El Sol Responde

Por la Redacción de El Sol de la Florida

23 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA — Con la llegada del Black Friday, este viernes 27 de noviembre, y el Cyber Monday, el próximo lunes 30, millones de consumidores se preparan para aprovechar los descuentos de la temporada navideña.

Sin embargo, detrás de las grandes promociones también pueden esconderse precios inflados, restricciones de devolución, comercios fraudulentos y compromisos financieros que terminan afectando el presupuesto familiar.

En esta edición de El Sol Responde abordamos cinco preguntas fundamentales que todo consumidor debería conocer antes de salir de compras.

1. ¿Está obligado un comercio a devolverme el dinero?

No necesariamente. En Florida, los establecimientos comerciales pueden establecer políticas que no permitan devoluciones, reembolsos ni cambios, siempre que informen adecuadamente al consumidor en el punto de venta.

Cuando un establecimiento incumple los requisitos legales de información, el consumidor puede tener derecho a solicitar un reembolso dentro de los siete días siguientes a la compra, presentando el comprobante y devolviendo el producto sin utilizar y en su empaque original, cuando corresponda.

Existen excepciones para alimentos, productos perecederos, artículos personalizados y otras mercancías.

Por eso, antes de pagar, pregunte cuáles son las condiciones de devolución.

2. ¿Son reales todos los descuentos del Black Friday?

No siempre. Un porcentaje elevado de descuento no garantiza que estemos frente a una verdadera oportunidad.

Compare el precio del mismo producto en diferentes establecimientos, verifique el modelo exacto y revise los costos adicionales de envío, instalación o financiamiento.

Una oferta debe evaluarse por el precio final y no solamente por el porcentaje anunciado.

3. ¿Cómo puedo identificar una tienda fraudulenta en internet?

Desconfíe de páginas desconocidas que ofrecen productos a precios extraordinariamente bajos, solicitan pagos mediante tarjetas de regalo o transferencias difíciles de recuperar, o carecen de información verificable sobre el vendedor.

Evite ingresar información bancaria a través de enlaces recibidos por mensajes de texto o correos electrónicos inesperados.

Entre directamente al sitio oficial del comercio y verifique su reputación antes de realizar cualquier transacción.

4. ¿Es conveniente comprar ahora y pagar después?

Los sistemas de financiamiento conocidos como Buy Now, Pay Later pueden facilitar determinadas compras, pero también pueden provocar una acumulación de compromisos financieros.

Antes de aceptar, revise las fechas de pago, posibles cargos por atraso, intereses y condiciones de devolución.

Recuerde que dividir una compra en cuatro pagos no reduce necesariamente su costo ni elimina la obligación de pagarla.

5. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de una estafa?

Comuníquese inmediatamente con su institución financiera, conserve los comprobantes de pago, capture imágenes de las ofertas y guarde todas las comunicaciones con el vendedor.

También puede presentar una denuncia ante la Oficina del Fiscal General de Florida a través de MyFloridaLegal.com o llamando al 1-866-966-7226.

Actuar rápidamente puede ayudar a limitar las pérdidas y facilitar una investigación.

La recomendación de El Sol Responde

Establezca un presupuesto antes de comenzar sus compras. Distinga entre lo que necesita y lo que simplemente desea. Compare precios, conserve sus recibos y revise las condiciones de cada transacción.

No permita que la presión comercial de una oferta supuestamente irrepetible lo lleve a tomar decisiones financieras apresuradas.

El verdadero ahorro no consiste en cuánto dinero le dicen que está ahorrando, sino en cuánto dinero logra conservar.

¿Tiene una pregunta? El Sol Responde

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