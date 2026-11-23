PULSO DEPORTIVO | NBA

Los Wizards castigan a Orlando con 22 triples y consiguen una contundente victoria 116-96. El equipo de Florida Central vuelve a enfrentar interrogantes sobre su consistencia defensiva.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Lunes, 23 de noviembre de 2026

ORLANDO, Florida.— Lo que parecía una oportunidad para continuar recuperando terreno en la Conferencia Este terminó convirtiéndose en una dolorosa derrota para los Orlando Magic.

Los Washington Wizards derrotaron anoche 116-96 al conjunto de Florida Central en el Capital One Arena, mediante una extraordinaria exhibición de lanzamientos desde larga distancia.

Kyshawn George encabezó la ofensiva de Washington con 24 puntos y seis triples, mientras Anthony Davis aportó 22 unidades.

Con este resultado, Orlando cayó a un récord de siete victorias y nueve derrotas, mientras Washington mejoró su balance a 7-11 y consiguió su tercer triunfo consecutivo.

Una lluvia de triples destruyó a Orlando

Washington necesitó apenas unos minutos para establecer las condiciones del encuentro.

Los Wizards comenzaron con una ofensiva de 11-0 y terminaron el primer período con una contundente ventaja de 38-21.

Orlando intentó reaccionar, pero la efectividad de los locales desde el perímetro se convirtió en un problema difícil de resolver.

Washington encestó 22 de sus 39 intentos de tres puntos, para una extraordinaria efectividad del 56.4%, quedándose a un triple de igualar el récord de la franquicia.

Orlando, en cambio, solamente convirtió 12 de sus 39 lanzamientos desde larga distancia.

La diferencia de 30 puntos en anotaciones de tres representó uno de los factores determinantes del encuentro.

Una remontada que nunca se concretó

Los Magic consiguieron reducir la desventaja durante el segundo período y llegaron al descanso perdiendo 63-51.

Después del intermedio, Orlando se acercó a siete puntos, despertando esperanzas de una posible remontada.

Sin embargo, Washington respondió con una ofensiva de 12-0, construida mediante cuatro triples consecutivos.

Dos de esos lanzamientos fueron convertidos por Kyshawn George, mientras Tre Johnson y Trae Young completaron la contundente reacción.

Los Wizards llegaron al último período con ventaja de 97-77.

Orlando nunca consiguió recuperar el control.

Anthony Davis y Trae Young marcan la diferencia

Además de los 24 puntos de George, Washington recibió importantes contribuciones de sus principales figuras.

Anthony Davis terminó con 22 puntos, mientras Trae Young consiguió un doble-doble de 11 puntos y 11 asistencias.

El novato AJ Dybantsa también tuvo una destacada actuación con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

La distribución ofensiva permitió que Washington mantuviera constantemente bajo presión a la defensa de Orlando.

Para los Wizards, el resultado representa una importante recuperación después de haber atravesado una racha de ocho derrotas consecutivas.

Tristan da Silva lideró al Magic

Tristan da Silva fue el máximo anotador de Orlando con 18 puntos, seguido por Desmond Bane con 17.

Franz Wagner terminó con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

El conjunto dirigido por Sean Sweeney continúa enfrentando la ausencia de Paolo Banchero, quien permanece fuera de acción por una lesión en el tobillo derecho.

Sin embargo, las dificultades defensivas del domingo no pueden atribuirse exclusivamente a las ausencias.

Orlando necesita mejorar su capacidad para cerrar espacios, defender el perímetro y reaccionar cuando sus adversarios encuentran efectividad desde larga distancia.

Las cifras del partido

Indicador Orlando Washington Primer cuarto 21 38 Segundo cuarto 30 25 Tercer cuarto 26 34 Cuarto cuarto 19 19 Marcador final 96 116 Triples anotados 12 22 Efectividad de campo 40.9% 52.0% Efectividad en triples 30.8% 56.4% Récord de temporada 7-9 7-11

Detroit espera en el Kia Center

Los Orlando Magic regresarán mañana, martes 24 de noviembre, al Kia Center para enfrentar a los Detroit Pistons en un compromiso correspondiente a la Copa NBA.

El encuentro está programado para las 7:00 p. m., hora del Este.

Posteriormente, Orlando volverá a enfrentar a Washington el sábado 28 de noviembre, a las 5:00 p. m., con la oportunidad de corregir los errores cometidos anoche.

El análisis de Pulso Deportivo

La inconsistencia continúa siendo el principal enemigo de los Orlando Magic.

El equipo demostró capacidad de recuperación al ganar cuatro encuentros consecutivos después de un complicado comienzo de temporada. Sin embargo, ha perdido dos de sus últimos tres compromisos.

El talento individual existe, pero todavía falta consolidar una identidad colectiva que permita competir con regularidad.

La derrota frente a Washington deja una enseñanza importante: en la NBA moderna, permitir lanzamientos abiertos desde el perímetro puede resultar devastador.

Para los aficionados de Orlando, Kissimmee y toda Florida Central, la preocupación no debe limitarse al marcador de anoche, sino a la capacidad del equipo para corregir sus deficiencias.

La temporada todavía ofrece oportunidades suficientes para recuperar terreno.

Pero Orlando necesita convertir sus buenas actuaciones en una constante, no en acontecimientos aislados.

El Magic tiene talento para competir. Lo que todavía necesita demostrar es que posee la disciplina y la consistencia necesarias para convertirse en un verdadero contendiente.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida