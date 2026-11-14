Wilfrido Vargas, condenado a pagar RD$14 millones por “El baile del perrito”

Por Redacción de El Sol de la Florida | 13 de noviembre de 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Uno de los merengues más emblemáticos de la música dominicana vuelve a ocupar titulares, esta vez por una controversia judicial que podría tener importantes repercusiones en el reconocimiento de los derechos de autor.

El reconocido merenguero Wilfrido Vargas y su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., habrían sido condenados al pago de 14 millones de pesos dominicanos a favor del músico y compositor Juan Valdez Ybet, según una publicación difundida por el medio Crónica VIP.

La información atribuye la decisión a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia número 035-2026-SSEN-01198, fechada el 28 de octubre de 2026.

De acuerdo con esa publicación, el tribunal habría reconocido la condición de coautor de Valdez Ybet en la composición de El baile del perrito, estableciendo que su contribución musical no se limitó a los arreglos de la popular canción.

Una batalla que comenzó años atrás

El enfrentamiento judicial no es nuevo. En agosto de 2023 ya se informaba que Juan Valdez había iniciado acciones legales para reclamar derechos morales y patrimoniales relacionados con la obra.

Posteriormente, en febrero de 2024, Associated Press confirmó que el compositor mantenía una demanda contra Wilfrido Vargas por la autoría del popular merengue.

En aquella ocasión, Valdez explicó que había decidido acudir a los tribunales después de varios intentos de resolver sus reclamaciones y de supuestos compromisos que, según su versión, no fueron cumplidos.

El equipo del merenguero evitó entonces pronunciarse sobre el fondo del litigio, señalando que el asunto se encontraba en manos de la justicia dominicana.

Un éxito musical convertido en controversia

El baile del perrito se convirtió en uno de los grandes éxitos asociados a la trayectoria internacional de Wilfrido Vargas y en una pieza reconocida del repertorio del merengue.

Durante décadas, la canción ha formado parte de celebraciones, presentaciones artísticas y espacios de entretenimiento dentro y fuera de República Dominicana.

Sin embargo, detrás de su popularidad surgió una controversia sobre la participación creativa de quienes contribuyeron a su composición y producción.

La disputa plantea una cuestión fundamental para la industria musical: la diferencia entre realizar arreglos musicales y participar como coautor de una composición, una distinción que puede determinar el reconocimiento de derechos y la distribución de regalías.

¿Qué ocurrirá ahora?

La publicación de Crónica VIP señala que la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras habría acogido parcialmente la demanda de reparación de daños y perjuicios presentada por Valdez Ybet.

No obstante, hasta el momento de esta publicación, El Sol de la Florida no ha podido examinar directamente la sentencia ni confirmar si la decisión ha sido apelada o si existe una reacción reciente del equipo legal de Wilfrido Vargas.

Más allá del monto económico, el caso pone sobre la mesa un debate que trasciende la figura del reconocido artista: el derecho de los compositores a recibir reconocimiento y compensación por sus aportaciones a las canciones que alcanzan éxito internacional.

La controversia continúa despertando interés en la industria del entretenimiento latino, particularmente entre los seguidores del merengue dominicano.