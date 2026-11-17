Por Rafael Portorreal

Hay artistas que hacen películas y hay otros que consiguen convertir el cine en una experiencia cultural capaz de permanecer en la memoria de varias generaciones. Franco Zeffirelli pertenece a esa categoría de creadores cuya obra trasciende la pantalla y se instala en ese territorio donde convergen la sensibilidad humana, la literatura, la música, la espiritualidad y la belleza.

Nacido en Florencia, Italia, el 12 de febrero de 1923, Gianfranco Corsi, conocido universalmente como Franco Zeffirelli, fue mucho más que un director cinematográfico. Fue un hombre de formación artística integral que encontró en el teatro, la ópera y el cine los instrumentos para expresar una concepción del arte en la que la estética no era un simple complemento, sino una parte esencial de la narración. Su paso por la escuela artística del extraordinario Luchino Visconti contribuyó a formar una personalidad creativa que posteriormente desarrollaría un lenguaje propio, caracterizado por la riqueza visual, la reconstrucción histórica y una extraordinaria sensibilidad para representar las emociones humanas.

Su adaptación de Romeo y Julieta, en 1968, constituye uno de los momentos más memorables de su carrera. Zeffirelli consiguió acercar la inmortal tragedia de William Shakespeare a nuevas generaciones, sin despojarla de su profundidad literaria. La juventud de sus protagonistas, Leonard Whiting y Olivia Hussey, la fotografía, los escenarios y la música de Nino Rota hicieron de aquella producción una obra de enorme repercusión internacional. No se trataba solamente de contar una historia de amor imposible; era devolverle a Shakespeare la capacidad de conmover a un público que quizás nunca había tenido contacto directo con su literatura.

También dejó su sello en La fierecilla domada, con Elizabeth Taylor y Richard Burton, y años más tarde en Hamlet, protagonizada por Mel Gibson. En cada una de estas adaptaciones quedó de manifiesto su voluntad de llevar los grandes textos literarios al lenguaje cinematográfico, procurando que la imagen, la interpretación y la música dialogaran con la palabra escrita.

Pero si existe una producción que merece un capítulo especial en la historia de la televisión mundial, esa es Jesús de Nazaret, estrenada en 1977. Esta monumental obra, protagonizada por Robert Powell, representó una aproximación cinematográfica a la vida de Jesucristo que alcanzó una extraordinaria difusión internacional. Zeffirelli no abordó el relato bíblico como una simple reconstrucción histórica. Su propuesta buscó representar la dimensión humana y espiritual de Jesús, sus enseñanzas, sus sufrimientos y el profundo significado de su mensaje. La interpretación de Powell, la ambientación, el vestuario y la solemnidad narrativa contribuyeron a convertir esta producción en una referencia audiovisual que continúa siendo recordada por millones de espectadores.

En esa misma línea de sensibilidad espiritual encontramos Hermano Sol, hermana Luna, inspirada en la vida de San Francisco de Asís. Allí el director italiano mostró otra faceta de su universo creativo: la búsqueda de la sencillez, la fraternidad, el desprendimiento material y la relación del ser humano con la naturaleza. Era una película que invitaba a reflexionar sobre valores que parecen perder espacio en una sociedad cada vez más dominada por el materialismo y la búsqueda desenfrenada de bienes y posesiones.

Sin embargo, reducir la grandeza de Zeffirelli a sus producciones cinematográficas sería desconocer una parte fundamental de su legado. Su contribución al mundo de la ópera fue igualmente extraordinaria. Trabajó con algunas de las instituciones musicales más importantes del planeta, entre ellas La Scala de Milán y el Metropolitan Opera de Nueva York. Su particular concepción de las grandes producciones operísticas convirtió los escenarios en auténticos universos visuales, donde la arquitectura, el vestuario, la iluminación y el movimiento escénico contribuían a engrandecer la música de compositores como Verdi y Puccini.

Obras como La Traviata, La Bohème, Otello y Carmen dan testimonio de esa pasión por un arte que exige disciplina, conocimiento y una profunda comprensión de la sensibilidad humana. Su estrecha relación artística con la legendaria soprano Maria Callas constituye, además, uno de los capítulos interesantes de su trayectoria.

En 1999 presentó Un té con Mussolini, una película de inspiración autobiográfica que permitió conocer otra dimensión de su personalidad y de sus recuerdos de juventud en Florencia durante los años del fascismo. Posteriormente dirigió Callas Forever, en 2002, una obra que volvió a vincularlo con el universo de la ópera y con la figura de una de las voces más extraordinarias del siglo XX.

Por supuesto, como ocurre con todo creador de una trayectoria tan extensa, su obra también estuvo sujeta a críticas. Algunos consideraron que su inclinación por los escenarios monumentales y la exuberancia visual podía llegar a imponerse sobre la sobriedad narrativa. Pero esa característica formaba parte de su concepción artística: Zeffirelli entendía que el espectáculo visual, cuando estaba al servicio de una gran historia, podía convertirse en una poderosa herramienta de comunicación cultural.

Franco Zeffirelli murió en Roma el 15 de junio de 2019, a los 96 años. Se marchó físicamente, pero dejó una herencia artística que continúa dialogando con quienes consideran que el cine debe aspirar a algo más que entretener durante un par de horas.

En tiempos en que buena parte de la industria cinematográfica parece subordinada a las fórmulas comerciales, las secuelas interminables y los efectos especiales, recordar a Zeffirelli también significa reivindicar la importancia de la formación cultural, la sensibilidad artística y el respeto por las grandes obras de la literatura y la música universal.

Su vida y su trayectoria nos dejan una reflexión: el progreso tecnológico puede transformar la manera de hacer cine, pero ninguna tecnología sustituye la sensibilidad de un artista que sabe mirar el mundo y convertirlo en belleza.

Porque Franco Zeffirelli no solamente dirigía películas; construía mundos, rescataba historias y nos recordaba que el arte, cuando nace de una verdadera vocación creadora, puede sobrevivir al tiempo y a la muerte de su autor.

Ese es, quizás, su mayor legado: haber demostrado que el cine también puede ser una de las formas más hermosas de la cultura humana.