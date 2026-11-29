Santo Domingo Este, RD.– La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) organizó una jornada de sensibilización para prevenir la violencia contra la mujer, impartida por la magistrada Olga Diná Llaverías en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer .

La Institución Militar Dominicana desarrolló una jornada de sensibilización orientada a erradicar la violencia contra la mujer y consolidar una cultura interna basada en el respeto a la dignidad y los derechos humanos.

La conferencia estuvo a cargo de la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República, como parte de las acciones institucionales por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El encuentro fue organizado a través del Departamento de Equidad de Género y Desarrollo de la institución castrense, con el objetivo de orientar al personal militar sobre el alcance social y jurídico de este flagelo.

La actividad contó con la presencia del coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, FARD (DEM), director ejecutivo de la Base Aérea San Isidro, y la teniente coronel abogada Dominga Made Zabala, FARD, directora del Cuerpo Jurídico.

Asimismo, participaron representantes de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (AEOFARD) junto a oficiales y alistados de la institución.

Con estas iniciativas educativas, la entidad reafirma su compromiso preventivo y su respaldo a las políticas de equidad de género desde el ámbito de sus competencias.