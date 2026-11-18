PULSO DEPORTIVO

Orlando conquista el TD Garden, rompe la racha de seis victorias de los Celtics y consigue su cuarto triunfo consecutivo. Desmond Bane lidera una remontada que confirma el despertar del equipo de Florida Central.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Miércoles, 18 de noviembre de 2026 | Florida Central

De la crisis a la celebración

ORLANDO, Florida.— Los Orlando Magic han protagonizado una de las transformaciones más llamativas de este comienzo de temporada en la NBA. Después de perder siete de sus primeros nueve encuentros, el equipo de Florida Central ha conseguido cuatro victorias consecutivas y acaba de enviar un mensaje contundente a la Conferencia Este.

El lunes por la noche, Orlando derrotó 115-105 a los Boston Celtics en el TD Garden, una de las canchas más exigentes del baloncesto profesional.

La victoria tuvo un significado especial. Boston acumulaba seis triunfos consecutivos, permanecía invicto como local y llegaba al encuentro con una marca de 11-2.

Los Magic terminaron con ambas rachas.

Además, consiguieron su primera victoria en Boston desde el 18 de diciembre de 2022.

El triunfo mejoró el récord de Orlando a seis victorias y siete derrotas, acercando al equipo al balance de .500 después de un inicio que había provocado preocupación entre sus seguidores.

Lo más importante, sin embargo, fue la manera en que consiguió la victoria.

Orlando tuvo que resistir una remontada de los Celtics durante el tercer período y responder con una extraordinaria actuación ofensiva en los últimos doce minutos.

Desmond Bane asumió el protagonismo

Desmond Bane encabezó la ofensiva de Orlando con 24 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.

El escolta convirtió ocho de sus trece intentos de campo y acertó sus cinco tiros libres.

Su actuación resultó determinante durante el último período, cuando Boston intentaba mantener el control del marcador.

Bane aportó puntos decisivos, pero también mostró paciencia para seleccionar sus lanzamientos y aprovechar los espacios creados por sus compañeros.

Su desempeño confirmó la importancia de contar con una segunda gran referencia ofensiva junto a Franz Wagner.

La combinación de ambos jugadores permite que Orlando tenga diferentes alternativas para atacar defensas organizadas.

Cuando Wagner atrae la atención de los rivales, Bane puede aprovechar los espacios exteriores o buscar penetraciones.

Y cuando Bane obliga a los defensores a extenderse hacia el perímetro, Wagner encuentra mayores oportunidades para crear juego.

Wagner demostró que puede liderar sin anotar 30 puntos

Franz Wagner llegó a Boston después de cuatro encuentros consecutivos anotando al menos 30 puntos.

Esta vez terminó con 21 unidades.

Pero su contribución fue igualmente importante.

El delantero alemán añadió nueve asistencias y ocho rebotes, quedándose cerca de un triple-doble.

Su actuación mostró una faceta fundamental de su evolución: la capacidad para influir en el resultado sin depender exclusivamente de su anotación.

Wagner distribuyó el balón, organizó ataques y encontró compañeros en posiciones favorables.

Una de las jugadas más importantes llegó durante el cuarto período, cuando conectó un pase elevado que Wendell Carter Jr. convirtió en una canasta espectacular.

La acción ayudó a consolidar el dominio de Orlando en los minutos finales.

Para los Magic, esta versión de Wagner representa una señal alentadora.

Un equipo competitivo necesita que sus principales figuras puedan adaptarse a las circunstancias del partido.

Y el alemán demostró que puede hacerlo.

Anthony Black continúa creciendo

Anthony Black volvió a ofrecer una actuación destacada.

El joven jugador terminó con 20 puntos y siete asistencias, además de tres robos de balón.

Su capacidad para manejar el balón, atacar la canasta y generar oportunidades fue esencial para mantener el equilibrio ofensivo.

Jalen Suggs también participó y aportó 12 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Tristan da Silva contribuyó con 13 puntos, mientras Goga Bitadze y Wendell Carter Jr. terminaron con diez unidades cada uno.

La distribución de la anotación permitió que Orlando evitara depender de una sola figura.

El equipo terminó con 31 asistencias y una efectividad del 50% en tiros de campo.

Estos números reflejan una ofensiva más organizada y colectiva que la observada durante las primeras derrotas de la temporada.

Un último cuarto que silenció Boston

El encuentro comenzó con dificultades ofensivas para ambos equipos.

Orlando ganó el primer período 20-17 y amplió su ventaja durante el segundo cuarto.

Al descanso, los Magic dominaban 50-41.

Sin embargo, Boston reaccionó después del intermedio.

Jayson Tatum encabezó la ofensiva de los Celtics durante el tercer período, anotando 14 puntos en esos doce minutos.

Boston ganó el cuarto 36-25 y llegó al último período con ventaja de 77-75.

Era el momento de mayor presión para Orlando.

Los Celtics habían recuperado el control frente a su público y parecían encaminados hacia otra victoria.

Pero los Magic respondieron con su mejor baloncesto.

Orlando anotó 40 puntos durante el último período, mientras limitó a Boston a 28.

La diferencia de doce puntos en ese cuarto transformó una desventaja de dos unidades en una victoria por diez.

Con 1:33 por jugarse, una canasta de Bane colocó a Orlando adelante 110-99.

El TD Garden, acostumbrado a celebrar las victorias de Boston, presenció esta vez la determinación de un equipo visitante que no se dejó intimidar.

Franz Wagner atacando la defensa de Boston

Boston perdió su invicto en casa

Los Celtics tuvieron actuaciones importantes de sus principales figuras.

Jayson Tatum terminó con 24 puntos y doce rebotes.

Paul George añadió 22 puntos y Payton Pritchard aportó 21.

Pero Boston no consiguió sostener su ventaja durante el último período.

Los Celtics también cometieron once pérdidas de balón, cinco de ellas de Tatum.

Orlando aprovechó su mayor efectividad ofensiva y su dominio cerca de la canasta.

Los Magic superaron a Boston 54-32 en puntos dentro de la pintura y 20-7 en puntos de contraataque.

Esas diferencias fueron fundamentales.

Mientras Boston dependía de sus lanzamientos exteriores y de las acciones individuales, Orlando encontró oportunidades atacando el aro y acelerando el juego cuando las circunstancias lo permitían.

Las cifras de una victoria histórica

Indicador Orlando Magic Boston Celtics Primer cuarto 20 17 Segundo cuarto 30 24 Tercer cuarto 25 36 Cuarto cuarto 40 28 Marcador final 115 105 Puntos en la pintura 54 32 Puntos de contraataque 20 7

Jugadores destacados de Orlando: Desmond Bane, 24 puntos; Franz Wagner, 21 puntos y nueve asistencias; Anthony Black, 20 puntos y siete asistencias.

Philadelphia llega esta noche al Kia Center

Los Magic regresan a Orlando para enfrentar esta noche a los Philadelphia 76ers.

El encuentro está programado para las 7:00 p. m., hora del Este, en el Kia Center.

Será una oportunidad para extender la racha a cinco victorias consecutivas y continuar acercándose a un récord positivo.

El equipo deberá mantener la intensidad defensiva y la circulación ofensiva que mostró frente a Boston.

Philadelphia representa un nuevo desafío y Orlando no puede permitirse confiarse después de su importante triunfo.

La capacidad para mantener la concentración será fundamental.

Después del compromiso de esta noche, los Magic visitarán a Brooklyn Nets el viernes 20 de noviembre y a Washington Wizards el domingo 22.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Orlando ya no es el mismo equipo que comenzó perdiendo

Hace apenas unas semanas, los Orlando Magic parecían atrapados en una crisis.

Las lesiones, las pérdidas de balón y la falta de consistencia ofensiva habían provocado un comienzo decepcionante.

Pero las últimas cuatro victorias muestran una evolución importante.

El equipo está compartiendo mejor el balón.

Sus jugadores secundarios están contribuyendo con mayor regularidad.

Y, sobre todo, Orlando ha aprendido a responder cuando los adversarios aumentan la presión.

La victoria frente a Boston representa la prueba más convincente de esa transformación.

No se trató simplemente de derrotar a un rival con dificultades.

Los Magic vencieron a un equipo que acumulaba seis triunfos consecutivos y no había perdido en su propia cancha.

Además, lo hicieron después de encontrarse en desventaja al comenzar el último período.

La actuación colectiva también merece reconocimiento.

Wagner no necesitó anotar 35 puntos.

Bane asumió el liderazgo ofensivo.

Black aportó organización y anotación.

Suggs contribuyó en ambos extremos de la cancha.

Y los jugadores interiores ayudaron a dominar la pintura.

Esta distribución de responsabilidades es precisamente lo que Orlando necesita para sostener su recuperación.

Sin embargo, cuatro victorias consecutivas no garantizan una temporada exitosa.

El equipo todavía presenta un récord negativo.

La verdadera prueba será mantener la disciplina y evitar que regresen los problemas que marcaron sus primeras derrotas.

Para los aficionados de Orlando, Kissimmee, Osceola y toda Florida Central, el panorama es ahora mucho más alentador.

Los Magic han recuperado su confianza y vuelven a mostrar señales del equipo competitivo que sus seguidores esperaban.

Orlando no solamente derrotó a Boston. Demostró que puede levantarse de una crisis, competir bajo presión y ganar en una de las canchas más difíciles de la NBA.

Ahora llega una nueva responsabilidad: demostrar que este despertar llegó para quedarse.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del miércoles 18 de noviembre de 2026.