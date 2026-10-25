¡Tampa Bay se desploma! Milwaukee pone a los Rays contra la pared

PULSO DEPORTIVO

Los Rays desperdiciaron una ventaja de cuatro carreras y cayeron 5-4 ante los Brewers. Milwaukee domina 2-0 la Serie Mundial, mientras Junior Caminero, Jonathan Aranda y Drew Rasmussen protagonizan una noche de contrastes.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Domingo, 25 de octubre de 2026 | Florida Central

De la euforia al desastre: una derrota que puede cambiar la Serie Mundial

MILWAUKEE, Wisconsin.— Lo que comenzó como una noche de esperanza terminó convertido en una de las derrotas más dolorosas de la temporada para los Tampa Bay Rays.

Con una ventaja de cuatro carreras desde la primera entrada y su estelar lanzador Drew Rasmussen en el montículo, Tampa Bay parecía tener todos los elementos necesarios para empatar la Serie Mundial.

Pero el béisbol volvió a demostrar que ningún partido está decidido antes del último out.

Los Milwaukee Brewers protagonizaron una extraordinaria remontada y derrotaron 5 carreras por 4 a los Rays la noche del sábado 24 de octubre, ante 43,245 aficionados en American Family Field.

La victoria coloca a Milwaukee con ventaja de 2-0 en la Serie Mundial de 2026 y deja a Tampa Bay en una situación comprometida cuando el campeonato se traslada a Florida.

La derrota fue especialmente amarga porque los Rays no solamente perdieron el encuentro: desperdiciaron una ventaja que, con Rasmussen en el montículo, normalmente habría resultado suficiente.

Durante la temporada regular, Tampa Bay había conseguido 75 victorias en 92 partidos cuando anotaba cuatro carreras o más. En esta postemporada, antes del sábado, había ganado sus cuatro encuentros bajo esa condición.

Esta vez, las estadísticas no fueron suficientes.

Milwaukee encontró la manera de regresar.

Y Tampa Bay deberá encontrar ahora la manera de sobrevivir.

Cuatro carreras en la primera entrada: el comienzo perfecto

Los Rays salieron al terreno decididos a evitar una segunda derrota consecutiva.

Desde el primer episodio atacaron al novato Logan Henderson, abridor de Milwaukee.

Yandy Díaz abrió el encuentro embasándose gracias a un error de tiro del campocorto Cooper Pratt.

Posteriormente, Chandler Simpson conectó un sencillo productor que permitió anotar a Díaz y colocar a Tampa Bay adelante 1-0.

El dominicano Junior Caminero continuó la ofensiva con otro sencillo impulsador, aumentando la ventaja a 2-0.

Entonces llegó uno de los momentos más emocionantes para los seguidores de Tampa Bay.

El receptor Liam Hicks conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho-central, un batazo de aproximadamente 411 pies que colocó el marcador 4-0.

En cuestión de minutos, los Rays habían producido el doble de carreras que durante todo el primer partido de la Serie Mundial.

La ofensiva parecía finalmente despertar.

Con Rasmussen preparado para lanzar y una ventaja considerable, el panorama lucía favorable.

Pero Milwaukee todavía no había dicho su última palabra.

Drew Rasmussen no pudo sostener la ventaja

La reacción de los Brewers comenzó inmediatamente.

En la parte baja de la primera entrada, Milwaukee consiguió dos carreras mediante sencillos productores del venezolano William Contreras y Garrett Mitchell.

La ventaja de Tampa Bay se redujo a 4-2.

Rasmussen, quien había sido uno de los lanzadores más consistentes de los Rays durante la temporada y la postemporada, enfrentó dificultades inesperadas.

Los bateadores de Milwaukee extendieron sus turnos, conectaron numerosos fouls y lo obligaron a utilizar 29 lanzamientos solamente en el primer episodio.

El derecho no consiguió establecer el dominio habitual de su repertorio.

Durante la cuarta entrada, la situación empeoró.

Después de colocar corredores en circulación, Rasmussen recibió poco apoyo defensivo.

Un error del inicialista Jonathan Aranda permitió que Milwaukee anotara su tercera carrera.

El marcador quedó 4-3.

Rasmussen abandonó el partido después de lanzar apenas tres entradas y dos tercios.

Su actuación terminó con seis imparables permitidos, tres carreras limpias, dos bases por bolas y cuatro ponches.

Para un lanzador acostumbrado a trabajar con eficiencia y profundidad, fue una salida decepcionante.

Pero el problema de Tampa Bay apenas comenzaba.

Sal Frelick enciende Milwaukee con un cuadrangular decisivo

En la sexta entrada, cuando Tampa Bay todavía conservaba una ventaja mínima, el jardinero Sal Frelick protagonizó uno de los momentos más importantes de la Serie Mundial.

Frente al relevista Ian Seymour, Frelick sostuvo un turno de nueve lanzamientos.

Finalmente conectó una recta hacia el jardín central, enviando la pelota por encima de la verja para empatar el encuentro 4-4.

El batazo tuvo un significado especial.

Frelick no conectaba un cuadrangular desde el 11 de julio y acumulaba 103 apariciones al plato sin sacar la pelota del parque.

Su jonrón llegó precisamente cuando Milwaukee más lo necesitaba.

El estadio estalló en celebración.

La ventaja que Tampa Bay había construido en la primera entrada había desaparecido completamente.

Cooper Pratt completa la remontada

La séptima entrada terminó de inclinar el partido a favor de Milwaukee.

Brice Turang abrió la ofensiva con un doble frente al relevista Tyler Wells.

Posteriormente avanzó a tercera base mediante un elevado de Garrett Mitchell.

Con el corredor representando la posible ventaja, Cooper Pratt conectó un sencillo al jardín derecho frente a Kevin Kelly.

Turang anotó.

Milwaukee tomó ventaja 5-4.

La jugada representó una reivindicación para Pratt, quien había cometido un error defensivo durante la primera entrada que contribuyó a las cuatro carreras iniciales de Tampa Bay.

El joven campocorto pasó de ser protagonista de una equivocación a convertirse en autor del batazo que decidió el encuentro.

Para los Rays, fue otro golpe devastador.

Habían tenido una ventaja de cuatro carreras.

Ahora estaban obligados a remontar.

Junior Caminero produjo, pero Tampa Bay volvió a quedarse corto

El dominicano Junior Caminero tuvo una participación importante en la ofensiva inicial.

Terminó el encuentro con un imparable en cuatro turnos, una carrera anotada y una impulsada.

Su sencillo productor en la primera entrada había contribuido a colocar a Tampa Bay en una posición favorable.

Sin embargo, después de aquel comienzo explosivo, la ofensiva de los Rays prácticamente desapareció.

Los bateadores no consiguieron mantener la presión sobre los lanzadores de Milwaukee.

Caminero, quien conectó 42 cuadrangulares durante la temporada regular, continúa siendo una de las principales esperanzas ofensivas de Tampa Bay.

Pero el equipo necesita que su producción sea constante durante los nueve episodios.

Un ataque de cuatro carreras en la primera entrada pierde gran parte de su valor cuando el adversario dispone de ocho oportunidades para responder.

La Serie Mundial exige ofensiva oportuna, defensa consistente y lanzadores capaces de proteger ventajas.

Tampa Bay falló en los tres aspectos durante momentos determinantes del segundo encuentro.

Jonathan Aranda: del protagonismo ofensivo al error costoso

El mexicano Jonathan Aranda vivió una noche particularmente difícil.

Después de conectar tres imparables durante el primer partido de la Serie Mundial, regresó al terreno con la responsabilidad de contribuir nuevamente a la ofensiva.

Terminó con un imparable en cuatro turnos.

Pero su participación defensiva resultó más determinante.

En la primera entrada dejó caer un elevado de foul que pudo haber producido un out importante.

Más adelante, durante la cuarta entrada, cometió un error que permitió anotar una carrera de Milwaukee.

Aquella jugada redujo la ventaja de Tampa Bay a una sola anotación.

Los errores forman parte del béisbol, incluso entre jugadores de alto nivel.

Sin embargo, en una Serie Mundial, su impacto se multiplica.

Aranda deberá recuperar rápidamente la confianza.

Su bate sigue siendo importante para los Rays, pero su desempeño defensivo también será fundamental durante los próximos encuentros.

La novena entrada terminó con Yandy Díaz ponchado

Tampa Bay tuvo una última oportunidad de empatar.

Jonny DeLuca abrió la novena entrada con un doble frente al relevista Aaron Ashby.

El corredor representaba la posibilidad de igualar el encuentro.

Sin embargo, Victor Mesa Jr. fue ponchado.

Posteriormente, Ben Williamson conectó un rodado que permitió avanzar a DeLuca hasta tercera base.

Con dos outs y el empate a solamente 90 pies del plato, Yandy Díaz llegó a batear.

El cubano trabajó el conteo completo.

Pero Ashby consiguió el ponche decisivo cuando Díaz intentó detener el swing ante un lanzamiento que terminó provocando la decisión del árbitro.

El encuentro concluyó 5-4.

Milwaukee celebró su segunda victoria.

Tampa Bay abandonó el terreno con otra oportunidad desperdiciada.