San Cristóbal, R. D.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader llamó este sábado a fortalecer la unidad familiar como base para construir una República Dominicana más fuerte, organizada y con mayor calidad de vida, al tiempo que anunció la ampliación de las iniciativas del Gabinete de la Familia a todas las provincias y municipios del país, durante la tercera edición del programa “Estamos en Familia”.

“Sin una familia fuerte, no va a haber un país fuerte; sin familias organizadas no va a haber un país organizado; sin familias disciplinadas no va a haber un país disciplinado ni con calidad de vida”, expresó el mandatario durante la actividad, realizada en las instalaciones del Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, en conmemoración del Día Nacional de la Familia.

El gobernante destacó que la familia constituye la primera base de la educación de toda sociedad, debido a que los niños reciben sus primeras enseñanzas en el hogar, antes de ingresar a los centros educativos, donde complementan su formación.

El presidente Luis Abinader coincidió con la gobernadora Pura Casilla en que la familia ideal es la que cada persona tiene, al señalar que ningún hogar está exento de dificultades y que corresponde a sus integrantes resolver los problemas y preocuparse por el bienestar de los demás.

Al compartir una experiencia personal, el mandatario reveló que diariamente, después de las 6:00 de la tarde, utiliza un grupo de mensajería denominado “Familia AA”, en referencia a los apellidos Abinader Arbaje, para solicitar a sus hijas que se reporten y conocer dónde se encuentran, incluyendo a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

El presidente también recordó que su madre quedó huérfana al nacer y fue criada por la esposa de su abuelo, a quien llamaban cariñosamente “Mamá Soso”, pese a no tener vínculos sanguíneos con ella. Con este ejemplo, resaltó la importancia de las familias de sangre y las que denominó “familias del alma”.

“Tener hijos no es un ejercicio deportivo; tener hijos es la responsabilidad mayor que tiene un ser humano”, manifestó el presidente Luis Abinader, al exhortar a los padres a preocuparse por sus hijos no solamente desde el punto de vista económico, sino también emocional.

Agregó que, incluso cuando se encuentra en reuniones en el Palacio Nacional, procura atender las llamadas de sus hijas, consciente de la importancia de mantener una comunicación permanente con ellas.

Fortalecimiento del Gabinete de la Familia

El jefe de Estado instruyó al coordinador general del Gabinete de la Familia, Milcíades Franjul, a intensificar las campañas de concienciación y realizar reuniones mensuales en diferentes provincias, en las que aseguró participará personalmente, además de gestionar los recursos necesarios para ampliar su alcance.

El presidente Luis Abinader reiteró su respaldo al Gabinete de la Familia y anunció que durante el próximo año se impulsarán acciones para llevar un mensaje de fortalecimiento familiar a cada provincia y, posteriormente, a los municipios, aprovechando también las jornadas de inauguraciones gubernamentales.

Llama a compartir en familia durante la Navidad

Con motivo de la proximidad de las festividades navideñas, el mandatario exhortó a los dominicanos a aprovechar esta época para reunirse con sus seres queridos, superar las diferencias y recordar los buenos momentos.

Al rememorar su infancia, explicó que su abuela paterna, quien crió a ocho hijos, insistía en que la familia se reuniera los domingos en Santiago, aunque las condiciones de la carretera en aquella época dificultaban los desplazamientos, por lo que procuraban encontrarse cada 15 días.

“Las familias tienen que juntarse en los tiempos buenos, porque si no, solo se van a juntar en las funerarias”, recordó el presidente Luis Abinader, que decía su abuela.

El presidente extendió su llamado a compartir con los vecinos, amigos y compañeros de trabajo, quienes, según expresó, también forman parte de esas familias del alma con las que se establecen importantes vínculos afectivos.

“Aprovechemos esta Navidad para pasarla en familia. Repito, familia de sangre y familia del alma. Aprovechemos para recordar los buenos momentos, olvidarnos de los negativos”, expresó el gobernante, quien concluyó exhortando a manifestar el cariño a los padres, hermanos e hijos.

Entregan reconocimiento al mandatario con el Salmo 127:1

Durante la actividad, el Gabinete de la Familia entregó un reconocimiento al mandatario con el Salmo 127:1, pasaje bíblico favorito del presidente Luis Abinader, que expresa: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia”. Este versículo resalta la importancia de reconocer a Dios como fundamento de la familia, del hogar y de la construcción de una sociedad sólida.

Franjul resalta el valor de la familia en la construcción de una mejor sociedad

De su lado, el coordinador general del Gabinete de la Familia, Milcíades Franjul, destacó que la familia constituye el principal pilar de la sociedad dominicana y el espacio donde se aprende a cumplir la palabra dada, respetar a los mayores y compartir con el prójimo. Asimismo, resaltó que la Constitución dominicana reconoce a la familia como fundamento de la sociedad.

Franjul señaló que el progreso de una nación también se construye a partir del esfuerzo y la solidaridad de las familias, al tiempo que destacó el papel de las iglesias en el acompañamiento a los hogares. En ese sentido, sostuvo que corresponde al Estado respaldar esa labor y brindar atención a todas las familias, independientemente de sus creencias religiosas.

El funcionario destacó que la tercera edición de “Estamos en Familia”contó con la participación de más de 60 instituciones, que acercaron sus programas y servicios a las comunidades de San Cristóbal, mediante jornadas de asistencia social, orientación y actividades deportivas y recreativas.

Franjul informó que, previo a la celebración, se realizaron entregas de alimentos casa por casa, levantamientos técnicos de viviendas que requieren reparaciones y trabajos de acondicionamiento de cuatro canchas deportivas y un campo de fútbol. Asimismo, aseguró que las solicitudes de las comunidades tendrán seguimiento junto con las autoridades provinciales.

La familia ideal es la que tú tienes

En tanto, la gobernadora provincial, Pura Casilla, resaltó que la familia constituye el núcleo más pequeño de la sociedad, pero también el más importante. “La familia ideal es la que tú tienes”, expresó, al exhortar a valorar, cuidar y respetar a sus integrantes, independientemente de cómo esté conformado el hogar.

El senador Gustavo Lara Salazar destacó la importancia de fortalecer la familia ante los desafíos que enfrenta la sociedad y agradeció al presidente Luis Abinader y a Milcíades Franjul por escoger a San Cristóbal como sede de la actividad.

De su lado, el alcalde Nelson de la Rosa resaltó el papel de la familia en la transmisión de valores y afirmó que fortalecer los hogares contribuye a mejorar la sociedad dominicana.

La invocación religiosa estuvo a cargo del director general del Instituto Preparatorio de Menores, Fray José Geraldo, quien resaltó que la institución conmemora 70 años de servicio a la niñez, la adolescencia y las familias, y elevó una oración por los hogares dominicanos, especialmente por aquellos que atraviesan situaciones difíciles.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante; el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz; el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, y el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Rafael Enrique González Cruz; la señora Esther de Franjul; el promotor del fútbol dominicano Jorge Rolando Bauger, entre otras autoridades nacionales, congresuales, provinciales y municipales, representantes de las iglesias, del sector privado y de organizaciones comunitarias.

Presidente Luis Abinader y vicepresidenta Raquel Peña inauguran Villa Navidad 2026: “Estos días son para las familias de sangre y del alma”

Santiago.– El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este viernes el encendido de Villa Navidad 2026, que por quinto año consecutivo transforma los jardines del Gran Teatro del Cibao en un espacio de luces, colores y alegría para el disfrute de las familias dominicanas, con la presencia de los principales personajes de la temporada festiva.

“La Navidad es familia. Estos días son para las familias, las familias de sangre y las familias del alma”, expresó el presidente Luis Abinader, al destacar el valor de la unión familiar e invitar a los dominicanos a compartir estas fechas, recordar las experiencias positivas del año y mirar el futuro con esperanza.

El mandatario también recordó las Navidades que disfrutaba durante su infancia en Santiago junto con sus familiares, ciudad con la que mantiene vínculos y recuerdos especiales.

La celebración, que este año se desarrolla bajo el lema “Blanca Navidad”, estuvo marcada por el entusiasmo de niños y niñas que disfrutaron de miles de luces navideñas, globos de colores y diversas atracciones preparadas para recibir a los visitantes.

El espacio vuelve a abrir sus puertas de manera gratuita para que las familias puedan recorrer sus mágicas y coloridas instalaciones e interactuar con Santa Claus y la señora Claus, los Reyes Magos, duendes, el Grinch y otros personajes. Asimismo, durante la temporada se realizarán conciertos y diversas actividades recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Banco de Reservas resalta propósito de Villa Navidad

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, manifestó que esta temporada invita a compartir en familia y celebrar el nacimiento de Jesús. Destacó que Villa Navidad es un espacio seguro y gratuito para todas las familias, cuyo propósito es crear experiencias significativas y coleccionar recuerdos que permanezcan en la memoria de quienes lo visitan.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recordó que la Navidad es una de las épocas más esperadas del año y anunció la realización de la competencia “Mi barrio está en Navidad”, mediante la cual se premiará a los sectores que se destaquen por la decoración de sus comunidades. Mientras que la gobernadora Rosa Santos valoró que las familias cuenten con un espacio seguro y gratuito para compartir, al considerar que estas iniciativas evocan recuerdos especiales y trasladan a las personas a momentos de su niñez.

El evento contó con la participación de los ministros de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; del senador de Santiago, Daniel Rivera, y autoridades municipales y legislativas.

Presidente Luis Abinader inaugura primer proyecto de mejoramiento integral de hábitat en Santiago

Puñal, Santiago.- El presidente Luis Abinader destacó este viernes que la transformación de Santiago no depende únicamente de las grandes obras de infraestructura, sino también de las pequeñas intervenciones que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias y contribuyen a mejorar las condiciones de sus comunidades.

“Con las grandes obras y con las pequeñas obras es que se transforma por completo una comunidad”, afirmó el mandatario, al encabezar este viernes la entrega del primer proyecto de mejoramiento integral de hábitat en la provincia Santiago, que beneficia a más de 2,000 familias e impacta a unas 8,000 personas de Hato del Yaque y Puñal.

El jefe de Estado explicó que, además de proyectos como el monorriel, el teleférico, la circunvalación de Navarrete y las obras viales de la región, el Gobierno ha reforzado los trabajos de mejoramiento de barrios y sectores mediante la coordinación con los ayuntamientos y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).

Señaló que estas intervenciones integrales incluyen la rehabilitación de viviendas, calles y entornos comunitarios, al considerar que no basta con mejorar una casa si sus residentes continúan enfrentando dificultades para transitar por sus calles. Asimismo, instruyó a legisladores y alcaldes a trabajar junto con el Gobierno en la identificación y priorización de las necesidades de cada comunidad, y aseguró que existen recursos presupuestarios para dar continuidad a estos programas durante lo que resta de este año y el próximo.

Obras para mejorar el hábitat y la calidad de vida

Como parte del proyecto de construcción de viviendas sociales y rehabilitación de caminos, accesos y hábitat, los trabajos contemplaron el asfaltado de calles, construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales, así como la reparación de acometidas de agua potable.

Con estas mejoras viales y sanitarias, las familias de Puñal y Hato del Yaque dejan atrás las dificultades provocadas por el polvo, el lodo y la acumulación de agua, y cuentan con entornos más dignos, seguros y adecuados para sus actividades cotidianas.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, explicó que la intervención en Puñal abarca los sectores Laguna Prieta y Matanzas, y que los trabajos se extienden hasta el barrio Barceló, en Hato del Yaque.

Rodríguez destacó que estas obras contribuyen a mejorar la movilidad, la salud pública, la seguridad de los peatones y el valor de las viviendas. Asimismo, explicó que la construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales permite reducir las inundaciones y facilitar el acceso de los servicios de emergencia, además de ofrecer espacios más seguros para niños y envejecientes.

“Una calle asfaltada es mucho más que asfalto. Es la posibilidad de que una ambulancia pueda llegar a tiempo para recoger a un enfermo”, expresó el funcionario, al resaltar la importancia de que las familias cuenten no solo con viviendas dignas, sino también con entornos adecuados.

Inversión y ampliación del programa

El ministro informó que el proyecto representa una inversión total de RD 307 millones, de los cuales se han ejecutado RD 108 millones, equivalentes a un avance financiero de aproximadamente un 35 %. Precisó que la iniciativa también comprende intervenciones en Hato del Yaque y Jacagua, como parte de la ampliación del programa en la provincia Santiago.

Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader por impulsar soluciones que atienden las necesidades de las comunidades y aseguró que los trabajos continuarán hasta completar las obras en ejecución y extender el programa a otros sectores que requieren estas intervenciones.

Autoridades destacan impacto en Puñal

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, calificó la jornada como una ocasión especial por tratarse de obras dirigidas a mejorar el hábitat y brindar calidad de vida a las familias.

Destacó que el Gobierno ha desarrollado intervenciones en distintos territorios de la provincia y afirmó que el presidente Luis Abinader ha puesto su mirada y acción en cada uno de ellos.

De su lado, el alcalde de Puñal, José Enrique Romero Paulino, agradeció al mandatario por el respaldo a la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos sociales que, según afirmó, han contribuido al desarrollo del municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y a elevar el valor de las propiedades.

Entre las iniciativas realizadas mencionó la construcción y equipamiento del cuerpo de bomberos, dos techados deportivos, más de 35 kilómetros de aceras y contenes, así como 38 viviendas para familias de escasos recursos.

También destacó proyectos en ejecución y pendientes de inicio entre ellos el acueducto de Puñal, con una inversión superior a RD 1,200 millones, la planta de tratamiento, el drenaje sanitario, la funeraria y el palacio municipal. “Nunca en la vida Puñal le había sacado tanta ventaja a un voto depositado conscientemente en una urna por un hombre que se llama Luis Rodolfo Abinader”, expresó.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el senador Daniel Rivera, así como autoridades provinciales y municipales.

Presidente Luis Abinader dará este lunes primer palazo para la construcción de la autopista del Ámbar

Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el presidente Luis Abinader encabezará este lunes 30 de noviembre los actos del primer palazo para la construcción de la autopista del Ámbar, una obra estratégica que conectará las provincias Santiago y Puerto Plata y contribuirá al crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo de toda la región Norte del país.

La construcción de esta autopista representa un paso significativo en la modernización de la infraestructura vial de la República Dominicana, al facilitar la conexión entre dos importantes destinos del país y propiciar una mayor integración de sus comunidades.

Asimismo, el proyecto está orientado a dinamizar la actividad turística, fortalecer el intercambio comercial, potenciar el desarrollo industrial y generar nuevas oportunidades de inversión.

Actos en Puerto Plata y Santiago

El mandatario iniciará su agenda a la 1:00 de la tarde en la provincia Puerto Plata, donde encabezará el primero de los actos que marcarán el inicio de la construcción de esta infraestructura vial.

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, el jefe de Estado encabezará una segunda ceremonia en la provincia Santiago.

Ambas actividades contemplan la participación de autoridades gubernamentales y locales, así como de representantes del sector empresarial de las respectivas provincias, quienes abordarán la importancia y el impacto de esta obra para el desarrollo regional.

En las dos ceremonias, el presidente Luis Abinader tendrá a su cargo el discurso central y realizará, junto con las autoridades, el primer palazo simbólico que marcará el inicio de los trabajos de construcción de la autopista del Ámbar.

Paliza destacó que la autopista del Ámbar constituye una de las obras de infraestructura más importantes impulsadas por el gobierno del presidente Abinader para promover un desarrollo territorial más equilibrado y generar mayores oportunidades para toda la región Norte.

Asimismo, expresó que el proyecto responde a una visión de desarrollo orientada a una región Norte más competitiva e integrada. “La autopista del Ámbar transformará la manera en que se conectan Santiago y Puerto Plata, acercando oportunidades para el turismo, el comercio, la inversión”.

Presidente Luis Abinader comparte almuerzo navideño con las Fuerzas Armadas

Santo Domingo.– En un ambiente de fraternidad y espíritu navideño, el presidente Luis Abinader compartió este viernes un almuerzo con miembros de las Fuerzas Armadas, durante el cual reconoció su entrega y sacrificio en defensa de la soberanía nacional y reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar mejorando las condiciones salariales y el equipamiento de las instituciones militares.

El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, agradeció a los hombres y mujeres que integran las instituciones castrenses por su desempeño, entrega y sacrificio durante el año 2026, especialmente en la preservación de la soberanía, la integridad territorial y la paz de la República Dominicana.

“Sin Fuerzas Armadas no hay nación; sin Fuerzas Armadas, realmente no existe soberanía”, expresó el jefe de Estado.

El gobernante destacó que, desde su llegada al Gobierno, en 2020, su administración ha destinado esfuerzos y recursos al fortalecimiento de las instituciones militares, tanto en materia salarial como de modernización y equipamiento.

Asimismo, aseguró que durante el próximo año continuará impulsando mejoras en beneficio del personal militar, en la medida en que los ingresos del Estado lo permitan, al considerar que estas constituyen un acto de justicia por la labor que desempeñan.

El mandatario resaltó la preparación y profesionalización de los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad fronteriza, el narcotráfico y otras amenazas.

Llamado a la unidad familiar

En su mensaje navideño, el presidente Luis Abinader exhortó a los militares a celebrar estas festividades en un ambiente de paz, unidad y fraternidad, junto con sus familiares y seres queridos.

“Mientras el país descansa, ustedes cuidan nuestro país”, expresó el mandatario, al reiterar el agradecimiento del Gobierno y del pueblo dominicano por la labor realizada por las Fuerzas Armadas.

Ministro de Defensa destaca transformación militar

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, agradeció al presidente Luis Abinader por compartir con los miembros de las Fuerzas Armadas el inicio, por tercer año consecutivo, de los tradicionales almuerzos navideños del Gobierno.

“Un comandante que almuerza con su tropa es un comandante que manda con el corazón”, manifestó Fernández Onofre.

El alto oficial afirmó que, bajo el liderazgo del mandatario, las Fuerzas Armadas han experimentado la mayor transformación de los últimos 64 años, fortaleciendo sus capacidades operativas y alcanzando reconocimiento regional e internacional.

Durante su intervención, rindió homenaje a los soldados que permanecen desplegados en la zona fronteriza y en otros puntos del territorio nacional, velando por la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del país.

También reafirmó el compromiso de las instituciones militares de continuar trabajando con disciplina, lealtad y sentido del deber, así como de promover el bienestar de los soldados y sus familias.

La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Geraldo “Jerry” Ramírez Paniagua, quien elevó una oración por las autoridades, los militares y el personal civil del Ministerio de Defensa, y pidió que el nacimiento de Jesucristo renueve la esperanza, fortalezca la unidad e inspire la fraternidad, la humildad y el espíritu de servicio.

En la actividad participaron los viceministros de Defensa; los comandantes generales de las instituciones castrenses, así como oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y subalternos, suboficiales, alistados, asimilados militares y personal civil.

Gobierno Dominicano ha nombrado más de 10,000 enfermeras y fortalece sus condiciones laborales

Santo Domingo.– El gobierno del presidente Luis Abinader ha nombrado 10,163 enfermeras de un total de 23,495 que integran el sistema público de salud, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer los recursos humanos y garantizar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de la Red Pública de Salud.

Como parte de las mejoras a las condiciones laborales del personal de enfermería, se ha aplicado un incremento salarial acumulado de un 62 %, además de la asignación de incentivos a 19,973 enfermeras, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo suscrito con el sector.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó que estas medidas representan un avance significativo en la dignificación del personal de enfermería, al reconocer su entrega, vocación de servicio y el papel fundamental que desempeña en la atención de los pacientes.

Landrón valoró que el fortalecimiento de este personal no solo contribuye a mejorar sus condiciones laborales, sino que también permite avanzar en la calidad, humanización y seguridad de los servicios que reciben las familias dominicanas.

Asimismo, el titular del SNS informó que en los próximos días remitirá a los gremios de enfermería la relación con la ubicación de cada una de las enfermeras nombradas, a fin de facilitar los procesos de capacitación, acompañamiento y seguimiento al personal en los establecimientos de salud donde desempeñan sus funciones.

Presidente Luis Abinader impone al congresista Adriano Espaillat la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader impuso este viernes al congresista Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, la más alta distinción que otorga el Gobierno dominicano, mediante el Decreto núm. 831-26, en reconocimiento a su trayectoria de vida, marcada por el compromiso y sus valiosos aportes sociales.

Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el mandatario expresó que se trataba de un momento muy especial, pues, además de la relación que Adriano Espaillat siempre ha mantenido con su país de origen, a ambos los une una relación muy personal.

El jefe de Estado destacó el apoyo, la solidaridad y la amistad de Espaillat con los dominicanos y expresó su deseo de que, en algún momento, queden plasmadas en un libro todas las acciones con las que ha contribuido al desarrollo del país y en situaciones muy especiales. Añadió que esta condecoración se le otorga por todo lo que ha hecho, al tiempo que afirmó que todavía le queda mucho por hacer a favor de su comunidad y de la República Dominicana.

“Adriano es un amigo, Adriano es un compatriota demostrado y probado. Es norteamericano de origen dominicano, y su grandeza, su ejercicio en el Congreso, defendiendo, obviamente, a su constituyente, pero también nunca olvidándose de sus raíces, está ahí para el agradecimiento de siempre de los dominicanos”, manifestó el presidente Abinader.

Y agregó: “Pero Adriano ya es un líder que pasa más allá de Nueva York. Adriano es una referencia entre los congresistas hispanos del Congreso norteamericano y eso es muy positivo para nuestro país y estamos seguros de que siempre él estará para ayudar a la República Dominicana en todo lo que necesite”.

Además, lo definió como una figura que enorgullece a los dominicanos, una persona que siempre ha tenido contacto al más alto nivel del poder norteamericano y de la República Dominicana, pero también a quien siempre se le ve presente en una bodega en su distrito y que siempre está presente y es el verdadero líder de la comunidad dominicana que está en la ciudad de Nueva York y más allá.

“Esta condecoración, querido Adriano, es un acto de justicia y de reconocimiento para ti, que te lo has ganado y que realmente el pueblo dominicano te quiere y te aprecia”, concluyó el presidente Abinader.

Gobierno rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, destacó que hoy, por iniciativa del presidente Luis Abinader, el Gobierno de la República Dominicana rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, otorgándole la más alta distinción, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata y dijo que con este reconocimiento, el presidente ha querido honrar una trayectoria de vida marcada por el compromiso y los valiosos aportes sociales de nuestro homenajeado.

“Apreciado Adriano, que esta distinción sirva como una muestra imperecedera de la gratitud que por ti siente esta tierra que te vio nacer. Sabemos que motivación te sobra para seguir sirviendo a las dos naciones que tanto amas, pero lo que queremos es que te lleves contigo la certeza de que cada uno de tus sacrificios por una causa mayor se hicieron sentir con fuerza aquí en tu patria. República Dominicana te devuelve, en forma de celebración, una parte de tanto orgullo como el que le has dado”, manifestó.

El ministro Bisonó destacó que, pese a sus logros políticos y al acceso a las más altas esferas del poder, Adriano Espaillat ha mantenido su esencia de líder comunitario, su cercanía con la gente y la espontaneidad con que manifiesta su dominicanidad y resaltó que el congresista ha asumido con responsabilidad histórica la encomienda de elevar, con cada peldaño que ha ascendido en su vida pública, a la comunidad dominicana de la que surgió.

“Otro de los más grandes méritos que adornan a Adriano Espaillat es su capacidad para ser un factor de unidad, tendiendo puentes entre personas de distintas generaciones, procedencias o incluso simpatías políticas”, expresó Bisonó.

Visiblemente emocionado Adriano Espaillat dedicó la distinción a su abuela

Tras recibir la distinción de manos del mandatario dominicano, el congresista Adriano Espaillat, visiblemente emocionado, dedicó la distinción a su abuela, quien emigró a los Estados Unidos en el año 1950 y trabajó como costurera, así como a los dominicanos que, con su esfuerzo y trabajo diario, enaltecen el nombre de la República Dominicana en el exterior.

“Yo le dedico este reconocimiento a esos dominicanos que todos los días se levantan temprano para trabajar, elevan el nombre de los dominicanos de una manera muy práctica, muy sencilla, con su buen comportamiento, elevan el nombre de la dominicanidad con su trabajo, con su esfuerzo. La gran mayoría de ellos son así, algunas veces anónimos”, expresó.

Al recordar los sacrificios de su abuela, manifestó: “Mi abuela probablemente nunca fue a una obra de Broadway o a un restaurante famoso; sin embargo, trabajó fuertemente para que sus hijos siguieran adelante y que hoy un congresista dominicano esté allá”.

Espaillat agradeció al presidente Luis Abinader por el reconocimiento, su amistad y su liderazgo al frente del país, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar aportando al desarrollo de la República Dominicana y de la comunidad dominicana en el exterior.

“Gracias, presidente, por esta distinción, gracias por su amistad, por su liderazgo al país. Quiero seguir aportando, esto no es un retiro”, afirmó.

Asimismo, haciendo una analogía con el béisbol, señaló que en el séptimo inning uno descansa un poco, toma aire y oxígeno para continuar con los últimos episodios del juego, que son tan importantes.

“Estaremos trabajando juntos para asegurar que la República Dominicana siga adelante, que la comunidad dominicana siga adelante también en el exterior y que sigamos en buenos caminos, en buenos senderos de progreso”, puntualizó Espaillat.

En tanto, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Félix Tena de Sosa, dio lectura al Decreto presidencial núm. 831-26.

Entre los considerandos del decreto se destaca la trayectoria de servicio público de Adriano Espaillat, quien se convirtió en el primer dominicano en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y alcanzó la presidencia del Caucus Hispano del Congreso estadounidense, desde donde ha promovido la representación de las comunidades dominicanas y latinoamericanas, la defensa de los derechos de los inmigrantes y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones, méritos que justifican el otorgamiento de esta alta distinción por parte del Estado dominicano.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; la esposa del congresista Adriano Espaillat, Fianny Cabrera Parra, y el congresista de los Estados Unidos por el estado de Texas, Vicente González, acompañado de su esposa, entre otras personalidades.

Vocero de la Presidencia, Félix Reyna, aclara que la imagen del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es falsa

Santo Domingo.– El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró este viernes que la imagen que circula en las redes sociales en la que aparece el presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la tecnología y advirtió que esta práctica es sancionada por la ley.

A través de una publicación en la red social X, el también director de Estrategia y Comunicación Gubernamental explicó que la fotografía original fue tomada el 15 de marzo de 2026, en Güibia, durante el Clásico Mundial de Béisbol.





“La imagen del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje”, afirmó el funcionario.



Asimismo, Reyna reiteró su llamado al uso responsable de las herramientas tecnológicas y recordó las consecuencias legales de esta práctica.

“Exhortamos al uso responsable de la tecnología y recordamos que la ley sanciona esta práctica”, expresó Reyna.