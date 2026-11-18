PULSO DEPORTIVO | BÉISBOL DOMINICANO

El Escogido se afianza en la cima, las Estrellas amenazan al Licey y los Gigantes mantienen viva la batalla por la clasificación. La temporada 2026-2027 de LIDOM entra en una etapa de emociones, rivalidades y partidos que se deciden en el último suspiro.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Miércoles, 18 de noviembre de 2026 | Santo Domingo, República Dominicana

El Escogido manda, pero nadie tiene nada seguro

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— ¡Señores, la pelota dominicana está encendida!

El campeonato otoño-invernal 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) comienza a tomar un rumbo apasionante. Los Leones del Escogido dominan la clasificación, los Tigres del Licey sienten la presión de sus perseguidores y las Estrellas Orientales atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada.

Mientras tanto, los Gigantes del Cibao buscan consolidarse entre los primeros cuatro lugares, y las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este necesitan reaccionar antes de que la distancia se convierta en un problema mayor.

La jornada del martes 17 de noviembre dejó tres encuentros emocionantes, todos decididos por una sola carrera.

El Escogido derrotó 11-10 a los Toros del Este; las Estrellas vencieron 2-1 al Licey en diez entradas, y los Gigantes superaron 9-8 a las Águilas en once episodios.

Fue una noche que resumió la esencia del béisbol dominicano: ofensiva, dramatismo, rivalidades y partidos que nadie puede dar por terminados antes del último out.

Escogido: el equipo que todos quieren tumbar

Los Leones del Escogido continúan marcando el paso.

Con récord de 17 victorias y ocho derrotas, el conjunto escarlata ocupa cómodamente la primera posición, con tres juegos de ventaja sobre los Tigres del Licey.

La victoria 11-10 frente a los Toros fue otra demostración de la capacidad del equipo para encontrar la manera de ganar incluso cuando el encuentro se convierte en una batalla ofensiva.

El Escogido ha logrado combinar producción ofensiva con actuaciones oportunas en partidos cerrados.

Esa capacidad para resolver encuentros complicados explica buena parte de su posición en la tabla.

Pero el campeonato todavía es largo.

La consistencia del pitcheo, la profundidad del relevo y la disponibilidad de sus jugadores serán factores importantes durante las próximas semanas.

El liderato es una ventaja.

No es una garantía.

Licey: la presión aumenta

Los Tigres del Licey atraviesan un momento que exige respuestas.

El conjunto azul mantiene la segunda posición con 14 victorias y once derrotas, pero su margen sobre las Estrellas Orientales se ha reducido.

La derrota 2-1 frente a las Estrellas, en diez entradas, representó otro golpe para un equipo que necesita recuperar consistencia.

Victoria de las Estrellas 2-1 en diez entradas

El Licey continúa siendo uno de los conjuntos con mayores expectativas del campeonato.

Su historia, tradición y exigente fanaticada convierten cada derrota en motivo de discusión.

Sin embargo, los campeonatos no se ganan por la cantidad de coronas acumuladas.

Se ganan ejecutando en el terreno.

Los Tigres necesitan mayor producción en los momentos decisivos, un relevo confiable y una ofensiva capaz de respaldar el trabajo de sus lanzadores.

La distancia respecto al Escogido ya es de tres partidos.

Todavía hay tiempo para recuperarla, pero el margen para seguir perdiendo terreno se reduce.

Estrellas Orientales: nadie quiere enfrentarlas ahora

Si existe un equipo que está cambiando la conversación en LIDOM, ese es el de las Estrellas Orientales.

El conjunto de San Pedro de Macorís ha conseguido cuatro victorias consecutivas y alcanzó un récord de 13-12.

Su triunfo 2-1 sobre el Licey, en diez entradas, confirmó el buen momento que atraviesa.

Un día antes, las Estrellas habían derrotado 3-2 a las Águilas Cibaeñas en la continuación de un partido suspendido por las lluvias.

Aquel encuentro dejó una de las actuaciones de relevo más impresionantes de los últimos días.

Felipe de la Cruz entró a lanzar en el séptimo episodio con las bases llenas y sin outs.

En una situación donde cualquier batazo podía cambiar el resultado, el relevista ponchó consecutivamente a los tres bateadores que enfrentó.

La actuación preservó la ventaja oriental y permitió que las Estrellas continuaran su ascenso.

El equipo ha demostrado que puede ganar mediante ofensiva o pitcheo.

Esa versatilidad es una señal importante.

En un campeonato tan competitivo como el dominicano, los equipos que encuentran diferentes maneras de ganar suelen convertirse en adversarios peligrosos.

Gigantes: una victoria que vale oro

Los Gigantes del Cibao consiguieron uno de los triunfos más emocionantes de la jornada.

En el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, derrotaron 9-8 a las Águilas Cibaeñas en once entradas.

Fue un partido de alternativas, donde ninguno de los dos equipos consiguió establecer una ventaja definitiva durante las nueve entradas reglamentarias.

La victoria permitió a los Gigantes colocar su récord en 12-12.

El conjunto francomacorisano ocupa la cuarta posición, dentro de la zona que permite avanzar al Round Robin.

Pero la diferencia respecto a sus perseguidores obliga a mantener la concentración.

Para los Gigantes, cada victoria frente a un rival directo tiene un valor especial.

Y superar a las Águilas en un partido de once entradas representa mucho más que un triunfo adicional.

Es una oportunidad aprovechada en la lucha por la clasificación.

Victoria de los Gigantes 9-8 en once entradas

Águilas y Toros: comienza la urgencia

La situación de las Águilas Cibaeñas genera preocupación entre sus seguidores.

El conjunto amarillo presenta récord de nueve victorias y quince derrotas.

La derrota frente a los Gigantes fue especialmente frustrante porque las Águilas conectaron quince imparables, dos más que sus adversarios.

Sin embargo, no consiguieron convertir esa producción en una victoria.

El problema refleja una realidad del béisbol: conectar más hits no garantiza ganar.

La ejecución con corredores en posición anotadora, el relevo y la defensa pueden resultar determinantes.

Las Águilas necesitan mejorar en esas áreas para recuperar terreno.

Los Toros del Este tampoco atraviesan un buen momento.

Con marca de 9-16, el conjunto romanense ocupa el último lugar.

Su derrota 11-10 frente al Escogido demostró que posee capacidad para producir carreras.

Pero permitir once anotaciones también evidencia dificultades desde el montículo.

Para ambos equipos, la prioridad debe ser reducir la distancia con el cuarto lugar.

Todavía no están eliminados.

Pero cada derrota aumenta la presión.

Tabla de posiciones

LIDOM 2026-2027 — Al cierre del 17 de noviembre

Posición Equipo G P PCT 1 Leones del Escogido 17 8 .680 2 Tigres del Licey 14 11 .560 3 Estrellas Orientales 13 12 .520 4 Gigantes del Cibao 12 12 .500 5 Águilas Cibaeñas 9 15 .375 6 Toros del Este 9 16 .360

Los primeros cuatro equipos avanzan a la siguiente fase del campeonato.

La tabla muestra dos realidades.

El Escogido ha conseguido establecer una ventaja importante.

Pero detrás del líder existe una batalla abierta, especialmente entre Licey, Estrellas y Gigantes.

Águilas y Toros todavía pueden reaccionar, aunque necesitan comenzar a sumar victorias con mayor frecuencia.

La jornada del miércoles promete más emociones

El calendario presenta tres encuentros para este miércoles 18 de noviembre.

Las Estrellas Orientales visitarán a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, a las 7:00 de la noche.

Los Leones del Escogido enfrentarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli, a las 7:30 p. m.

Mientras tanto, las Águilas Cibaeñas visitarán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, también a las 7:30 p. m.

Los tres encuentros tendrán consecuencias importantes.

Las Estrellas buscarán aumentar su ventaja sobre los Gigantes.

El Escogido intentará ampliar su dominio.

Y el enfrentamiento entre Licey y Águilas será especialmente importante para dos equipos que necesitan recuperar terreno.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

En la pelota dominicana nadie puede dormirse

El campeonato 2026-2027 comienza a revelar cuáles equipos han conseguido establecer una identidad.

El Escogido tiene resultados.

Las Estrellas tienen impulso.

El Licey conserva una posición favorable, pero necesita recuperar consistencia.

Los Gigantes continúan compitiendo.

Y tanto Águilas como Toros necesitan transformar su urgencia en victorias.

Pero hay otro elemento que merece atención: la enorme pasión que despierta el béisbol dominicano.

En República Dominicana, la pelota no es solamente un deporte.

Es conversación familiar, rivalidad entre ciudades, orgullo regional y tradición cultural.

Un triunfo del Escogido se celebra en los barrios de Santo Domingo.

Una victoria del Licey provoca discusiones en cualquier esquina.

Las Águilas movilizan la pasión del Cibao.

Las Estrellas representan el orgullo de San Pedro de Macorís.

Los Gigantes defienden la identidad de San Francisco de Macorís.

Y los Toros mantienen viva la tradición beisbolera de La Romana.

Esa pasión también cruza fronteras.

Miles de dominicanos residentes en Orlando, Kissimmee, Nueva York, Nueva Jersey y otras ciudades estadounidenses siguen diariamente los resultados de sus equipos.

Para ellos, cada partido representa una conexión con su tierra.

La pelota dominicana no se juega solamente en los estadios. También se vive en los hogares de millones de dominicanos dentro y fuera del país.

Y mientras el Escogido intenta mantener su dominio, los demás equipos preparan su respuesta.

La temporada todavía tiene mucho por contar.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición especial: Béisbol Invernal Dominicano | 18 de noviembre de 2026