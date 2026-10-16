Orlando proclama el Día de El Sol NetworkTV y Kissimmee anuncia otro reconocimiento durante su noveno aniversario

El comisionado Tony Ortiz entregó una proclama oficial que reconoce el 12 de octubre como el Día de El Sol NetworkTV, mientras la comisionada Jackie Espinosa anunció una futura distinción de la ciudad de Kissimmee. La celebración reunió a casa llena a autoridades, empresarios, talentos y representantes de la comunidad, con presentaciones musicales, reconocimientos y resultados históricos para el canal.

Por Redacción de El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida, 16 de octubre de 2026. — En una noche marcada por la emoción, el reconocimiento institucional, la música y el orgullo comunitario, El Sol NetworkTV celebró su noveno aniversario con la entrega de una proclama oficial de la ciudad de Orlando y el anuncio de una segunda distinción que será otorgada próximamente por la ciudad de Kissimmee.

La celebración, realizada el jueves 15 de octubre, reunió a casa llena a autoridades municipales, empresarios, talentos televisivos, productores, patrocinadores, colaboradores, familiares y amigos de la organización, en una velada que quedará registrada entre los acontecimientos más significativos de sus nueve años de trayectoria.

El encuentro también permitió presentar los resultados de crecimiento de esta plataforma de televisión por streaming, que durante los primeros nueve meses y medio de 2026 registró más de 134.5 millones de solicitudes digitales, según las estadísticas operativas compartidas por la empresa.

Fundado en octubre de 2017 bajo el liderazgo del periodista y empresario Marcos A. Tejeda, presidente y CEO de El Sol Media Network, Inc., el canal ha desarrollado una propuesta de comunicación orientada a informar, educar, entretener y conectar a las comunidades hispanas dentro y fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, el acontecimiento más trascendental de la celebración no estuvo relacionado únicamente con las cifras o el crecimiento tecnológico, sino con el reconocimiento oficial de dos importantes ciudades de Florida Central.

Tony Ortiz entrega la proclama que establece el Día de El Sol NetworkTV en Orlando

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando fue invitado al escenario el comisionado de la ciudad de Orlando, Tony Ortiz, quien entregó una proclama municipal que reconoce el 12 de octubre como el Día de El Sol NetworkTV.

La distinción representa un importante reconocimiento institucional a la trayectoria de una organización que durante nueve años ha desarrollado una propuesta independiente de televisión digital y participación comunitaria.

Para recibir la proclama, los talentos del canal fueron invitados al escenario, acompañando al presidente y CEO, Marcos A. Tejeda, en un momento cargado de orgullo y emoción.

La presencia de los conductores, productores y colaboradores simbolizó el esfuerzo colectivo que ha permitido el desarrollo y la continuidad del proyecto televisivo.

Visiblemente emocionado, Tejeda agradeció al comisionado Tony Ortiz y a la ciudad de Orlando por el reconocimiento, destacando el significado que tiene para una empresa de comunicación que ha trabajado durante casi una década para fortalecer su presencia en la comunidad hispana.

La proclamación del 12 de octubre como Día de El Sol NetworkTV adquiere además un valor especial por coincidir con el mes en que fue fundada la organización.

El reconocimiento se convirtió en uno de los acontecimientos centrales de la velada y en un nuevo capítulo de la historia institucional del canal.

Jackie Espinosa anuncia una segunda proclama, esta vez de la ciudad de Kissimmee

Cuando todavía se vivía la emoción provocada por la entrega de la proclama de Orlando, la celebración reservaba otra importante sorpresa.

La comisionada de Kissimmee, Jackie Espinosa, quien se encontraba entre los invitados especiales, fue llamada al escenario para dirigir unas palabras a los presentes.

Durante su intervención, Espinosa felicitó a Marcos A. Tejeda y a todo el equipo de El Sol NetworkTV por sus nueve años de trayectoria, resaltando su perseverancia, compromiso y contribución a la comunidad.

Sin embargo, su participación adquirió un significado todavía mayor cuando anunció que la ciudad de Kissimmee también otorgará una proclama oficial a El Sol NetworkTV, cuya entrega se realizará próximamente durante un acto en la alcaldía de esa ciudad.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los asistentes y provocó un momento de profunda emoción entre los directivos de la organización.

Para Marcos A. Tejeda y su esposa, Denise Tejeda, vicepresidenta de El Sol Media Network, Inc., la noticia representó una grata sorpresa y una nueva muestra de reconocimiento a los años de esfuerzo dedicados al desarrollo del canal.

Es importante destacar que se trata de dos reconocimientos municipales independientes.

La proclama entregada por Tony Ortiz corresponde a la ciudad de Orlando, ubicada en el condado de Orange, mientras que la distinción anunciada por Jackie Espinosa será otorgada por la ciudad de Kissimmee, perteneciente al condado de Osceola.

De esta manera, El Sol NetworkTV recibió oficialmente el reconocimiento de Orlando durante su aniversario y quedó a la espera de la entrega formal de la proclama anunciada por Kissimmee.

Ambos gestos institucionales reflejan los vínculos que el canal ha desarrollado con las comunidades de Florida Central.

Joyce Urdaneta y Alejandro Repillosa condujeron una celebración memorable

La ceremonia estuvo magistralmente conducida por Joyce Urdaneta, presentadora del programa De Noche y Sin Sueño con Joy, y Alejandro Repillosa, conductor de El Mañanazo.

Ambos talentos asumieron la maestría de ceremonias con profesionalismo, dinamismo y entusiasmo, creando desde el inicio un ambiente de alegría y confraternidad.

Su participación permitió desarrollar una programación que combinó intervenciones especiales, presentaciones artísticas, reconocimientos y momentos de celebración.

La presencia de los talentos televisivos también puso de manifiesto uno de los principales pilares de El Sol NetworkTV: su equipo humano.

A lo largo de nueve años, el canal ha brindado oportunidades a comunicadores, empresarios, profesionales y productores interesados en compartir sus conocimientos y experiencias mediante la televisión digital.

Andrés Utrera presenta una visión del futuro de la televisión por streaming

La primera intervención especial estuvo a cargo de Andrés Utrera, especialista en tecnología y conductor del programa Mente Digital.

Durante su presentación, Utrera abordó la transformación de la industria televisiva, el crecimiento de las plataformas de streaming y el protagonismo que han adquirido las audiencias digitales.

Su exposición permitió reflexionar sobre los cambios que experimenta la comunicación audiovisual, especialmente ante el crecimiento de los televisores conectados, las aplicaciones móviles y los servicios de transmisión por internet.

La presentación resultó particularmente relevante para El Sol NetworkTV, cuya estrategia de distribución se ha orientado hacia plataformas como Roku TV y Amazon Fire TV, además de sus canales digitales y redes sociales.

Utrera destacó la importancia de la innovación tecnológica y de comprender los nuevos hábitos de consumo audiovisual, elementos fundamentales para el futuro de los medios independientes.

Su intervención reafirmó que el desarrollo de la televisión ya no depende exclusivamente de los modelos tradicionales, sino también de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías.

Luis Cones, «El Artista de las Ventas», cautivó al público con una magistral exposición sobre el arte de vender

Otro de los momentos destacados de la celebración estuvo protagonizado por Luis Cones, reconocido como «El Artista de las Ventas», quien ofreció una magistral exposición sobre el arte de vender y las estrategias para acelerar los resultados comerciales.

Con su característico dinamismo, entusiasmo y dominio del tema, Cones convirtió su presentación en una experiencia educativa e interactiva que despertó el interés de los empresarios, profesionales y demás invitados presentes.

Apoyándose en una serie de diapositivas, el conferencista desarrolló conceptos relacionados con las técnicas de ventas, la importancia de una mentalidad comercial orientada a resultados y las oportunidades para impulsar el crecimiento de los negocios.

Lejos de limitarse a una conferencia tradicional, Cones involucró activamente al público, invitando a los asistentes a participar, reflexionar y compartir la experiencia, lo que generó un ambiente de entusiasmo, aprendizaje y conexión.

Su habilidad para comunicar, motivar y mantener la atención de la audiencia hizo de su intervención uno de los segmentos más dinámicos y disfrutados de la noche.

La presentación de «El Artista de las Ventas» complementó la exposición tecnológica de Andrés Utrera y reafirmó el compromiso de El Sol NetworkTV de ofrecer espacios que, además de entretener, aporten conocimientos, herramientas y oportunidades de crecimiento personal, profesional y empresarial.

De esta manera, la celebración del noveno aniversario también se convirtió en un escenario de aprendizaje e inspiración para los asistentes, demostrando que la televisión, los negocios y la formación pueden converger en una misma experiencia.

Angelberth Arellano conquistó al público con música venezolana

Su actuación evocó las raíces, tradiciones y recuerdos de una comunidad latinoamericana que mantiene viva su identidad cultural en Estados Unidos.

La celebración también estuvo acompañada por una destacada participación musical.

El cantante Angelberth Arellano ofreció una presentación que llenó el ambiente de entusiasmo, nostalgia y orgullo cultural.

Con un repertorio de canciones venezolanas, el artista logró conectar emocionalmente con los asistentes, quienes respondieron con alegría a sus interpretaciones.

La presentación de Arellano se convirtió en uno de los momentos más vibrantes de la velada, reafirmando el carácter multicultural de El Sol NetworkTV.

El Club de Capibaras puso el broche artístico final a la celebración

La programación artística contó además con la participación del Club de Capibaras, agrupación que tuvo a su cargo una presentación especial al final de la celebración.

Su intervención aportó alegría, entretenimiento y un ambiente festivo al cierre de una noche que había estado marcada por importantes reconocimientos institucionales y momentos emotivos.

La participación del grupo añadió diversidad al programa artístico y contribuyó a que los asistentes disfrutaran de una experiencia que combinó música, cultura y celebración.

El Club de Capibaras formó parte de los colaboradores que respaldaron el noveno aniversario, demostrando cómo el talento artístico y la participación de la comunidad pueden contribuir al éxito de acontecimientos de esta naturaleza.

Su presentación constituyó un cierre festivo para una celebración que reunió a diferentes sectores de la comunidad hispana de Florida Central.

El Sol NetworkTV supera los 134.5 millones de solicitudes digitales en 2026

Otro de los momentos más destacados de la noche llegó durante la intervención de Marcos A. Tejeda, quien presentó los resultados de crecimiento y desarrollo tecnológico alcanzados por El Sol NetworkTV durante 2026.

Las estadísticas compartidas reflejaron un importante volumen de actividad digital y distribución de contenido.

Según los informes presentados, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, El Sol NetworkTV acumuló 134,517,508 solicitudes digitales, registró 874,433 visitantes únicos en su informe general y transfirió 91.72 TiB de contenido.

Durante el primer trimestre del año, comprendido entre enero y marzo, el canal registró 28,201,333 solicitudes digitales, estableciendo una base significativa para el crecimiento posterior.

En el segundo trimestre, correspondiente a abril, mayo y junio, la plataforma alcanzó 44,741,953 solicitudes, lo que representó un crecimiento aproximado del 58.7 % respecto al trimestre anterior.

La tendencia continuó durante el tercer trimestre, cuando El Sol NetworkTV registró 53,148,218 solicitudes, superando en aproximadamente un 18.8 % los resultados del segundo trimestre.

El mes de agosto se destacó con más de 17.78 millones de solicitudes digitales.

Durante los primeros quince días de octubre, la plataforma sumó otras 8,426,004 solicitudes, elevando el acumulado del año a más de 134.5 millones.

El tercer trimestre registró aproximadamente un 88.5 % más de actividad digital que el primero, reflejando una evolución significativa en el volumen de solicitudes gestionadas por la plataforma.

Los resultados también incluyeron 91.72 TiB de transferencia de contenido, indicador que permite dimensionar el movimiento de datos asociado con la infraestructura de distribución del canal.

Estas cifras corresponden al indicador tecnológico Total Requests, identificado como visualizaciones en los informes de la plataforma, y no representan necesariamente reproducciones completas ni espectadores individuales.

No obstante, constituyen indicadores relevantes del volumen de actividad registrado por la infraestructura digital de El Sol NetworkTV.

La presentación de los resultados despertó especial interés entre los talentos, empresarios e invitados, quienes pudieron conocer la evolución operativa del canal durante el año.

Roku TV y Amazon Fire TV: pilares del crecimiento de La Señal Mundial

Durante su intervención, Tejeda también destacó la importancia de continuar fortaleciendo la presencia del canal en las plataformas de televisión conectada.

Roku TV y Amazon Fire TV constituyen dos de los principales pilares de la estrategia de distribución de El Sol NetworkTV.

A través de estas plataformas, la organización pone su programación a disposición de usuarios de televisores inteligentes y dispositivos compatibles.

El canal complementa su distribución mediante su portal oficial, aplicaciones móviles, YouTube y otras redes sociales.

Este modelo multiplataforma responde a los cambios que experimenta la industria audiovisual, donde los espectadores tienen cada vez mayor libertad para seleccionar sus contenidos y dispositivos.

La estrategia representa una oportunidad para fortalecer la presencia del canal en Florida, otros estados de Estados Unidos y diferentes regiones internacionales.

Nueve años de reconocimientos y compromiso con la comunidad

Desde su fundación en octubre de 2017, El Sol NetworkTV ha desarrollado una trayectoria marcada por la innovación, la producción audiovisual y la participación comunitaria.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su historia figuran una medalla de honor del Ejército de Estados Unidos, dos trofeos de los Premios Paoli y distinciones de los Premios Líder Internacional, incluyendo reconocimientos relacionados con su labor en la televisión por streaming.

Sin embargo, la historia de la organización también incluye iniciativas solidarias que han permitido fortalecer su relación con la comunidad.

Entre ellas se encuentra su participación como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a personas afectadas por el terremoto de Venezuela, iniciativa que permitió reunir varias camionetas de artículos de ayuda humanitaria.

Asimismo, las instalaciones del canal han servido de escenario para actividades comunitarias y espirituales, incluyendo la celebración del Día Nacional de la Oración, conducida por la pastora Jaqueline Rodríguez.

Estas acciones forman parte de una filosofía institucional orientada a trascender la pantalla y mantener una relación cercana con las comunidades a las que sirve.

Ana Karina Auad elaboró el bizcocho conmemorativo del noveno aniversario

Uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó cuando los asistentes se unieron para cantar el tradicional feliz cumpleaños a El Sol NetworkTV.

El momento estuvo acompañado por un hermoso bizcocho conmemorativo elaborado especialmente para la ocasión por la educadora y chef internacional Ana Karina Auad.

Su creación culinaria aportó un toque distintivo a la celebración y se convirtió en parte de uno de los instantes más esperados de la noche.

Entre aplausos, felicitaciones, fotografías y expresiones de cariño, directivos, talentos e invitados compartieron la alegría de celebrar nueve años de historia.

La contribución de Ana Karina Auad fue recibida con especial agradecimiento por la organización, formando parte de los detalles que hicieron memorable el aniversario.

El Sol NetworkTV agradece a sus patrocinadores por hacer posible una noche histórica

La celebración del noveno aniversario contó con el valioso respaldo de empresas, empresarios y colaboradores que contribuyeron a hacer realidad una velada memorable.

La dirección de El Sol NetworkTV expresó su profundo agradecimiento a los patrocinadores que confiaron en la importancia de este acontecimiento y respaldaron la organización del evento.

Entre ellos se encuentran 3 Sisters Speakeasy, Club de Capibaras, Conexus Workspace, DSA — Deivi Sánchez Art, Engelberth Arellano Music Academy, Mercochitas Sweet & Salty, Jackie Espinosa, Oscar Herrera Photo + Video y Events by Estefany Moreno.

Cada uno, desde su respectiva área de actividad, formó parte del grupo de empresas y colaboradores que apoyaron la celebración de los nueve años de El Sol NetworkTV.

La organización destacó el valor de estas alianzas, que representan una muestra de confianza en el proyecto y en su compromiso con la comunidad.

El agradecimiento se extendió igualmente a las autoridades municipales, invitados especiales, artistas, talentos, productores, colaboradores y todas las personas que participaron en la planificación y realización del evento.

El respaldo empresarial y comunitario constituye uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de iniciativas de comunicación independientes y para la realización de acontecimientos que fortalecen los vínculos entre diferentes sectores de la sociedad.

Una celebración que reconoce el esfuerzo de toda una familia televisiva

Uno de los aspectos más significativos del noveno aniversario fue la participación de los talentos y colaboradores que integran la programación del canal.

La presencia de conductores, productores y profesionales durante la entrega de la proclama de Orlando simbolizó el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la organización.

A través de programas dedicados a la información, economía, negocios, educación financiera, tecnología, salud, bienestar, entretenimiento, cultura, espiritualidad y asuntos comunitarios, El Sol NetworkTV ha construido una propuesta diversa de contenidos.

Cada espacio representa el esfuerzo de personas que aportan sus conocimientos, experiencias y creatividad para mantener activa una plataforma de televisión independiente.

La celebración permitió reconocer que los resultados tecnológicos y los avances empresariales no serían posibles sin el compromiso humano de quienes participan diariamente en sus producciones.

Marcos Tejeda cierra la noche con un mensaje de gratitud y visión de futuro

La velada también estuvo marcada por las palabras de Marcos A. Tejeda, quien compartió con los presentes los avances alcanzados por el canal y su compromiso de continuar fortaleciendo el proyecto.

Los reconocimientos institucionales, las estadísticas de crecimiento y la participación de los talentos constituyeron una demostración del camino recorrido desde octubre de 2017.

La celebración permitió agradecer a quienes han acompañado la organización durante sus diferentes etapas y reconocer el esfuerzo necesario para mantener un medio de comunicación independiente en una industria caracterizada por cambios tecnológicos constantes.

Para El Sol NetworkTV, el noveno aniversario representó una oportunidad de mirar hacia el pasado con satisfacción y hacia el futuro con nuevas metas.

Rumbo al décimo aniversario: El Sol NetworkTV continúa iluminando historias

Con la celebración de sus nueve años, El Sol NetworkTV inicia oficialmente el camino hacia su primera década de existencia.

La noche del 15 de octubre de 2026 quedará marcada por acontecimientos que ocuparán un lugar especial en la historia de la organización: la proclama oficial entregada por la ciudad de Orlando, el anuncio de una futura distinción de Kissimmee, la presentación de más de 134.5 millones de solicitudes digitales acumuladas y una celebración a casa llena que reunió a autoridades, empresarios, talentos, artistas y representantes de la comunidad.

El éxito del encuentro también puso de manifiesto la importancia del respaldo de sus patrocinadores y colaboradores, quienes contribuyeron a hacer posible una celebración que combinó reconocimiento institucional, cultura, entretenimiento y confraternidad.

Mientras la industria televisiva continúa transformándose mediante el streaming, la televisión conectada y las nuevas tecnologías, El Sol NetworkTV reafirma su compromiso de seguir innovando y ampliando sus oportunidades de comunicación.

Nueve años después de su fundación, la organización continúa desarrollando una plataforma que busca conectar comunidades, promover talentos y ofrecer espacios de información y entretenimiento.

El noveno aniversario de El Sol NetworkTV no fue solamente una celebración empresarial. Fue el reconocimiento de una trayectoria construida con perseverancia, innovación, alianzas y compromiso comunitario.

Una historia que comienza a escribir el capítulo de su primera década bajo una filosofía que identifica su misión:

«Más que televisión, somos comunidad».

¡Feliz noveno aniversario, El Sol NetworkTV!

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