Lula gana y Brasil redefine su rumbo

El presidente conquista un cuarto mandato tras remontar frente a Flávio Bolsonaro. El resultado mantiene a la izquierda al frente de la mayor economía latinoamericana, pero deja un país dividido, una oposición poderosa y una nueva controversia electoral.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

BRASILIA.— Luiz Inácio Lula da Silva volvió a demostrar su extraordinaria capacidad de supervivencia política. El presidente brasileño ganó la segunda vuelta de las elecciones del domingo 25 de octubre de 2026 y obtuvo un inédito cuarto mandato presidencial, después de superar al senador Flávio Bolsonaro en una contienda que reorganiza el equilibrio político de América Latina.

Según el resultado final anunciado por el Tribunal Superior Electoral, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), recibió 64,256,232 votos, equivalentes al 51.79% de los sufragios válidos. Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo 59,826,041 votos, el 48.21%.

La diferencia fue de 4,430,191 votos y 3.58 puntos porcentuales.

El triunfo representa una victoria inequívoca en las urnas, aunque también confirma la profundidad de la división nacional: casi la mitad de los votos válidos fue para el candidato opositor. Lula tendrá legitimidad electoral para continuar su proyecto, pero deberá negociar con fuerzas que conservan considerable poder parlamentario, territorial y social.

La noche electoral terminó, además, con un conflicto abierto. Flávio Bolsonaro rechazó reconocer el resultado y anunció que intentaría obtener la anulación de los comicios, cuestionando una decisión judicial que extendió parcialmente el horario de votación.

La remontada que cambió la elección

La victoria de Lula adquirió una dimensión histórica porque llegó después de haber quedado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre.

En aquella votación, Flávio Bolsonaro había conseguido el 47.03% de los votos válidos, frente al 45.16% de Lula. El presidente entró, por tanto, en la etapa definitiva con la obligación de ampliar su coalición y movilizar a electores que no habían participado.

La segunda vuelta revirtió ese orden. Lula se convirtió en el primer candidato presidencial de la etapa de elecciones directas iniciada en 1989 que logra ganar el balotaje después de terminar segundo en la primera ronda.

La participación ofrece una pista sobre lo ocurrido. Aproximadamente 128.2 millones de personas acudieron a votar, mientras la abstención descendió de 21.08% en la primera vuelta a alrededor de 19.2% en la segunda.

Sin estudios individuales del comportamiento electoral, no es posible atribuir toda esa participación adicional a un candidato. Sin embargo, el descenso de la abstención coincidió con una intensa campaña de movilización del oficialismo.

La experiencia deja una enseñanza política: la ventaja de primera vuelta puede resultar insuficiente cuando el adversario consigue ampliar su apoyo y cambiar el clima de la competencia.

Cómo recuperó terreno Lula

La campaña oficialista combinó movilizaciones callejeras, una mayor presencia digital y un mensaje centrado en la defensa de la democracia.

La cobertura de Agência Brasil describe una modificación en la comunicación del presidente: videos más informales, contacto directo con los votantes y una estructura de difusión en redes y servicios de mensajería. La incorporación del diputado André Janones a esa estrategia contribuyó a ampliar la circulación de contenidos favorables a Lula.

Ese esfuerzo respondió a una necesidad concreta. El prestigio acumulado por el mandatario y la fuerza histórica del PT no bastaban para asegurar la reelección.

El oficialismo tuvo que presentar la segunda vuelta como una decisión sobre el futuro institucional del país, además de una evaluación de la gestión presidencial. La oposición, por su parte, procuró capitalizar el descontento con el costo de vida, la inseguridad y el desgaste del Gobierno.

La interpretación política del resultado apunta a una combinación de factores: capacidad organizativa, movilización adicional y resistencia al regreso del bolsonarismo. El peso exacto de cada elemento requerirá un examen más profundo de los datos.

Un país con distintas geografías políticas

Los resultados muestran por qué conviene evitar explicaciones que describan a Brasil como un bloque uniforme.

En São Paulo, el estado más poblado y de mayor peso electoral, Flávio Bolsonaro obtuvo el 53.85% de los votos válidos, según el balance regional divulgado con el escrutinio prácticamente completo. En la capital paulista, en cambio, Lula alcanzó el 55.5%.

La diferencia entre el conjunto del estado y su principal ciudad refleja una fractura territorial relevante. Las prioridades políticas y económicas de los grandes centros urbanos pueden diferir de las de municipios del interior.

La cobertura nacional también identifica al Nordeste como un sostén decisivo del presidente.

Estas diferencias importan para la próxima administración. Un programa nacional deberá responder a realidades diversas: trabajadores urbanos, comunidades rurales, empresarios, población de bajos ingresos y sectores que demandan mayor seguridad o mejores servicios.

La controversia por la extensión de la votación

El punto más delicado de la jornada surgió alrededor del cierre de las urnas.

El ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, autorizó una extensión de dos horas ante dificultades relacionadas con el transporte y las condiciones meteorológicas. Las dos campañas habían solicitado medidas de ampliación, aunque por problemas en distintas zonas.

La aplicación de la decisión generó confusión porque algunos centros ya habían cerrado. El Tribunal Superior Electoral reconoció que la medida exigió ajustes en los procedimientos de escrutinio.

Flávio Bolsonaro utilizó esa controversia para rechazar el resultado y anunciar una impugnación.

Aquí resulta esencial distinguir los hechos de las acusaciones. Hubo una decisión judicial excepcional y dificultades operativas documentadas. Eso no demuestra, por sí mismo, manipulación del conteo ni invalidez del resultado.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, sostuvo que la ampliación no alteró el desenlace. Cualquier solicitud de anulación deberá resolverse mediante los procedimientos correspondientes y con pruebas sobre las irregularidades alegadas y su alcance.

La controversia abre un desafío inmediato: preservar la confianza en las instituciones mientras se permite el examen de las reclamaciones.

Crédito: Ricardo Stuckert, publicada por Comissão Arns.

File photo: Lula and Geraldo Alckmin greet supporters on Avenida Paulista following their 2022 election victory

Una trayectoria marcada por ascensos y crisis

Lula llegará a su nueva etapa presidencial con una trayectoria que atraviesa buena parte de la historia democrática reciente de Brasil.

El antiguo dirigente sindical gobernó entre 2003 y 2010, después de ganar las elecciones de 2002 y 2006. Regresó a la Presidencia en 2023, tras derrotar a Jair Bolsonaro en 2022.

Sus primeras administraciones quedaron asociadas al crecimiento económico y la expansión de políticas sociales, entre ellas Bolsa Família y programas de vivienda y acceso a la educación.

Su carrera también estuvo marcada por investigaciones de corrupción, condenas y 580 días de prisión. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, permitiéndole recuperar sus derechos políticos. La anulación debe entenderse en su contexto jurídico y no simplificarse como una resolución uniforme sobre todos los hechos investigados.

El nuevo triunfo amplía su peso histórico, pero no elimina las controversias que acompañan su figura.

Ganar la Presidencia y construir una mayoría

Uno de los principales obstáculos del próximo mandato será el Congreso, donde la derecha conserva una posición fuerte.

La victoria presidencial no otorga automáticamente al PT capacidad para aprobar presupuestos, reformas o cambios regulatorios. Lula deberá construir acuerdos con partidos que tienen sus propias prioridades y cuyos apoyos pueden variar según el asunto.

Esa negociación afectará el ritmo y el contenido de su agenda.

El vicepresidente reelecto, Geraldo Alckmin, vuelve a ocupar una posición relevante. Su trayectoria como gobernador de São Paulo y su origen político fuera del PT aportan un perfil de interlocución con sectores moderados y empresariales.

Su presencia expresa la amplitud de una alianza que deberá mantenerse operativa después de la campaña.

La economía pondrá a prueba el mandato

La discusión económica será una de las pruebas centrales del nuevo Gobierno.

Lula deberá conciliar las expectativas de protección social con las exigencias de financiamiento público, inversión y estabilidad. El análisis publicado por Financial Times tras la elección destaca las dificultades fiscales y el impacto de los elevados tipos de interés reales sobre empresas y familias endeudadas.

Para los hogares, el éxito del próximo mandato dependerá de cuestiones concretas: capacidad de compra, acceso al crédito, empleo y servicios.

Para las empresas, serán importantes la previsibilidad de las reglas y las condiciones para invertir.

El dilema político consiste en producir mejoras perceptibles sin generar desequilibrios que terminen debilitándolas. La victoria ofrece tiempo y autoridad para actuar; no resuelve esa tensión.

El alcance internacional del resultado

La permanencia de Lula tiene consecuencias que trascienden las fronteras brasileñas.

Su triunfo frena, en Brasil, el avance de una corriente regional favorable a gobiernos de derecha y más cercanos a Donald Trump. Sin embargo, sería excesivo presentarlo como una derrota definitiva del conservadurismo latinoamericano: cada país mantiene su propio calendario, sus problemas y su equilibrio político.

En su intervención tras la victoria, Lula reafirmó la soberanía brasileña y rechazó que el país sea tratado como subordinado a otra potencia.

La relación con Estados Unidos seguirá siendo crucial. Al mismo tiempo, China es el principal socio comercial de Brasil, una realidad económica que condiciona cualquier decisión diplomática.

El escenario apunta a la continuidad de una política que busque preservar margen de negociación entre potencias. Su eficacia dependerá de convertir esa autonomía en beneficios comerciales, inversiones y cooperación, sin multiplicar conflictos innecesarios.

Un nuevo mandato con un país por reconciliar

Lula ganó una elección que parecía cuesta arriba después de la primera vuelta y aseguró su continuidad presidencial. Flávio Bolsonaro perdió, pero conservó una base de casi 60 millones de votos que garantiza al bolsonarismo un lugar central en la oposición.

El resultado combina continuidad y resistencia: continuidad del proyecto presidencial, resistencia de una parte considerable del país a ese mismo proyecto.

La tarea de Lula será gobernar esa realidad. Su cuarto mandato se medirá por la capacidad de negociar, mejorar las condiciones de vida y sostener la confianza institucional de ciudadanos que votaron de manera distinta.

La remontada ya ocupa un lugar en la historia electoral brasileña. La calidad del próximo Gobierno decidirá qué significado tendrá para el futuro del país.