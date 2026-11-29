Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Interior y Policía de la Republica Dominicana (MIP), en coordinación con la Policía Nacional, puso en marcha este viernes 27 de noviembre la ampliación de la Ruta Azul, integrando 35 patrullas a pie y 210 agentes en 33 puntos estratégicos del Distrito Nacional, como parte del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje impulsado dentro de la reforma policial del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

La iniciativa extiende la presencia preventiva hacia espacios recreativos, corredores históricos, zonas comerciales y estaciones del transporte colectivo, llevando agentes de proximidad equipados con cámaras corporales y formación especializada en derechos humanos a las áreas de mayor circulación ciudadana.

Durante el acto de lanzamiento, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que este despliegue forma parte de un proceso integral iniciado en 2021 que combina la dignificación de los agentes, con mejores salarios, pensiones y equipamiento, con un sistema estricto de supervisión y evaluación continua sobre el terreno.

“No podemos medir el éxito solamente por los lanzamientos que hagamos de la operatividad, sino por el efecto que tengan una vez los lanzamos; por eso dentro de este proceso de reforma tenemos monitoreo y evaluación permanente para protegerlos a ellos y proteger también a nuestra ciudadanía”, expresó Raful, al subrayar que este refuerzo responde también a la planificación preventiva previa a las fiestas navideñas.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, resaltó que las 35 patrullas operarán en binomios de dos agentes para garantizar cercanía real y respuesta inmediata ante la ciudadanía.

¡La Ruta Azul fortalece una Policía más humana, preventiva y cercana!

La segunda etapa de la Ruta Azul continúa impulsando un nuevo modelo de servicio policial basado en la proximidad comunitaria, con la incorporación de 210 agentes, organizados en 35 patrullas a pie, para fortalecer la prevención del delito y el contacto directo con la ciudadanía.

En la intervención del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a la transformación y modernización de la institución del orden, así como la importancia de contar con agentes capacitados, herramientas tecnológicas y un servicio fundamentado en la ética, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

Exhortó a los policías a asumir esta misión con orgullo y vocación de servicio, recordándoles que cada agente representa el rostro de la institución ante la sociedad. Porque una Policía cercana genera confianza, inspira respeto y construye comunidades más seguras.

Ruta Azul: más proximidad, más prevención y más compromiso con la ciudadanía.

“La patrulla a pie es el primer eslabón de una prevención efectiva. Cuando cumple su deber con vocación, ética y cercanía a los ciudadanos, el delito retrocede y la paz social se fortalece”, manifestó el alto oficial, tras recordar a los agentes que “una policía cercana es una policía respetada, una policía respetada es una policía eficaz y una policía eficaz es tener una sociedad más segura”.

Cobertura operativa y proyección al 2028

Los 210 nuevos agentes operarán en tres turnos rotativos en tres zonas prioritarias. En el Malecón Deportivo, bajo el departamento C-8, cubrirán ocho puntos, incluidos los parques Vista del Mar, de Skateboard, Malecón Deportivo y de Tenis, así como el Paseo 30 de Mayo y la plaza Luperón.

En la Ciudad Colonial, correspondiente al departamento C-9, el patrullaje abarcará 15 puntos de interés histórico, turístico y comercial, entre ellos Santa Bárbara, Duarte esquina Luperón, Parque Carlos Gardel, Plaza María de Toledo, San Antón, Barrio Chino y Plaza España. Asimismo, el despliegue reforzará la seguridad en diez estaciones de alto flujo del Metro de Santo Domingo: Centro de los Héroes, Mamá Tingó, José Francisco Peña Gómez, Los Taínos, Juan Pablo Duarte, Eduardo Brito, Concepción Bona, María Montez, Pedro Martínez y Pablo Adón Guzmán.

Durante la actividad, el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García, informó que con esta incorporación el país alcanza los 2,500 policías desplegados bajo el nuevo modelo de patrullaje, cuya meta al año 2028 es cubrir 93 departamentos a nivel nacional con cerca de 25,000 agentes.

Al concluir el acto, que contó también con la participación de líderes comunitarios de la Ciudad Colonial y el alto mando policial, la ministra Raful reiteró el respaldo institucional a los agentes desplegados para consolidar un sistema de seguridad sostenible bajo la premisa de que “La seguridad somos todos”.

Policía Nacional ocupa 64 armas de fuego y desmantela taller clandestino de armas

Policía Nacional ocupa 64 armas de fuego y desmantela taller clandestino dedicada a la modificación, clonación, fabricación y comercialización de armas ilegales durante operativos contra organización criminal*

-La operación, coordinada con el Ministerio Público, dejó siete personas detenidas, seis vehículos retenidos y el decomiso de cientos de piezas, municiones y herramientas utilizadas para alterar armas de fuego.

La Policía Nacional ocupó 64 armas de fuego, entre ellas 37 pistolas, 17 escopetas, nueve revólveres y un rifle de aire, durante la operación Clave 2.0 contra una organización criminal dedicada a la comercialización y modificación de armas de fuego, que incluyó varios allanamientos en las provincias Monseñor Nouel y Espaillat.

La intervención fue dirigida por la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO), adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público. Asimismo, contó con el respaldo del Ministerio de Interior Y Policia, el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911, y la Fuerza de Tarea Conjunta.

Este resultado fue producto de la Operación Clave 2.0, la cual fue ejecutada en las provincias Monseñor Noel, Espaillat y Santo Domingo

Como resultado, siete personas fueron detenidas, entre ellas Bayro Joel Beltre Delgado, alias “El Matador”, quien fue apresado en flagrante delito mientras se desplazaba en un vehículo Hyundai Sonata, en cuyo compartimiento oculto, próximo al sistema de aire acondicionado, fueron encontradas dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, tres cargadores con capacidad para 30 cápsulas y dos cajas de municiones.

Las investigaciones y los allanamientos posteriores permitieron intervenir varias propiedades en Bonao y distintos sectores del municipio de Moca, donde fueron ocupadas otras armas, municiones, vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y equipos relacionados con la manipulación y fabricación de armamentos.

Uno de los principales hallazgos se produjo en un establecimiento identificado como Armería La Mocana, en Moca, donde las autoridades incautaron 42 armas de fuego que se encontraban en exhibición sin los permisos correspondientes, según la información preliminar de la investigación.

Asimismo, en un local próximo al referido establecimiento, las autoridades localizaron un taller clandestino que, de acuerdo con las pesquisas, habría sido utilizado para modificar armas no letales y convertirlas en letales, así como alterar sus numeraciones para dificultar su identificación.

En ese espacio fueron ocupadas 63 armazones de pistolas, 72 cargadores, 35 cañones de pistolas, 24 cañones de escopetas, 30 correderas, 23 tambores de revólver, disparadores, resortes, municiones, herramientas especializadas como el troquelado, el cual es utilizado para darle identidad, alteración y clonación de diferentes armas de fuego.

Entre los equipos incautados figura un tanque balístico casero que, según las investigaciones, era utilizado para probar las armas después de ser modificadas. También fueron ocupados dispositivos para grabar nuevas numeraciones y borrar las originales de los armamentos.

Durante los allanamientos fueron retenidos seis vehículos y ocupados RD$400,100 en efectivo, además de diez teléfonos celulares y otros equipos y evidencias de interés para el proceso investigativo.

Apresados

Entre los detenidos figuran Héctor Fernando Taveras, alias “Bonao” o “Neno”; Pedro Félix Mendoza Hernández, conocido como “Joel El Armero”; Francisco Antonio Ovalles Santos, alias “Piculi”; José Luis Veras Cáceres, conocido como “El Armero”; Fernando Marte Burgos, alias “Nando”; Rafael Antonio Sánchez Pinales y otra persona que se encuentra detenida para fines de investigación.

Las armas ocupadas fueron remitidas a la Policía Científica para los correspondientes análisis y experticias balísticas, mientras que las demás evidencias son sometidas a procesos de verificación y depuración por los organismos policiales y el Ministerio de Interior y Policía.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), mantiene las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para establecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance de las actividades ilícitas bajo investigación.