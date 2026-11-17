El comunicador dominicano fue distinguido como «Dominicano Destacado en el Exterior» por su labor como gestor cultural y su contribución a la promoción de los valores, la cultura y la identidad dominicana en Estados Unidos.

TAMPA, FLORIDA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2026. — El comunicador, productor de televisión y empresario dominicano Max Acosta recibió el reconocimiento «Dominicano Destacado en el Exterior», otorgado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX Orlando) y la Asociación Dominicana de Tampa (DAOT), durante una actividad celebrada el domingo 15 de noviembre en la bahía de Tampa, Florida.

La distinción reconoce su destacada labor como gestor cultural a través de la comunicación, así como sus aportes a la promoción de los valores, la cultura y la identidad dominicana entre las comunidades residentes en el extranjero.

El reconocimiento lleva los emblemas del INDEX Orlando y de la Asociación Dominicana de Tampa, organización comunitaria fundada en 1995 que desarrolla iniciativas culturales, educativas y sociales para fortalecer la presencia dominicana en Florida.

El INDEX, institución adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, desarrolla programas y proyectos destinados a fortalecer los vínculos de la diáspora con su país de origen, preservar su identidad cultural y promover su participación en el desarrollo nacional.

Más de dos décadas de trayectoria en los medios

Con más de 20 años de experiencia, Acosta ha desarrollado una carrera en la radio, la televisión y la producción audiovisual que comenzó en República Dominicana y continuó en Nueva York y Florida.

Entre 2012 y 2017 estuvo al frente de El Super Show TV, transmitido por Super Canal Caribe desde Nueva York. Posteriormente, continuó su trabajo en los medios hispanos de Florida, incluyendo su participación en el programa radial Más Motivados, de La Mega 100.1 FM.

Desde 2022 forma parte de De Extremo a Extremo, de Telemicro, donde ha desarrollado contenidos vinculados con la diáspora dominicana y la comunidad hispana en Estados Unidos.

Actualmente dirige la plataforma digital Max Acosta TV y la empresa de producción audiovisual New Heights Multimedia LLC, desde las cuales produce entrevistas, reportajes, documentales y contenidos que destacan historias de emprendimiento, liderazgo, cultura y superación personal.

«Piensa en grande»: el mensaje que marcó su vida

Al recibir la distinción, Acosta recordó sus orígenes humildes en el barrio Las Mercedes, de Los Alcarrizos, República Dominicana, donde creció enfrentando limitaciones económicas y sociales.

Durante su adolescencia, un hombre llamado José le compartió dos palabras que, según relató, transformaron su manera de enfrentar la vida: «Piensa en grande».

«Crecí entre calles de tierra, pobreza y oportunidades limitadas. Vi partir a muchos amigos demasiado pronto, pero decidí creerle a Dios y confiar en que mi historia podía ser diferente», expresó.

El comunicador aseguró que aquel consejo lo impulsó a estudiar, prepararse, buscar oportunidades y perseverar a pesar de las dificultades.

«Esas palabras me impulsaron a estudiar, aprender, tocar puertas y nunca rendirme. Y cada vez que siento que no avanzo, vuelvo a escucharlas: ¡Piensa en grande!», manifestó.

Un reconocimiento dedicado a su familia y a Dios

Acosta expresó su agradecimiento a la Asociación Dominicana de Tampa, al INDEX Orlando y al público que ha acompañado su trayectoria profesional.

También dedicó palabras especiales a sus padres, a sus hijas Emely Beth, Grace y Anna, y a su esposa, Mariangela, por el respaldo y el amor que le han brindado durante su carrera.

Asimismo, agradeció al programa De Extremo a Extremo, al que describió como su casa televisiva desde 2022.

El comunicador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de esperanza a los dominicanos que han emigrado en busca de mejores oportunidades y a quienes enfrentan obstáculos para alcanzar sus metas.

«Hoy quiero recordarte que tu origen no determina tu destino. Cuando pones tu vida en las manos de Dios, grandes cosas pueden suceder».

Inspirado en Jeremías 29:11, Acosta concluyó su mensaje atribuyendo a Dios los logros alcanzados durante su trayectoria.

«¡Toda la honra y toda la gloria sean para Dios!», expresó.

Compromiso con la identidad dominicana

La distinción otorgada por el INDEX Orlando y la Asociación Dominicana de Tampa destaca el papel de la comunicación como herramienta para preservar las raíces culturales, fortalecer los vínculos comunitarios y proyectar las contribuciones de los dominicanos en Estados Unidos.

Para Acosta, este reconocimiento representa un estímulo para continuar desarrollando proyectos audiovisuales que den visibilidad a las historias de la diáspora y promuevan mensajes de esperanza, superación y compromiso comunitario.

Sobre Max Acosta

Max Acosta es un comunicador, productor audiovisual y empresario dominicano radicado en Tampa, Florida. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en radio y televisión, y es fundador de Max Acosta TV y New Heights Multimedia LLC. Su trayectoria incluye proyectos televisivos en Nueva York, colaboraciones con Telemicro y producciones audiovisuales dirigidas a la comunidad hispana de Estados Unidos.

Redes sociales: @maxacostatv | YouTube: Max Acosta TV.