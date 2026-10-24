¡Se Dice Por Ahí…! Premios, romances y escándalos sacuden la farándula

SE DICE POR AHÍ… | Lo más comentado del espectáculo y la cultura pop

Viernes, 24 de octubre de 2026

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

El espectáculo internacional termina la semana con una mezcla explosiva: Bad Bunny y Fuerza Regida dominan los premios Billboard, Céline Dion hace historia en París, Kim Kardashian y Paris Hilton protagonizan una controversia editorial y Kylie Jenner vuelve a encender las redes junto a Timothée Chalamet.

Pero hay mucho más detrás de los titulares. Desde nuevas alianzas musicales hasta estrellas que desafían las reglas de la industria, esta edición de Se Dice Por Ahí… llega con noticias frescas, curiosidades y uno que otro rumorcito.

Bad Bunny y Fuerza Regida: ¡la música latina manda!

Se dice por ahí que Miami volvió a convertirse en la capital del espectáculo latino.

La ceremonia de los Billboard Latin Music Awards 2026 dejó como grandes triunfadores a Fuerza Regida, Bad Bunny y Karol G.

Fuerza Regida encabezó la premiación con ocho galardones, mientras Bad Bunny obtuvo siete, incluido el reconocimiento a Artista del Año. Karol G conquistó cuatro premios, entre ellos el de Canción Latin Pop del Año.

El resultado demuestra que la música latina vive un momento extraordinario, pero también refleja cómo han cambiado los gustos del público.

El regional mexicano continúa expandiéndose, el reguetón conserva su enorme poder comercial y las artistas femeninas siguen ocupando espacios protagónicos.

Y atención: la verdadera competencia ya no consiste solamente en dominar las listas latinas, sino en conquistar audiencias de todo el mundo.

Céline Dion hace historia: medio millón de admiradores en París

Se dice por ahí que Céline Dion ha demostrado que las grandes voces nunca pasan de moda.

La cantante canadiense cerró la primera etapa de su serie de conciertos en París con 16 presentaciones agotadas y más de 500,000 espectadores durante cinco semanas.

Según Entertainment Tonight, la artista estableció un récord de asistencia para el recinto, con más de 32,000 personas por espectáculo. También tiene previsto regresar para diez presentaciones en mayo de 2027.

Después de años de incertidumbre sobre su carrera, Dion vuelve a ser protagonista de una de las historias más emocionantes de la industria musical.

Su éxito no depende de una canción viral ni de una tendencia pasajera.

Depende de algo que solamente unos pocos artistas consiguen construir: una relación con el público que sobrevive al paso del tiempo.

Kim Kardashian y Paris Hilton: ¿amistad en problemas?

Se dice por ahí que hasta las amistades más famosas de Hollywood pueden convertirse en titulares por una entrevista que nunca ocurrió.

La controversia comenzó después de que Jonathan Van Meter, autor de la biografía autorizada Citizen Kim, afirmara que Paris Hilton canceló o dejó sin concretar hasta 17 intentos de entrevista para el libro sobre Kim Kardashian.

La historia provocó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas celebridades.

Sin embargo, una fuente cercana a Hilton declaró a TMZ que la situación se debió a problemas de coordinación relacionados con una antigua asistente y la apretada agenda de Paris. Según esa versión, Kim no está molesta.

La historia tiene todos los ingredientes de la farándula: dos celebridades internacionales, una amistad de muchos años y un libro que promete revelar aspectos de la vida de una de las mujeres más famosas del entretenimiento.

Pero una entrevista fallida no confirma una ruptura.

Y mientras algunos hablan de enemistad, las explicaciones conocidas apuntan, por ahora, a un problema de organización.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet: el romance sigue sobre ruedas

Se dice por ahí que Kylie Jenner y Timothée Chalamet saben cómo mantener viva la curiosidad del público sin necesidad de grandes declaraciones.

La pareja fue fotografiada paseando en bicicletas eléctricas por Redondo Beach, California, en una salida relajada cerca de King Harbor Marina.

Ambos lucían ropa informal y gorras, lejos del glamour habitual de las alfombras rojas.

Las imágenes vuelven a colocar su relación en la conversación pública.

Mientras Kylie continúa vinculada al mundo empresarial y de la belleza, Timothée mantiene su carrera cinematográfica.

Y aunque las redes sociales convierten cada aparición en una oportunidad para especular sobre el futuro de la pareja, esta vez la noticia es bastante sencilla: disfrutaron juntos de una tarde en California.

Miley Cyrus: llena conciertos, pero sorprende con sus ventas

Se dice por ahí que Miley Cyrus acaba de demostrar que una estrella puede conservar un enorme poder de convocatoria sin dominar necesariamente las listas musicales.

Sus dos conciertos en el Hollywood Bowl se agotaron rápidamente, después de generar una demanda de aproximadamente 1.5 millones de personas durante la preventa.

Sin embargo, su álbum Bass Persuades vendió alrededor de 61,000 unidades equivalentes durante su primera semana y descendió considerablemente en la lista Billboard 200.

Business Insider analizó este contraste en un artículo publicado hoy, destacando cómo Miley ha construido una posición cultural que trasciende el rendimiento comercial inmediato de sus canciones.

La artista, que comenzó su carrera como protagonista de Hannah Montana, parece estar entrando en una etapa donde su nombre tiene valor por sí mismo.

Y eso plantea una pregunta interesante:

¿Es más importante vender millones de discos o conseguir que millones quieran verte?

Janet Jackson deslumbra en Beverly Hills

Se dice por ahí que Janet Jackson continúa demostrando por qué es una de las grandes figuras del espectáculo estadounidense.

La cantante participó en la gala Dancers Against Cancer celebrada en Beverly Hills, donde también estuvieron presentes Paula Abdul, JoJo Siwa y otras personalidades del entretenimiento.

El evento reunió a artistas y figuras públicas en apoyo a una causa benéfica vinculada a la lucha contra el cáncer.

Más allá de los vestidos y las fotografías, estas actividades recuerdan que las celebridades también pueden utilizar su visibilidad para apoyar iniciativas sociales.

Y Janet, con décadas de trayectoria, sigue siendo una figura capaz de atraer atención dentro y fuera del escenario.

El Rumorcito: ¿Pitbull y Bon Jovi preparan otra sorpresa?

Aquí sí tenemos una historia que podría convertirse en una nueva colaboración musical.

Pitbull reveló que Jon Bon Jovi ha expresado interés en volver a trabajar con él después de su colaboración Now or Never, una reinterpretación de It’s My Life publicada en 2024.

Las declaraciones fueron recogidas en la prensa de entretenimiento este 23 de octubre.

¿Significa esto que habrá una nueva canción?

No necesariamente.

El interés existe, según Pitbull, pero no hay un lanzamiento confirmado en la información consultada.

Sin embargo, la combinación de rock estadounidense con ritmos latinos representa una fórmula comercial interesante.

Y si ambos deciden repetirla, seguramente dará mucho de qué hablar.

Por ahora, como siempre…

¡Se Dice Por Ahí!

Entre Bambalinas: las estrellas ya no dependen de un solo éxito

Las noticias de hoy revelan un fenómeno que está transformando la industria.

Céline Dion consigue récords de asistencia después de una prolongada ausencia.

Miley Cyrus agota conciertos mientras su álbum tiene un desempeño comercial más modesto.

Bad Bunny y Fuerza Regida acumulan premios y mantienen una fuerte presencia musical.

Kim Kardashian continúa generando conversación incluso alrededor de una biografía que todavía alimenta nuevas historias.

La fama moderna se construye de muchas maneras: música, cine, redes sociales, empresas, conciertos y exposición mediática.

Pero también existe una diferencia importante entre ser constantemente mencionado y construir una trayectoria que perdure.

El Sol Opina: ¿quién controla realmente la fama?

Durante décadas, las grandes compañías discográficas, los estudios cinematográficos y las cadenas de televisión decidían buena parte de lo que el público podía ver y escuchar.

Hoy las reglas son diferentes.

Un artista puede llenar estadios sin ocupar el primer lugar de las listas. Una pareja puede convertirse en noticia simplemente por salir a pasear. Y una entrevista que nunca se realizó puede terminar generando titulares internacionales.

Las redes sociales han multiplicado las oportunidades de exposición, pero también han creado una industria donde prácticamente cualquier movimiento de una celebridad puede convertirse en espectáculo.

Por eso el periodismo de entretenimiento tiene una responsabilidad fundamental: contar las historias interesantes sin confundir los rumores con los hechos.

Porque la fama puede ser pasajera, pero la credibilidad siempre debe permanecer.

Y recuerda…

En la farándula muchas cosas se comentan… pero solamente algunas se confirman.

¡SE DICE POR AHÍ…!