuesta será recuperar la confianza, ejecutar correctamente en primera base y aportar imparables oportunos.

El equipo necesita que sus jugadores de mayor talento respondan colectivamente.

No puede depender exclusivamente de Caminero o Peralta.

Milwaukee llega con confianza y un bullpen dominante

Los Brewers regresan al terreno con una ventaja importante.

Han ganado los primeros dos encuentros por una carrera, demostrando capacidad para proteger ventajas y protagonizar remontadas.

En el segundo partido, Sal Frelick conectó el cuadrangular que empató el encuentro y Cooper Pratt produjo la carrera decisiva.

El receptor venezolano William Contreras también ha desempeñado un papel importante, tanto ofensiva como defensivamente.

Jackson Chourio continúa siendo una amenaza por su velocidad y capacidad para generar oportunidades.

Pero la principal fortaleza de Milwaukee podría encontrarse en su bullpen.

Los relevistas de los Brewers presentan efectividad colectiva de 1.24 durante sus primeros diez partidos de esta postemporada.

Aaron Ashby acumula 15 entradas y dos tercios sin permitir carreras.

Su capacidad para lanzar múltiples episodios ofrece una ventaja estratégica considerable.

Para Tampa Bay, eso significa que la ofensiva deberá intentar producir antes de que Milwaukee pueda utilizar sus mejores relevistas.